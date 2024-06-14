https://ria.ru/20240614/medvedev-1952741264.html
Медведев: Запад больше не в состоянии выстраивать позитивный образ будущего
Медведев: Запад больше не в состоянии выстраивать позитивный образ будущего - РИА Новости, 14.06.2024
Медведев: Запад больше не в состоянии выстраивать позитивный образ будущего
Запад утратил талант выстраивать позитивный образ будущего, надменность и самоуспокоенность не позволяют Западу уследить за скоростью происходящих перемен и... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T00:05
2024-06-14T00:05
2024-06-14T00:05
россия
юг
дмитрий медведев
единая россия
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941884156_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_34fe285a9ceef76187bd773caae4a9a9.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Запад утратил талант выстраивать позитивный образ будущего, надменность и самоуспокоенность не позволяют Западу уследить за скоростью происходящих перемен и осознать новые роль и место уже не развивающихся, а развитых и сильных стран в меняющемся мире, тогда как глобальный Юг не желает идти в фарватере "формулы Зеленского" и разрывать многолетние связи с Россией, считает зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. В своей статье для "Российской газеты" он обратил внимание на пробуксовку "попыток евроатлантистов сформировать новую систему отношений с глобальным Югом". "В абсолютном большинстве наши стратегические противники утратили присущий им на протяжении веков талант выстраивать позитивный образ будущего. Попытки отдельных разумных западных политиков разобраться в подходах нынешних формирующихся влиятельных центров силы (а "мелких" игроков на карте теперь просто не существует, как бы ни хотелось кому-то продолжить ранжировать страны по их значимости) наталкиваются на традиционное высокомерие вашингтонско-брюссельской тяжеловесной бюрократии: куда, мол, они денутся", - считает Медведев. "Надменность, идейный догматизм и самоуспокоенность", по его мнению, "не позволяют Западу уследить за скоростью происходящих перемен, осознать новые роль и место уже не развивающихся, а развитых и сильных стран в меняющемся мире". "В итоге - глубокий шок от "неожиданного" нежелания глобального Юга идти в фарватере "формулы Зеленского", разрывать многолетние связи с Россией, подключаться к раскручиваемой Белым домом и его сателлитами санкционной вакханалии, закрывать глаза на очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке", - заявил Медведев.
https://ria.ru/20240614/medvedev-1952740847.html
https://ria.ru/20240222/medvedev-1928920556.html
россия
юг
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941884156_48:0:2779:2048_1920x0_80_0_0_21198804e3982889256180795d709480.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, юг, дмитрий медведев, единая россия, санкции в отношении россии
Россия, Юг, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Санкции в отношении России
Медведев: Запад больше не в состоянии выстраивать позитивный образ будущего
Медведев: Запад утратил талант выстраивать позитивный образ будущего
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости.
Запад утратил талант выстраивать позитивный образ будущего, надменность и самоуспокоенность не позволяют Западу уследить за скоростью происходящих перемен и осознать новые роль и место уже не развивающихся, а развитых и сильных стран в меняющемся мире, тогда как глобальный Юг не желает идти в фарватере "формулы Зеленского" и разрывать многолетние связи с Россией, считает
зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
В своей статье для "Российской газеты" он обратил внимание на пробуксовку "попыток евроатлантистов сформировать новую систему отношений с глобальным Югом".
"В абсолютном большинстве наши стратегические противники утратили присущий им на протяжении веков талант выстраивать позитивный образ будущего. Попытки отдельных разумных западных политиков разобраться в подходах нынешних формирующихся влиятельных центров силы (а "мелких" игроков на карте теперь просто не существует, как бы ни хотелось кому-то продолжить ранжировать страны по их значимости) наталкиваются на традиционное высокомерие вашингтонско-брюссельской тяжеловесной бюрократии: куда, мол, они денутся", - считает Медведев.
"Надменность, идейный догматизм и самоуспокоенность", по его мнению, "не позволяют Западу уследить за скоростью происходящих перемен, осознать новые роль и место уже не развивающихся, а развитых и сильных стран в меняющемся мире".
"В итоге - глубокий шок от "неожиданного" нежелания глобального Юга идти в фарватере "формулы Зеленского", разрывать многолетние связи с Россией, подключаться к раскручиваемой Белым домом и его сателлитами санкционной вакханалии, закрывать глаза на очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке", - заявил Медведев.