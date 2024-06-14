https://ria.ru/20240614/medvedev-1952741264.html

Медведев: Запад больше не в состоянии выстраивать позитивный образ будущего

Медведев: Запад больше не в состоянии выстраивать позитивный образ будущего - РИА Новости, 14.06.2024

Медведев: Запад больше не в состоянии выстраивать позитивный образ будущего

Запад утратил талант выстраивать позитивный образ будущего, надменность и самоуспокоенность не позволяют Западу уследить за скоростью происходящих перемен и... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T00:05

2024-06-14T00:05

2024-06-14T00:05

россия

юг

дмитрий медведев

единая россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Запад утратил талант выстраивать позитивный образ будущего, надменность и самоуспокоенность не позволяют Западу уследить за скоростью происходящих перемен и осознать новые роль и место уже не развивающихся, а развитых и сильных стран в меняющемся мире, тогда как глобальный Юг не желает идти в фарватере "формулы Зеленского" и разрывать многолетние связи с Россией, считает зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. В своей статье для "Российской газеты" он обратил внимание на пробуксовку "попыток евроатлантистов сформировать новую систему отношений с глобальным Югом". "В абсолютном большинстве наши стратегические противники утратили присущий им на протяжении веков талант выстраивать позитивный образ будущего. Попытки отдельных разумных западных политиков разобраться в подходах нынешних формирующихся влиятельных центров силы (а "мелких" игроков на карте теперь просто не существует, как бы ни хотелось кому-то продолжить ранжировать страны по их значимости) наталкиваются на традиционное высокомерие вашингтонско-брюссельской тяжеловесной бюрократии: куда, мол, они денутся", - считает Медведев. "Надменность, идейный догматизм и самоуспокоенность", по его мнению, "не позволяют Западу уследить за скоростью происходящих перемен, осознать новые роль и место уже не развивающихся, а развитых и сильных стран в меняющемся мире". "В итоге - глубокий шок от "неожиданного" нежелания глобального Юга идти в фарватере "формулы Зеленского", разрывать многолетние связи с Россией, подключаться к раскручиваемой Белым домом и его сателлитами санкционной вакханалии, закрывать глаза на очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке", - заявил Медведев.

https://ria.ru/20240614/medvedev-1952740847.html

https://ria.ru/20240222/medvedev-1928920556.html

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россия, юг, дмитрий медведев, единая россия, санкции в отношении россии