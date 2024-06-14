https://ria.ru/20240614/medvedchuk-1952973781.html

Медведчук назвал конференцию в Швейцарии позором западной дипломатии

Медведчук назвал конференцию в Швейцарии позором западной дипломатии - РИА Новости, 14.06.2024

Медведчук назвал конференцию в Швейцарии позором западной дипломатии

Конференция по Украине в Швейцарии, которая состоится 15-16 июня, становится саммитом позора западной дипломатии, еще не начавшись, заявил председатель совета... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T17:42

2024-06-14T17:42

2024-06-14T17:42

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Конференция по Украине в Швейцарии, которая состоится 15-16 июня, становится саммитом позора западной дипломатии, еще не начавшись, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Саммит мира в Швейцарии становится саммитом позора западной дипломатии, еще не начавшись. Сначала его планировали как некий ультиматум России, но потом пришлось от этого отказаться, и тогда Зеленский объявил переключение повестки дня на вопросы, фактически не касающиеся урегулирования конфликта", - написал он в статье, опубликованной на сайте движения. Медведчук отметил, что в повестку дня вошли ядерная и продовольственная безопасность, обмен пленными в формате "всех на всех" и возвращение детей. Таким образом, считает он, коллективному Западу нечего сказать на этом саммите, по существу, поэтому было принято решение просто о чем-то поговорить, чтобы сохранить лицо. "Проблема вовсе не в том, что США, Британия и ЕС занимают какую-то позицию, а в том, что со времен "холодной войны" элиты этих стран разучились вести диалог на равных не только с Россией, но и с любой другой страной мира, что намерено уводит от сути переговорного процесса. Вот саммит мира в Швейцарии и есть очередная попытка увести переговорный процесс от сути вопроса, что не решает проблем, а усугубляет их", - сказал Медведчук. Он отметил, что на форуме речь пойдет не об интересах безопасности в Европе и даже не об интересах Украины, а именно об интересах гегемонии США и коллективного Запада. "А зачем представителям других стран поддерживать эти интересы, если у них есть свои? Диалога не было запланировано сразу. И это начинают понимать в Европе. В Европе начинают понимать, что масса западных политиков ничего не делает для укрепления мира, а просто по-хамски проталкивают интересы США, даже если они являются руководителями других стран", - сказал Медведчук. Он считает, что равноправный диалог России с Западом давно назрел. "Россия не желает иметь у себя под боком Украину, которую коллективный Запад своей "помощью" превратил в смесь казармы и концлагеря, накачал оружием, военной истерией и нацистской идеологией. Зеленский по подсказке коллективного Запада все время пытается взять на себя роль жандарма для России и Беларуси, и требует признать свою победу над этими странами, на том основании, что это решение США. И он наивно требует от всего мира выполнять такие решения Вашингтона", - сказал украинский политик. По его словам, в Вашингтоне, в отличие от Зеленского, понимают, что США давно уже не всесильны. "И тут уже становится вопрос, что делать с режимом Зеленского. У России такого вопроса нет, им понятно, что такого режима в помине быть не должно. Это и есть ключевая задача демилитаризации и денацификации", - считает Медведчук. По его мнению, Зеленского показывают миру, как пример, как нужно наплевать на интересы своей страны, и целиком служить США. "Но, как видим по результатам выборов в ЕС и поведения стран глобального Юго-Востока, мода на таких политиков с низкой социальной ответственностью. безвозвратно проходит", - заключил он. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Около 90 стран подтвердили свое участие, а также ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240614/ekspert-1952919091.html

https://ria.ru/20240614/lavrov-1952900495.html

https://ria.ru/20240614/putin-1952939627.html

https://ria.ru/20240614/zelenskiy-1952961759.html

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в мире, россия, сша, украина, виктор медведчук, джо байден, си цзиньпин, евросоюз, совет европы, оон