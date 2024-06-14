https://ria.ru/20240614/mchs-1952781188.html

В Дагестане спасатели ищут мужчину, упавшего в реку

В Дагестане спасатели ищут мужчину, упавшего в реку - РИА Новости, 14.06.2024

В Дагестане спасатели ищут мужчину, упавшего в реку

Спасатели в Дагестане ведут поиски молодого человека, который упал в реку в Гумбетовском районе, и его унесло течением, сообщили в пресс-службе главного... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T09:32

2024-06-14T09:32

2024-06-14T11:32

происшествия

гумбетовский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МАХАЧКАЛА, 14 июн - РИА Новости. Спасатели в Дагестане ведут поиски молодого человека, который упал в реку в Гумбетовском районе, и его унесло течением, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике. "От ЕДДС Гумбетовского района поступило сообщение о том, что на окраине населенного пункта Чирката в реку Андийское койсу упал мужчина 2002 года рождения, которого унесло течением реки. Работают спасатели", – говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе управления, молодой человек упал в реку в четверг поздно вечером, когда в горных районах продолжались ливни.

https://ria.ru/20240503/ochevidets-1943714539.html

гумбетовский район

россия

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происшествия, гумбетовский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)