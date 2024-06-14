Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане спасатели ищут мужчину, упавшего в реку - РИА Новости, 14.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:32 14.06.2024 (обновлено: 11:32 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/mchs-1952781188.html
В Дагестане спасатели ищут мужчину, упавшего в реку
В Дагестане спасатели ищут мужчину, упавшего в реку - РИА Новости, 14.06.2024
В Дагестане спасатели ищут мужчину, упавшего в реку
Спасатели в Дагестане ведут поиски молодого человека, который упал в реку в Гумбетовском районе, и его унесло течением, сообщили в пресс-службе главного... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T09:32
2024-06-14T11:32
происшествия
гумбетовский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg
МАХАЧКАЛА, 14 июн - РИА Новости. Спасатели в Дагестане ведут поиски молодого человека, который упал в реку в Гумбетовском районе, и его унесло течением, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике. "От ЕДДС Гумбетовского района поступило сообщение о том, что на окраине населенного пункта Чирката в реку Андийское койсу упал мужчина 2002 года рождения, которого унесло течением реки. Работают спасатели", – говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе управления, молодой человек упал в реку в четверг поздно вечером, когда в горных районах продолжались ливни.
https://ria.ru/20240503/ochevidets-1943714539.html
гумбетовский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8809fdd2c2446cfe752e4a41c5da781e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, гумбетовский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Гумбетовский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Дагестане спасатели ищут мужчину, упавшего в реку

МЧС: мужчину унесло течением реки в горах Дагестана, ведутся поиски

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Нашивка сотрудника МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 14 июн - РИА Новости. Спасатели в Дагестане ведут поиски молодого человека, который упал в реку в Гумбетовском районе, и его унесло течением, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.
«
"От ЕДДС Гумбетовского района поступило сообщение о том, что на окраине населенного пункта Чирката в реку Андийское койсу упал мужчина 2002 года рождения, которого унесло течением реки. Работают спасатели", – говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе управления, молодой человек упал в реку в четверг поздно вечером, когда в горных районах продолжались ливни.
Русло реки Сулак в Дагестане - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
В Дагестане выпавшую из катера девушку спас случайный очевидец
3 мая, 15:51
 
ПроисшествияГумбетовский районРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала