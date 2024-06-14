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Пожар у станции "Динамо" в Москве ликвидировали
Пожар у станции "Динамо" в Москве ликвидировали - РИА Новости, 14.06.2024
Пожар у станции "Динамо" в Москве ликвидировали
Пожар в неэксплуатируемом здании на севере Москвы потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T04:39
2024-06-14T04:39
2024-06-14T10:19
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Пожар в неэксплуатируемом здании на севере Москвы потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее ведомство сообщало, что неэксплуатируемое здание горит на 400 "квадратах" в районе станции метро "Динамо" в Москве. Позже площадь пожара увеличилась до 800 квадратных метров. "В Москве огнеборцы МЧС России потушили пожар", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар у станции "Динамо" в Москве ликвидировали
В Москве ликвидировали пожар в неэксплуатируемом здании у станции метро "Динамо"