https://ria.ru/20240614/mchs-1952756105.html

Пожар у станции "Динамо" в Москве ликвидировали

Пожар у станции "Динамо" в Москве ликвидировали - РИА Новости, 14.06.2024

Пожар у станции "Динамо" в Москве ликвидировали

Пожар в неэксплуатируемом здании на севере Москвы потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T04:39

2024-06-14T04:39

2024-06-14T10:19

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Пожар в неэксплуатируемом здании на севере Москвы потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее ведомство сообщало, что неэксплуатируемое здание горит на 400 "квадратах" в районе станции метро "Динамо" в Москве. Позже площадь пожара увеличилась до 800 квадратных метров. "В Москве огнеборцы МЧС России потушили пожар", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240612/pozhar-1952325949.html

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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)