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В МЧС рассказали об огнестойкой "чудо-накидке"
В МЧС рассказали об огнестойкой "чудо-накидке" - РИА Новости, 14.06.2024
В МЧС рассказали об огнестойкой "чудо-накидке"
Предотвратить возгорание одежды на человеке при пожаре позволяет специальная огнестойкая накидка, ее также можно использовать для изоляции очага возгорания,... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T02:52
2024-06-14T02:52
2024-06-14T03:34
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Предотвратить возгорание одежды на человеке при пожаре позволяет специальная огнестойкая накидка, ее также можно использовать для изоляции очага возгорания, информирует МЧС России. "Специальные огнестойкие накидки предназначены для предотвращения возгорания одежды человека, повышенных температур и теплового излучения и для обеспечения безопасной эвакуации при пожаре", - говорится в "Методике оценки пожарной безопасности жилого дома (квартиры)", разработанной специалистами ВНИИПО МЧС России. Отмечается, что накидка проста в эксплуатации и может использоваться при пожаре без специальной подготовки человека. "Кроме основного назначения, огнестойкие накидки могут быть использованы как первичные средства пожаротушения (кошма) для изоляции очага возгорания", - заключает МЧС РФ.
https://ria.ru/20240131/gazovye_ballony-1924482198.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МЧС рассказали об огнестойкой "чудо-накидке"
МЧС: предотвратить возгорание одежды при пожаре позволяет огнестойкая накидка