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"Тринадцать лет сидел в одиночке". В Москву возвращается серийный убийца - РИА Новости, 14.06.2024
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08:00 14.06.2024 (обновлено: 08:06 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/manyak-1952586119.html
"Тринадцать лет сидел в одиночке". В Москву возвращается серийный убийца
"Тринадцать лет сидел в одиночке". В Москву возвращается серийный убийца - РИА Новости, 14.06.2024
"Тринадцать лет сидел в одиночке". В Москву возвращается серийный убийца
На улицах Зеленограда вновь может оказаться Юрий Гриценко, известный как Зеленоградский Чикатило, — заканчивается тюремный срок. И хотя о его судьбе сейчас... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T08:00
2024-06-14T08:06
москва
зеленоград
криминал
убийство
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости, Дарья Юдкина. На улицах Зеленограда вновь может оказаться Юрий Гриценко, известный как Зеленоградский Чикатило, — заканчивается тюремный срок. И хотя о его судьбе сейчас достоверно ничего не известно, горожане в ужасе. О том, что совершил преступник, — в материале РИА Новости.ПаникаЧуть ли не ежедневно в апреле 2001-го в больницу подмосковного Зеленограда поступали женщины с черепно-мозговыми травмами. Врачи не выходили из операционной. У пяти жертв головы были разбиты тяжелым предметом.Две пациентки скончались, так и не придя в сознание, а те, кто выжил, еще несколько месяцев не могли рассказать, что с ними произошло.На всех нападали в Зеленоградском лесопарке. Отнимали сумки, в том числе хозяйственные.Город охватила паника. Однако милицейские патрули не приезжали. Люди сами организовали дежурство в парке и на ближайших остановках. На столбах развесили фоторобот предполагаемого преступника. Впоследствии оказалось, что убийца выглядит совершенно иначе.Дело поручили лучшим сыщикам столицы. Но в июне нападения продолжились. Пострадали четыре женщины. Им удалось выжить. Но внешность маньяка описать никто не мог: он подкрадывался сзади.ОтпорПосле перерыва, в октябре — еще пять нападений.Одна жертва вовремя обернулась и выхватила молоток из рук маньяка. Убежать мешали сапоги на высоком каблуке — она принялась бить преступника по голове. Когда тот потерял сознание, вышла из парка к посту ГИБДД.Пока сотрудники выясняли детали случившегося, серийник скрылся. Тем не менее милиция получила его достоверное описание, орудие преступления и, самое главное, свидетеля.СпасительРешающими в деле стали события 19 ноября. Водитель автобуса Анатолий Сухов возвращался со смены домой. Он шел привычным маршрутом через парк "Дружба". Со стороны одной из неосвещенных аллей донесся крик. Побежал туда. Увидел на земле окровавленную женщину. Рядом копошился мужчина — шарил по карманам ее куртки. В руках держал дамскую сумку. Заметив Сухова, кинулся на него с молотком.Водитель скрутил преступника. Вызвал скорую. "Я не смог дозвониться в милицию и попросил врачей связаться с ними за меня. Все прибыли через 15 минут", — вспоминал он потом.Тридцатидевятилетнего Юрия Гриценко в участке сперва приняли за обычного грабителя. Однако выяснив, что он прописан в Зеленограде, следователи стали задавать вопросы.У него дома оперативники обнаружили сумочки, кошельки, зонтики и блокноты жертв. Отпираться было бессмысленно, и Гриценко заговорил.А Сухову от имени ГУВД Москвы вручили часы и букет цветов."Серый и ничтожный"На допросах Гриценко рассказывал обо всех нападениях со слезами на глазах. Пенял на "тяжелое детство и властную матерь".У следователей в голове не укладывалось, что он — маньяк. "Такой забитый, серый и ничтожный", — говорит руководитель пресс-службы УВД САО Москвы Виктор Максимов."Его отец был столяром, и Гриценко с детства смотрел, как тот работал молотком. Это орудие приобрело для него особое значение", — поясняет следователь по особо важным делам прокуратуры Москвы Давид Оганян.Отслужив в армии, Гриценко устроился в милицию, завел семью. Объяснял это желанием "порадовать родителей". Но вскоре запил.Его уволили из органов. И он совершил первое преступление — убил проститутку, за что отсидел восемь лет.Выйдя на свободу, принялся нападать на женщин. Оправдывался психическим расстройством. Убеждал следователей, что болен шизофренией: испытывал удовольствие от звука и ощущения удара". Деньги жертв он тратил, а вот вещи хранил и периодически перебирал, чтобы вновь "почувствовать момент нападения".Судебно-медицинская экспертиза признала "молоточника" вменяемым. И 14 июня 2002-го его приговорили к 22 годам лишения свободы, признав виновным в 14 разбойных нападениях и грабежах, четырех убийствах и покушениях на убийство.БуйныйОсужденного отправили исправительную колонию № 10 в Мордовии. Там он отличился уже в первые дни: нападал на сотрудников и сокамерников, пытался организовать бунт. В результате его поместили в одиночную камеру на 13 лет.На общий режим Зеленоградский Чикатило вернулся лишь в 2015-м и попробовал трудоустроиться. Интересовался металлопроизводством, но администрация колонии опасалась допускать его к работе с металлическими предметами и инструментами. Несколько лет трудился в мастерской по деревообработке, а в 2020-м его психическое состояние резко ухудшилось.Гриценко взяла под наблюдение специальная психиатрическая комиссия. СМИ сообщали, что именно от ее решения зависит судьба преступника после окончания срока: свобода или психушка.Хотя, возможно, он уже не в тюрьме: была информация о том, что "молоточник" ушел на СВО в сентябре 2023-го.Зеленоградцы ждут освобождения местного Чикатило с нескрываемым страхом, задавая один и тот же вопрос: почему серийный убийца не получил пожизненный срок? Люди надеются, что правоохранительные органы будут за ним следить предельно внимательно и им не придется вновь опасаться нападений в любимом лесопарке.
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москва, зеленоград, криминал, убийство
Москва, Зеленоград, Криминал, Убийство
"Тринадцать лет сидел в одиночке". В Москву возвращается серийный убийца

Зеленоградский маньяк Юрий Гриценко выходит на свободу

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСотрудник ФСИН России
Сотрудник ФСИН России - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости, Дарья Юдкина. На улицах Зеленограда вновь может оказаться Юрий Гриценко, известный как Зеленоградский Чикатило, — заканчивается тюремный срок. И хотя о его судьбе сейчас достоверно ничего не известно, горожане в ужасе. О том, что совершил преступник, — в материале РИА Новости.

Паника

Чуть ли не ежедневно в апреле 2001-го в больницу подмосковного Зеленограда поступали женщины с черепно-мозговыми травмами. Врачи не выходили из операционной. У пяти жертв головы были разбиты тяжелым предметом.
Две пациентки скончались, так и не придя в сознание, а те, кто выжил, еще несколько месяцев не могли рассказать, что с ними произошло.
На всех нападали в Зеленоградском лесопарке. Отнимали сумки, в том числе хозяйственные.
Город охватила паника. Однако милицейские патрули не приезжали. Люди сами организовали дежурство в парке и на ближайших остановках. На столбах развесили фоторобот предполагаемого преступника. Впоследствии оказалось, что убийца выглядит совершенно иначе.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДеревья в парке
Деревья в парке - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Деревья в парке
Дело поручили лучшим сыщикам столицы. Но в июне нападения продолжились. Пострадали четыре женщины. Им удалось выжить. Но внешность маньяка описать никто не мог: он подкрадывался сзади.

Отпор

После перерыва, в октябре — еще пять нападений.
Одна жертва вовремя обернулась и выхватила молоток из рук маньяка. Убежать мешали сапоги на высоком каблуке — она принялась бить преступника по голове. Когда тот потерял сознание, вышла из парка к посту ГИБДД.
Фоторобот со слов потерпевшей
Фоторобот со слов потерпевшей
Фоторобот со слов потерпевшей
Пока сотрудники выясняли детали случившегося, серийник скрылся. Тем не менее милиция получила его достоверное описание, орудие преступления и, самое главное, свидетеля.

Спаситель

Решающими в деле стали события 19 ноября. Водитель автобуса Анатолий Сухов возвращался со смены домой. Он шел привычным маршрутом через парк "Дружба". Со стороны одной из неосвещенных аллей донесся крик. Побежал туда. Увидел на земле окровавленную женщину. Рядом копошился мужчина — шарил по карманам ее куртки. В руках держал дамскую сумку. Заметив Сухова, кинулся на него с молотком.
Водитель скрутил преступника. Вызвал скорую. "Я не смог дозвониться в милицию и попросил врачей связаться с ними за меня. Все прибыли через 15 минут", — вспоминал он потом.
© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкМужчина гуляет по парку в туманную погоду
Мужчина гуляет по парку в туманную погоду - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Мужчина гуляет по парку в туманную погоду
Тридцатидевятилетнего Юрия Гриценко в участке сперва приняли за обычного грабителя. Однако выяснив, что он прописан в Зеленограде, следователи стали задавать вопросы.
У него дома оперативники обнаружили сумочки, кошельки, зонтики и блокноты жертв. Отпираться было бессмысленно, и Гриценко заговорил.
А Сухову от имени ГУВД Москвы вручили часы и букет цветов.

"Серый и ничтожный"

На допросах Гриценко рассказывал обо всех нападениях со слезами на глазах. Пенял на "тяжелое детство и властную матерь".
У следователей в голове не укладывалось, что он — маньяк. "Такой забитый, серый и ничтожный", — говорит руководитель пресс-службы УВД САО Москвы Виктор Максимов.
Юрий Гриценко
Юрий Гриценко
Юрий Гриценко
"Его отец был столяром, и Гриценко с детства смотрел, как тот работал молотком. Это орудие приобрело для него особое значение", — поясняет следователь по особо важным делам прокуратуры Москвы Давид Оганян.
Отслужив в армии, Гриценко устроился в милицию, завел семью. Объяснял это желанием "порадовать родителей". Но вскоре запил.
Его уволили из органов. И он совершил первое преступление — убил проститутку, за что отсидел восемь лет.
Выйдя на свободу, принялся нападать на женщин. Оправдывался психическим расстройством. Убеждал следователей, что болен шизофренией: испытывал удовольствие от звука и ощущения удара". Деньги жертв он тратил, а вот вещи хранил и периодически перебирал, чтобы вновь "почувствовать момент нападения".
Рисунок молотка, с помощью которого Юрий Гриценко совершал нападения
Рисунок молотка, с помощью которого Юрий Гриценко совершал нападение
Рисунок молотка, с помощью которого Юрий Гриценко совершал нападения
Судебно-медицинская экспертиза признала "молоточника" вменяемым. И 14 июня 2002-го его приговорили к 22 годам лишения свободы, признав виновным в 14 разбойных нападениях и грабежах, четырех убийствах и покушениях на убийство.

Буйный

Осужденного отправили исправительную колонию № 10 в Мордовии. Там он отличился уже в первые дни: нападал на сотрудников и сокамерников, пытался организовать бунт. В результате его поместили в одиночную камеру на 13 лет.
На общий режим Зеленоградский Чикатило вернулся лишь в 2015-м и попробовал трудоустроиться. Интересовался металлопроизводством, но администрация колонии опасалась допускать его к работе с металлическими предметами и инструментами. Несколько лет трудился в мастерской по деревообработке, а в 2020-м его психическое состояние резко ухудшилось.
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСотрудник следственного изолятора у камер карцера
Сотрудник следственного изолятора у камер карцера - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сотрудник следственного изолятора у камер карцера
Гриценко взяла под наблюдение специальная психиатрическая комиссия. СМИ сообщали, что именно от ее решения зависит судьба преступника после окончания срока: свобода или психушка.
Хотя, возможно, он уже не в тюрьме: была информация о том, что "молоточник" ушел на СВО в сентябре 2023-го.
Автомобиль на дороге в Республике Тыва - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
"Видели повсюду". Где скрывается самый опасный в России маньяк
27 февраля, 08:00
Зеленоградцы ждут освобождения местного Чикатило с нескрываемым страхом, задавая один и тот же вопрос: почему серийный убийца не получил пожизненный срок? Люди надеются, что правоохранительные органы будут за ним следить предельно внимательно и им не придется вновь опасаться нападений в любимом лесопарке.
 
МоскваЗеленоградКриминалУбийство
 
 
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