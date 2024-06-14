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Правительство Ливии на востоке предложило России новые проекты - РИА Новости, 14.06.2024
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10:09 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/liviya-1952791115.html
Правительство Ливии на востоке предложило России новые проекты
Правительство Ливии на востоке предложило России новые проекты - РИА Новости, 14.06.2024
Правительство Ливии на востоке предложило России новые проекты
Временное правительство Ливии, заседающее на востоке страны, предлагает России построить нефтеперерабатывающие заводы на побережье Средиземного моря у себя в... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T10:09
2024-06-14T10:09
россия
ливия
средиземное море
владимир путин
сбербанк россии
в мире
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БЕНГАЗИ, 14 июн - РИА Новости. Временное правительство Ливии, заседающее на востоке страны, предлагает России построить нефтеперерабатывающие заводы на побережье Средиземного моря у себя в стране, заявил РИА Новости министр инвестиций этого правительства Али ас-Саиди аль-Каиди. "Мы призываем российские власти построить нефтеперерабатывающие заводы на ливийском побережье, особенно в свете запрета на российскую нефть. Мы готовы перерабатывать нефть и продавать ее вместо сырой нефти", - сказал министр. Он добавил, что "Ливия открыта для инвестиций и сотрудничества с российскими компаниями в любой сфере". Новые антироссийские санкции, о которых в среду объявил американский минфин, касаются различных сфер: научной, оборонной, финансовой энергетической и даже общественной. Вашингтон запрещает предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории РФ. США также угрожают введением санкций против иностранных банков за операции с российскими финансовыми организациями, в том числе Сбербанком и ВТБ. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240516/liviya-1946416600.html
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россия, ливия, средиземное море, владимир путин, сбербанк россии, в мире
Россия, Ливия, Средиземное море, Владимир Путин, Сбербанк России, В мире
Правительство Ливии на востоке предложило России новые проекты

Правительство Ливии предложило России построить нефтеперерабатывающие заводы

© AP Photo / Hussein MallaРаботник на нефтеперерабатывающем заводе Брега, восточная Ливия
Работник на нефтеперерабатывающем заводе Брега, восточная Ливия - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Работник на нефтеперерабатывающем заводе Брега, восточная Ливия. Архивное фото
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БЕНГАЗИ, 14 июн - РИА Новости. Временное правительство Ливии, заседающее на востоке страны, предлагает России построить нефтеперерабатывающие заводы на побережье Средиземного моря у себя в стране, заявил РИА Новости министр инвестиций этого правительства Али ас-Саиди аль-Каиди.
"Мы призываем российские власти построить нефтеперерабатывающие заводы на ливийском побережье, особенно в свете запрета на российскую нефть. Мы готовы перерабатывать нефть и продавать ее вместо сырой нефти", - сказал министр.
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Он добавил, что "Ливия открыта для инвестиций и сотрудничества с российскими компаниями в любой сфере".
Новые антироссийские санкции, о которых в среду объявил американский минфин, касаются различных сфер: научной, оборонной, финансовой энергетической и даже общественной. Вашингтон запрещает предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории РФ. США также угрожают введением санкций против иностранных банков за операции с российскими финансовыми организациями, в том числе Сбербанком и ВТБ.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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РоссияЛивияСредиземное мореВладимир ПутинСбербанк РоссииВ мире
 
 
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