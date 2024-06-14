https://ria.ru/20240614/likvidatsiya-1952915922.html

СБУ заявила о ликвидировали организаций, которые координировал Медведчук

СБУ заявила о ликвидировали организаций, которые координировал Медведчук - РИА Новости, 14.06.2024

СБУ заявила о ликвидировали организаций, которые координировал Медведчук

СБУ сообщила о ликвидации восьми общественных организаций, чью работу якобы координировал бывший лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T15:06

2024-06-14T15:06

2024-06-14T15:06

специальная военная операция на украине

в мире

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виктор медведчук

владимир зеленский

служба безопасности украины

верховная рада украины

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. СБУ сообщила о ликвидации восьми общественных организаций, чью работу якобы координировал бывший лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "По материалам Службы безопасности суд удовлетворил иск минюста о запрете 8 пророссийских организаций, которые координировал экс-депутат Виктор Медведчук. Организации готовили госпереворот в Киеве в 2022 году", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. По данным СБУ, представители организаций якобы должны были инициировать проведение в Киеве "Национального собрания", во время которого "планировали объявить ультиматум высшему военно-политическому руководству Украины относительно отстранения от власти". По данным службы безопасности речь идет о таких организациях, как "Мы - народ Украины"; "Всеукраинское гетманское казачество имени Ивана Богуна"; "Соборное казачество"; "Соборное казачество по округам: "Харьковский округ", "Барышевская Станица", "Киевский округ", "Львовский округ", "Сумской округ". Ранее Медведчука по указу Владимира Зеленского лишили украинского гражданства, а в январе 2023 года Верховная рада лишила его депутатского мандата. Сам Медведчук был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной в 2022 году. СБУ подозревает Медведчука в госизмене и содействии терроризму. При этом политик заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.

https://ria.ru/20240613/fsb-1952518101.html

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в мире, киев, украина, виктор медведчук, владимир зеленский, служба безопасности украины, верховная рада украины