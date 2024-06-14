В Дагестане мужчина умер от конго-крымской лихорадки
В Дагестане мужчина умер от конго-крымской лихорадки после укуса клеща
Медсестра устанавливает капельницу. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 14 июн - РИА Новости. Мужчина скончался в больнице в дагестанском Кизилюрте от конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ) после укуса клеща, сообщила пресс-служба администрации города.
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"Тревожные вести поступают с центральной городской больницы Кизилюрта – скончался пациент с диагнозом конго-крымская геморрагическая лихорадка. Житель селения Кульзеб был госпитализирован 8 июня с высокой температурой, тошнотой и рвотой", – говорится в сообщении.
Источником болезни врачи считают укус клеща, который является прямым переносчиком ККГЛ. Эту версию подтверждает наличие у погибшего подсобного домашнего хозяйства и крупнорогатого скота.
ККГЛ - особо опасное природно-очаговое заболевание, характеризующееся лихорадкой, выраженной интоксикацией и кровоизлияниями. Вирус передается людям, в основном, от клещей и домашнего скота. Инкубационный период составляет от двух до семи дней. По данным ВОЗ, смертность от этой инфекции составляет 40%.
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