https://ria.ru/20240614/likhoradka-1952945927.html

В Дагестане мужчина умер от конго-крымской лихорадки

В Дагестане мужчина умер от конго-крымской лихорадки - РИА Новости, 14.06.2024

В Дагестане мужчина умер от конго-крымской лихорадки

Мужчина скончался в больнице в дагестанском Кизилюрте от конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ) после укуса клеща, сообщила пресс-служба администрации... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T16:17

2024-06-14T16:17

2024-06-14T16:18

происшествия

здоровье - общество

кизилюрт

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МАХАЧКАЛА, 14 июн - РИА Новости. Мужчина скончался в больнице в дагестанском Кизилюрте от конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ) после укуса клеща, сообщила пресс-служба администрации города. "Тревожные вести поступают с центральной городской больницы Кизилюрта – скончался пациент с диагнозом конго-крымская геморрагическая лихорадка. Житель селения Кульзеб был госпитализирован 8 июня с высокой температурой, тошнотой и рвотой", – говорится в сообщении. Источником болезни врачи считают укус клеща, который является прямым переносчиком ККГЛ. Эту версию подтверждает наличие у погибшего подсобного домашнего хозяйства и крупнорогатого скота.

https://ria.ru/20240429/klesch-1943074340.html

кизилюрт

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происшествия, здоровье - общество, кизилюрт, воз