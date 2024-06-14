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В Дагестане мужчина умер от конго-крымской лихорадки - РИА Новости, 14.06.2024
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16:17 14.06.2024 (обновлено: 16:18 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/likhoradka-1952945927.html
В Дагестане мужчина умер от конго-крымской лихорадки
В Дагестане мужчина умер от конго-крымской лихорадки - РИА Новости, 14.06.2024
В Дагестане мужчина умер от конго-крымской лихорадки
Мужчина скончался в больнице в дагестанском Кизилюрте от конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ) после укуса клеща, сообщила пресс-служба администрации... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T16:17
2024-06-14T16:18
происшествия
здоровье - общество
кизилюрт
воз
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МАХАЧКАЛА, 14 июн - РИА Новости. Мужчина скончался в больнице в дагестанском Кизилюрте от конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ) после укуса клеща, сообщила пресс-служба администрации города. "Тревожные вести поступают с центральной городской больницы Кизилюрта – скончался пациент с диагнозом конго-крымская геморрагическая лихорадка. Житель селения Кульзеб был госпитализирован 8 июня с высокой температурой, тошнотой и рвотой", – говорится в сообщении. Источником болезни врачи считают укус клеща, который является прямым переносчиком ККГЛ. Эту версию подтверждает наличие у погибшего подсобного домашнего хозяйства и крупнорогатого скота.
https://ria.ru/20240429/klesch-1943074340.html
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происшествия, здоровье - общество, кизилюрт, воз
Происшествия, Здоровье - Общество, Кизилюрт, ВОЗ
В Дагестане мужчина умер от конго-крымской лихорадки

В Дагестане мужчина умер от конго-крымской лихорадки после укуса клеща

© РИА Новости / Константин МихальчевскийМедсестра устанавливает капельницу
Медсестра устанавливает капельницу - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Медсестра устанавливает капельницу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 14 июн - РИА Новости. Мужчина скончался в больнице в дагестанском Кизилюрте от конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ) после укуса клеща, сообщила пресс-служба администрации города.
«
"Тревожные вести поступают с центральной городской больницы Кизилюрта – скончался пациент с диагнозом конго-крымская геморрагическая лихорадка. Житель селения Кульзеб был госпитализирован 8 июня с высокой температурой, тошнотой и рвотой", – говорится в сообщении.
Источником болезни врачи считают укус клеща, который является прямым переносчиком ККГЛ. Эту версию подтверждает наличие у погибшего подсобного домашнего хозяйства и крупнорогатого скота.

ККГЛ - особо опасное природно-очаговое заболевание, характеризующееся лихорадкой, выраженной интоксикацией и кровоизлияниями. Вирус передается людям, в основном, от клещей и домашнего скота. Инкубационный период составляет от двух до семи дней. По данным ВОЗ, смертность от этой инфекции составляет 40%.

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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоКизилюртВОЗ
 
 
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