Рейтинг@Mail.ru
Зенитчики уничтожили дрон-разведчик ВСУ "Лелека-100" - РИА Новости, 14.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:08 14.06.2024 (обновлено: 05:22 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/leleka-100-1952757068.html
Зенитчики уничтожили дрон-разведчик ВСУ "Лелека-100"
Зенитчики уничтожили дрон-разведчик ВСУ "Лелека-100" - РИА Новости, 14.06.2024
Зенитчики уничтожили дрон-разведчик ВСУ "Лелека-100"
Расчет ЗРК "Стрела-10" группировки войск "Запад" уничтожил разведывательный БПЛА противника "Лелека-100" в зоне проведения спецоперации, сообщили журналистам в... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T05:08
2024-06-14T05:22
специальная военная операция на украине
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945779121_0:197:3072:1925_1920x0_80_0_0_7253750581533eefad60ae494a1615bf.jpg
ЛУГАНСК, 14 июн - РИА Новости. Расчет ЗРК "Стрела-10" группировки войск "Запад" уничтожил разведывательный БПЛА противника "Лелека-100" в зоне проведения спецоперации, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Стрела-10" мотострелкового соединения группировки войск "Запад" уничтожили разведывательный БПЛА противника "Лелека-100" в зоне проведения СВО", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что расчеты противовоздушной обороны в круглосуточном режиме осуществляют прикрытие элементов боевого порядка и огневых позиций мотострелковых и других подразделений от атак дронов и авиации. "Возможности мобильного комплекса позволяют эффективно противодействовать различным типам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) врага. В ходе боевых действий зенитчиками помимо БПЛА сбивались также самолеты и вертолеты противника", - сообщили в МО РФ.
https://ria.ru/20240614/buk-1952756305.html
https://ria.ru/20240430/bespilotniki-1943128961.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945779121_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_d2489c6f1b9468082e13e58d08414f37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
Зенитчики уничтожили дрон-разведчик ВСУ "Лелека-100"

Расчет ЗРК "Стрела-10" уничтожил разведывательный БПЛА ВСУ "Лелека-100"

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Работа ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 14 июн - РИА Новости. Расчет ЗРК "Стрела-10" группировки войск "Запад" уничтожил разведывательный БПЛА противника "Лелека-100" в зоне проведения спецоперации, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
"Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Стрела-10" мотострелкового соединения группировки войск "Запад" уничтожили разведывательный БПЛА противника "Лелека-100" в зоне проведения СВО", - сообщили в МО РФ.
Зенитно-ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
На Авдеевском направлении отразили воздушную атаку ВСУ
05:03
Уточняется, что расчеты противовоздушной обороны в круглосуточном режиме осуществляют прикрытие элементов боевого порядка и огневых позиций мотострелковых и других подразделений от атак дронов и авиации.
"Возможности мобильного комплекса позволяют эффективно противодействовать различным типам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) врага. В ходе боевых действий зенитчиками помимо БПЛА сбивались также самолеты и вертолеты противника", - сообщили в МО РФ.
Апробация перспективных беспилотных летательных аппаратов на одном из новых полигонов в тыловой зоне проведения специальной военной операции
Разработку и испытания перспективных дронов организовали в тылу зоны СВО
30 апреля, 11:23
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала