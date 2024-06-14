https://ria.ru/20240614/leleka-100-1952757068.html
Зенитчики уничтожили дрон-разведчик ВСУ "Лелека-100"
Зенитчики уничтожили дрон-разведчик ВСУ "Лелека-100" - РИА Новости, 14.06.2024
Зенитчики уничтожили дрон-разведчик ВСУ "Лелека-100"
Расчет ЗРК "Стрела-10" группировки войск "Запад" уничтожил разведывательный БПЛА противника "Лелека-100" в зоне проведения спецоперации, сообщили журналистам в... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T05:08
2024-06-14T05:08
2024-06-14T05:22
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ЛУГАНСК, 14 июн - РИА Новости. Расчет ЗРК "Стрела-10" группировки войск "Запад" уничтожил разведывательный БПЛА противника "Лелека-100" в зоне проведения спецоперации, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Стрела-10" мотострелкового соединения группировки войск "Запад" уничтожили разведывательный БПЛА противника "Лелека-100" в зоне проведения СВО", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что расчеты противовоздушной обороны в круглосуточном режиме осуществляют прикрытие элементов боевого порядка и огневых позиций мотострелковых и других подразделений от атак дронов и авиации. "Возможности мобильного комплекса позволяют эффективно противодействовать различным типам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) врага. В ходе боевых действий зенитчиками помимо БПЛА сбивались также самолеты и вертолеты противника", - сообщили в МО РФ.
https://ria.ru/20240614/buk-1952756305.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия
Зенитчики уничтожили дрон-разведчик ВСУ "Лелека-100"
Расчет ЗРК "Стрела-10" уничтожил разведывательный БПЛА ВСУ "Лелека-100"
ЛУГАНСК, 14 июн - РИА Новости. Расчет ЗРК "Стрела-10" группировки войск "Запад" уничтожил разведывательный БПЛА противника "Лелека-100" в зоне проведения спецоперации, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
"Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Стрела-10" мотострелкового соединения группировки войск "Запад" уничтожили разведывательный БПЛА противника "Лелека-100" в зоне проведения СВО", - сообщили в МО РФ.
Уточняется, что расчеты противовоздушной обороны в круглосуточном режиме осуществляют прикрытие элементов боевого порядка и огневых позиций мотострелковых и других подразделений от атак дронов и авиации.
"Возможности мобильного комплекса позволяют эффективно противодействовать различным типам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) врага. В ходе боевых действий зенитчиками помимо БПЛА сбивались также самолеты и вертолеты противника", - сообщили в МО РФ.