https://ria.ru/20240614/leleka-100-1952757068.html

Зенитчики уничтожили дрон-разведчик ВСУ "Лелека-100"

Зенитчики уничтожили дрон-разведчик ВСУ "Лелека-100" - РИА Новости, 14.06.2024

Зенитчики уничтожили дрон-разведчик ВСУ "Лелека-100"

Расчет ЗРК "Стрела-10" группировки войск "Запад" уничтожил разведывательный БПЛА противника "Лелека-100" в зоне проведения спецоперации, сообщили журналистам в... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T05:08

2024-06-14T05:08

2024-06-14T05:22

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 14 июн - РИА Новости. Расчет ЗРК "Стрела-10" группировки войск "Запад" уничтожил разведывательный БПЛА противника "Лелека-100" в зоне проведения спецоперации, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Стрела-10" мотострелкового соединения группировки войск "Запад" уничтожили разведывательный БПЛА противника "Лелека-100" в зоне проведения СВО", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что расчеты противовоздушной обороны в круглосуточном режиме осуществляют прикрытие элементов боевого порядка и огневых позиций мотострелковых и других подразделений от атак дронов и авиации. "Возможности мобильного комплекса позволяют эффективно противодействовать различным типам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) врага. В ходе боевых действий зенитчиками помимо БПЛА сбивались также самолеты и вертолеты противника", - сообщили в МО РФ.

https://ria.ru/20240614/buk-1952756305.html

https://ria.ru/20240430/bespilotniki-1943128961.html

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