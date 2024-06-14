https://ria.ru/20240614/lavrov-1952900495.html

Лавров прокомментировал предложения Путина по Украине

Лавров прокомментировал предложения Путина по Украине - РИА Новости, 14.06.2024

Лавров прокомментировал предложения Путина по Украине

Сравнивать предложения президента РФ Владимира Путина по переходу к переговорам об украинском конфликте с требованием капитулировать некорректно, учитывая... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T14:27

2024-06-14T14:27

2024-06-14T14:27

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Сравнивать предложения президента РФ Владимира Путина по переходу к переговорам об украинском конфликте с требованием капитулировать некорректно, учитывая предысторию событий, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Украина должна для начала переговоров вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД. Глава государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия киевских властей на это условие. Также, по словам президента РФ, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. "Вопрос не очень корректный, потому что президент - хочу еще раз подчеркнуть - он специально обратил ваше внимание перед тем, как завершил речь, что он еще раз хочет воспроизвести всю картину, когда мы поддержали документ, который сохранял территориальную целостность Украины в границах 1991 года", - сказал Лавров журналистам на вопрос, не кажется ли ему, что предложения о начале переговоров больше похожи на ультиматум о капитуляции. Он уточнил, что "это было 20 февраля 2014, когда вся Европа гарантировала выполнение договоренностей между Януковичем и оппозицией, когда Обама звонил Путину, просил не разрушать эту договоренность, и когда мы ее поддержали, наутро состоялся госпереворот, если бы его не было, Украина сейчас жила бы в границах 1991 года".

https://ria.ru/20240614/putin-1952896116.html

https://ria.ru/20240611/peregovory-1952209972.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, луганская народная республика, владимир путин, сергей лавров, нато