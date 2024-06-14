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Лавров прокомментировал предложения Путина по Украине - РИА Новости, 14.06.2024
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14:27 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/lavrov-1952900495.html
Лавров прокомментировал предложения Путина по Украине
Лавров прокомментировал предложения Путина по Украине - РИА Новости, 14.06.2024
Лавров прокомментировал предложения Путина по Украине
Сравнивать предложения президента РФ Владимира Путина по переходу к переговорам об украинском конфликте с требованием капитулировать некорректно, учитывая... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T14:27
2024-06-14T14:27
в мире
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владимир путин
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Сравнивать предложения президента РФ Владимира Путина по переходу к переговорам об украинском конфликте с требованием капитулировать некорректно, учитывая предысторию событий, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Украина должна для начала переговоров вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД. Глава государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия киевских властей на это условие. Также, по словам президента РФ, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. "Вопрос не очень корректный, потому что президент - хочу еще раз подчеркнуть - он специально обратил ваше внимание перед тем, как завершил речь, что он еще раз хочет воспроизвести всю картину, когда мы поддержали документ, который сохранял территориальную целостность Украины в границах 1991 года", - сказал Лавров журналистам на вопрос, не кажется ли ему, что предложения о начале переговоров больше похожи на ультиматум о капитуляции. Он уточнил, что "это было 20 февраля 2014, когда вся Европа гарантировала выполнение договоренностей между Януковичем и оппозицией, когда Обама звонил Путину, просил не разрушать эту договоренность, и когда мы ее поддержали, наутро состоялся госпереворот, если бы его не было, Украина сейчас жила бы в границах 1991 года".
https://ria.ru/20240614/putin-1952896116.html
https://ria.ru/20240611/peregovory-1952209972.html
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в мире, россия, украина, луганская народная республика, владимир путин, сергей лавров, нато
В мире, Россия, Украина, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Сергей Лавров, НАТО
Лавров прокомментировал предложения Путина по Украине

Лавров: нельзя сравнивать инициативу Путина по Украине с требованием капитуляции

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством МИД РФ
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством МИД РФ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством МИД РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Сравнивать предложения президента РФ Владимира Путина по переходу к переговорам об украинском конфликте с требованием капитулировать некорректно, учитывая предысторию событий, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Украина должна для начала переговоров вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД. Глава государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия киевских властей на это условие. Также, по словам президента РФ, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
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"Вопрос не очень корректный, потому что президент - хочу еще раз подчеркнуть - он специально обратил ваше внимание перед тем, как завершил речь, что он еще раз хочет воспроизвести всю картину, когда мы поддержали документ, который сохранял территориальную целостность Украины в границах 1991 года", - сказал Лавров журналистам на вопрос, не кажется ли ему, что предложения о начале переговоров больше похожи на ультиматум о капитуляции.
Он уточнил, что "это было 20 февраля 2014, когда вся Европа гарантировала выполнение договоренностей между Януковичем и оппозицией, когда Обама звонил Путину, просил не разрушать эту договоренность, и когда мы ее поддержали, наутро состоялся госпереворот, если бы его не было, Украина сейчас жила бы в границах 1991 года".
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