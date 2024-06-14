https://ria.ru/20240614/lavrov-1952891183.html
Россия не просит Запад доверять ей, заявил Лавров
Россия не просит Запад доверять ей, заявил Лавров - РИА Новости, 14.06.2024
Россия не просит Запад доверять ей, заявил Лавров
Москва не просит Запад доверять ей и предложениям президента России Владимира Путина по Украине, но Запад должен понимать реальную ситуацию "на земле", заявил... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T14:15
2024-06-14T14:15
2024-06-14T14:15
россия
москва
украина
владимир путин
сергей лавров
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Москва не просит Запад доверять ей и предложениям президента России Владимира Путина по Украине, но Запад должен понимать реальную ситуацию "на земле", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы не просим Запад верить нам. Доверие - не то, что можно найти в позиции Запада, его действиях. Есть множество тому примеров... Запад должен понимать реальную ситуацию", - сказал Лавров журналистам по итогам встречи Путина с руководством российского дипведомства.
https://ria.ru/20240614/lavrov-1952888802.html
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россия, москва, украина, владимир путин, сергей лавров
Россия, Москва, Украина, Владимир Путин, Сергей Лавров
Россия не просит Запад доверять ей, заявил Лавров
Лавров: Россия не просит Запад доверять ей и предложениям Путина по Украине