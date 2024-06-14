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Послы в других странах передадут властям предложения Путина, заявил Лавров - РИА Новости, 14.06.2024
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14:14 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/lavrov-1952890695.html
Послы в других странах передадут властям предложения Путина, заявил Лавров
Послы в других странах передадут властям предложения Путина, заявил Лавров - РИА Новости, 14.06.2024
Послы в других странах передадут властям предложения Путина, заявил Лавров
Российские послы в странах мира передадут властям предложения президента РФ Владимира Путина по завершению конфликта на Украине и предоставят детальные... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T14:14
2024-06-14T14:14
в мире
россия
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луганская народная республика
владимир путин
сергей лавров
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Российские послы в странах мира передадут властям предложения президента РФ Владимира Путина по завершению конфликта на Украине и предоставят детальные разъяснения, но бегать ни за кем российская сторона не будет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Что касается роли МИД, ни за кем мы бегать не собираемся. Наши послы подробнейшим образом в соответствующих столицах передадут текст выступления президента, разъяснят дополнительно то, что имеется в виду, предысторию всей этой ситуации, и мы будем ожидать, что реакция последует", - сказал Лавров журналистам по итогам встречи Путина с руководством МИД. Украина должна для начала переговоров вывести свои войска со всей территории новых регионов России - ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД. Глава государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия киевских властей на это условие. Также, по словам президента РФ, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
https://ria.ru/20240614/lavrov-1952889865.html
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в мире, россия, украина, луганская народная республика, владимир путин, сергей лавров, нато
В мире, Россия, Украина, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Сергей Лавров, НАТО
Послы в других странах передадут властям предложения Путина, заявил Лавров

Лавров: послы передадут другим странам слова Путина, бегать ни за кем не будем

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи президента РФ Владимира Путина с руководством МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи президента РФ Владимира Путина с руководством МИД РФ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи президента РФ Владимира Путина с руководством МИД РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Российские послы в странах мира передадут властям предложения президента РФ Владимира Путина по завершению конфликта на Украине и предоставят детальные разъяснения, но бегать ни за кем российская сторона не будет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается роли МИД, ни за кем мы бегать не собираемся. Наши послы подробнейшим образом в соответствующих столицах передадут текст выступления президента, разъяснят дополнительно то, что имеется в виду, предысторию всей этой ситуации, и мы будем ожидать, что реакция последует", - сказал Лавров журналистам по итогам встречи Путина с руководством МИД.
Украина должна для начала переговоров вывести свои войска со всей территории новых регионов России - ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД. Глава государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия киевских властей на это условие. Также, по словам президента РФ, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Дверь к евразийской безопасности открыта, заявил Лавров
14:11
 
В миреРоссияУкраинаЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинСергей ЛавровНАТО
 
 
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