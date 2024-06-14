https://ria.ru/20240614/lavrov-1952890695.html

Послы в других странах передадут властям предложения Путина, заявил Лавров

Послы в других странах передадут властям предложения Путина, заявил Лавров - РИА Новости, 14.06.2024

Послы в других странах передадут властям предложения Путина, заявил Лавров

Российские послы в странах мира передадут властям предложения президента РФ Владимира Путина по завершению конфликта на Украине и предоставят детальные... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T14:14

2024-06-14T14:14

2024-06-14T14:14

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россия

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луганская народная республика

владимир путин

сергей лавров

нато

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Российские послы в странах мира передадут властям предложения президента РФ Владимира Путина по завершению конфликта на Украине и предоставят детальные разъяснения, но бегать ни за кем российская сторона не будет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Что касается роли МИД, ни за кем мы бегать не собираемся. Наши послы подробнейшим образом в соответствующих столицах передадут текст выступления президента, разъяснят дополнительно то, что имеется в виду, предысторию всей этой ситуации, и мы будем ожидать, что реакция последует", - сказал Лавров журналистам по итогам встречи Путина с руководством МИД. Украина должна для начала переговоров вывести свои войска со всей территории новых регионов России - ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД. Глава государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия киевских властей на это условие. Также, по словам президента РФ, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.

https://ria.ru/20240614/lavrov-1952889865.html

россия

украина

луганская народная республика

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в мире, россия, украина, луганская народная республика, владимир путин, сергей лавров, нато