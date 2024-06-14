https://ria.ru/20240614/lavrov-1952888930.html
В Киеве, вероятно, уже знают о предложениях Путина, заявил Лавров
В Киеве, вероятно, уже знают о предложениях Путина, заявил Лавров - РИА Новости, 14.06.2024
В Киеве, вероятно, уже знают о предложениях Путина, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что в том числе и в Киеве уже читают и знают о новых предложениях президента России Владимира Путина по Украине. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T14:09
2024-06-14T14:09
2024-06-14T14:15
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что в том числе и в Киеве уже читают и знают о новых предложениях президента России Владимира Путина по Украине.Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ рассказал об условии для переговоров по Украине: украинские войска должны быть выведены со всей территории новых регионов РФ, а еще одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление Киева об отказе от намерений вступить в НАТО."Думаю, что эти предложения уже все читают и все знают", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встречи президента России Владимир Путина с руководством МИД РФ.
https://ria.ru/20240614/lavrov-1952890695.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Киеве, вероятно, уже знают о предложениях Путина, заявил Лавров
Лавров: думаю, что в Киеве уже знают о новых предложениях Путина