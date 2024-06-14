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В Киеве, вероятно, уже знают о предложениях Путина, заявил Лавров - РИА Новости, 14.06.2024
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14:09 14.06.2024 (обновлено: 14:15 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/lavrov-1952888930.html
В Киеве, вероятно, уже знают о предложениях Путина, заявил Лавров
В Киеве, вероятно, уже знают о предложениях Путина, заявил Лавров - РИА Новости, 14.06.2024
В Киеве, вероятно, уже знают о предложениях Путина, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что в том числе и в Киеве уже читают и знают о новых предложениях президента России Владимира Путина по Украине. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T14:09
2024-06-14T14:15
киев
украина
в мире
сергей лавров
владимир путин
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что в том числе и в Киеве уже читают и знают о новых предложениях президента России Владимира Путина по Украине.Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ рассказал об условии для переговоров по Украине: украинские войска должны быть выведены со всей территории новых регионов РФ, а еще одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление Киева об отказе от намерений вступить в НАТО."Думаю, что эти предложения уже все читают и все знают", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встречи президента России Владимир Путина с руководством МИД РФ.
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киев, украина, в мире, сергей лавров, владимир путин, нато, россия
Киев, Украина, В мире, Сергей Лавров, Владимир Путин, НАТО, Россия
В Киеве, вероятно, уже знают о предложениях Путина, заявил Лавров

Лавров: думаю, что в Киеве уже знают о новых предложениях Путина

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что в том числе и в Киеве уже читают и знают о новых предложениях президента России Владимира Путина по Украине.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ рассказал об условии для переговоров по Украине: украинские войска должны быть выведены со всей территории новых регионов РФ, а еще одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление Киева об отказе от намерений вступить в НАТО.
"Думаю, что эти предложения уже все читают и все знают", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встречи президента России Владимир Путина с руководством МИД РФ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи президента РФ Владимира Путина с руководством МИД РФ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Послы в других странах передадут властям предложения Путина, заявил Лавров
14:14
 
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