https://ria.ru/20240614/lavrov-1952888930.html

В Киеве, вероятно, уже знают о предложениях Путина, заявил Лавров

В Киеве, вероятно, уже знают о предложениях Путина, заявил Лавров - РИА Новости, 14.06.2024

В Киеве, вероятно, уже знают о предложениях Путина, заявил Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что в том числе и в Киеве уже читают и знают о новых предложениях президента России Владимира Путина по Украине. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T14:09

2024-06-14T14:09

2024-06-14T14:15

киев

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что в том числе и в Киеве уже читают и знают о новых предложениях президента России Владимира Путина по Украине.Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ рассказал об условии для переговоров по Украине: украинские войска должны быть выведены со всей территории новых регионов РФ, а еще одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление Киева об отказе от намерений вступить в НАТО."Думаю, что эти предложения уже все читают и все знают", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встречи президента России Владимир Путина с руководством МИД РФ.

https://ria.ru/20240614/lavrov-1952890695.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, украина, в мире, сергей лавров, владимир путин, нато, россия