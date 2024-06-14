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Лавров прокомментировал отказы Запада от мирных предложений России
Лавров прокомментировал отказы Запада от мирных предложений России - РИА Новости, 14.06.2024
Лавров прокомментировал отказы Запада от мирных предложений России
Каждый раз, когда Запад отказывался от мирных предложений России, ни к чему хорошему это не приводило, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T14:09
2024-06-14T14:09
2024-06-14T14:29
россия
сергей лавров
владимир путин
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Каждый раз, когда Запад отказывался от мирных предложений России, ни к чему хорошему это не приводило, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "С каждым разом, когда Запад отказывался... от наших предложений, ничего хорошего из этого не выходило", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встречи президента России Владимир Путина с руководством МИД РФ.Глава МИД добавил, что президент в ходе своего выступления перечислил все те жесты доброй воли, которые Россия предлагала с момента Майдана и с момента госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По словам Лаврова, все шаги, которые подчеркивали конструктивный подход России, желание сохранить "украинское государство", обеспечив дружественный характер этого государства по отношению к РФ - было жестко, категорично и последовательно отвергнуто.
https://ria.ru/20240614/aktivy-1952864872.html
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россия, сергей лавров, владимир путин
Россия, Сергей Лавров, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине
Лавров прокомментировал отказы Запада от мирных предложений России
Лавров: отказы Запада от мирных предложений России ни к чему хорошему не привели