https://ria.ru/20240614/lavrov-1952885506.html

Лавров рассказал о приоритетах России во внешней политике

Лавров рассказал о приоритетах России во внешней политике - РИА Новости, 14.06.2024

Лавров рассказал о приоритетах России во внешней политике

Россия в приоритетном порядке налаживает связи с государствами мирового большинства, переводит на это направление материальные и кадровые ресурсы своего... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T14:02

2024-06-14T14:02

2024-06-14T14:02

россия

юг

восток

сергей лавров

владимир путин

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Россия в приоритетном порядке налаживает связи с государствами мирового большинства, переводит на это направление материальные и кадровые ресурсы своего внешнеполитического ведомства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "В приоритетном порядке наращиваем связи со странами мирового большинства, глобального Юга, глобального Востока и осуществляем перераспределение наших материальных и кадровых ресурсов, переводим их на те направления, которые наиболее востребованы в новых геополитических условиях", - сказал Лавров на встрече президента РФ Владимира Путина с руководством российского дипведомства. Он добавил, что Москва активно помогает Крыму и другим новым регионам России налаживать внешние связи.

https://ria.ru/20240614/putin-1952884829.html

россия

юг

восток

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россия, юг, восток, сергей лавров, владимир путин