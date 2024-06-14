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Лавров рассказал о приоритетах России во внешней политике - РИА Новости, 14.06.2024
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14:02 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/lavrov-1952885506.html
Лавров рассказал о приоритетах России во внешней политике
Лавров рассказал о приоритетах России во внешней политике - РИА Новости, 14.06.2024
Лавров рассказал о приоритетах России во внешней политике
Россия в приоритетном порядке налаживает связи с государствами мирового большинства, переводит на это направление материальные и кадровые ресурсы своего... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T14:02
2024-06-14T14:02
россия
юг
восток
сергей лавров
владимир путин
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Россия в приоритетном порядке налаживает связи с государствами мирового большинства, переводит на это направление материальные и кадровые ресурсы своего внешнеполитического ведомства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "В приоритетном порядке наращиваем связи со странами мирового большинства, глобального Юга, глобального Востока и осуществляем перераспределение наших материальных и кадровых ресурсов, переводим их на те направления, которые наиболее востребованы в новых геополитических условиях", - сказал Лавров на встрече президента РФ Владимира Путина с руководством российского дипведомства. Он добавил, что Москва активно помогает Крыму и другим новым регионам России налаживать внешние связи.
https://ria.ru/20240614/putin-1952884829.html
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россия, юг, восток, сергей лавров, владимир путин
Россия, Юг, Восток, Сергей Лавров, Владимир Путин
Лавров рассказал о приоритетах России во внешней политике

Лавров: у России в приоритете укрепление связей со странами мирового большинства

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи президента РФ Владимира Путина с руководством МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи президента РФ Владимира Путина с руководством МИД РФ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи президента РФ Владимира Путина с руководством МИД РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Россия в приоритетном порядке налаживает связи с государствами мирового большинства, переводит на это направление материальные и кадровые ресурсы своего внешнеполитического ведомства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В приоритетном порядке наращиваем связи со странами мирового большинства, глобального Юга, глобального Востока и осуществляем перераспределение наших материальных и кадровых ресурсов, переводим их на те направления, которые наиболее востребованы в новых геополитических условиях", - сказал Лавров на встрече президента РФ Владимира Путина с руководством российского дипведомства.
Он добавил, что Москва активно помогает Крыму и другим новым регионам России налаживать внешние связи.
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РоссияЮгВостокСергей ЛавровВладимир Путин
 
 
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