https://ria.ru/20240614/latinskaya_amerika-1952755655.html

Дипломат рассказал, как в Латинской Америке меняется отношение к Западу

Дипломат рассказал, как в Латинской Америке меняется отношение к Западу - РИА Новости, 14.06.2024

Дипломат рассказал, как в Латинской Америке меняется отношение к Западу

В Латинской Америке растет признание разрушительной роли Запада и постепенно открывается путь для идеи о дедолларизации, считает посол России в Парагвае... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T04:10

2024-06-14T04:10

2024-06-14T05:49

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александр писарев

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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 июн - РИА Новости. В Латинской Америке растет признание разрушительной роли Запада и постепенно открывается путь для идеи о дедолларизации, считает посол России в Парагвае Александр Писарев.По его словам, кооперация России со странами региона является "целью враждебной политики санкций коллективного Запада"."Большинство латиноамериканских стран занимают нейтральную позицию в отношении конфликта вокруг Украины. Однако учитывая глобальную природу этого кризиса, в котором Россия противостоит не столько Украине, сколько странам "коллективного Запада", возглавляемым США, и имея в виду опыт, который есть у стран региона в отношении западного неоколониализма, здесь (в Латинской Америке) все больше признается разрушительная роль Запада", — написал посол в статье для крупной парагвайской газеты ABC Color."Есть растущая тенденция к укреплению политической независимости стран региона в построении интеграционных связей без идеологии, которые идут на пользу Латинской Америке, а не внешним игрокам. Постепенно открывается путь для идеи о дедолларизации", — добавил он.Писарев выразил уверенность, что в Парагвае постепенно укрепляется понимание реальности геополитической ситуации. "Наши отношения снова встанут на путь прогрессивного развития, основанного на взаимных интересах, сильных исторических связях и традиционных ценностях", — отметил он.

https://ria.ru/20240614/ritorika-1952745717.html

https://ria.ru/20240210/sotrudnichestvo-1926628924.html

латинская америка

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в мире, латинская америка, россия, парагвай, александр писарев