https://ria.ru/20240614/lantratova-1952996519.html
Сенатор СФ прокомментировала отказ Запада от мирных инициатив по Украине
Сенатор СФ прокомментировала отказ Запада от мирных инициатив по Украине - РИА Новости, 14.06.2024
Сенатор СФ прокомментировала отказ Запада от мирных инициатив по Украине
Для прекращения конфликта на Украине нужны конкретные шаги, а не пустые слова, заявила сенатор от ЛНР Дарья Лантратова в своем Telegram- канале, отметив, что... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T19:00
2024-06-14T19:00
2024-06-14T19:00
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Для прекращения конфликта на Украине нужны конкретные шаги, а не пустые слова, заявила сенатор от ЛНР Дарья Лантратова в своем Telegram- канале, отметив, что отказ западных партнёров, как и Киева от мирных инициатив РФ ожидаем. Москва не предложила реалистичных условий завершения конфликта на Украине, заявил в социальной сети Х советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, комментируя условия президента России Владимира Путина для полного окончания боевых действий. "Конечно, западные страны, в соответствии с уже отработанным сценарием, выступят против российской позиции. Но главное, что сейчас важно, - это конкретные шаги, а не пустые слова и жесты", - написала политик. По ее словам, Путин в очередной раз "дал понять всему международному сообществу: Россия выступает за ответственный и справедливый подход". "Только так мы сможем добиться мира", - уверена Лантратова.
https://ria.ru/20240614/zakharova-1952941031.html
https://ria.ru/20240614/slutskiy-1952951683.html
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в мире, россия, украина, луганская народная республика, владимир путин, владимир зеленский, михаил подоляк
В мире, Россия, Украина, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк
Сенатор СФ прокомментировала отказ Запада от мирных инициатив по Украине
Лантратова: Запад по отработанному сценарию выступил против позиции РФ