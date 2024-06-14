https://ria.ru/20240614/lantratova-1952996519.html

Сенатор СФ прокомментировала отказ Запада от мирных инициатив по Украине

Сенатор СФ прокомментировала отказ Запада от мирных инициатив по Украине - РИА Новости, 14.06.2024

Сенатор СФ прокомментировала отказ Запада от мирных инициатив по Украине

Для прекращения конфликта на Украине нужны конкретные шаги, а не пустые слова, заявила сенатор от ЛНР Дарья Лантратова в своем Telegram- канале, отметив, что... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T19:00

2024-06-14T19:00

2024-06-14T19:00

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Для прекращения конфликта на Украине нужны конкретные шаги, а не пустые слова, заявила сенатор от ЛНР Дарья Лантратова в своем Telegram- канале, отметив, что отказ западных партнёров, как и Киева от мирных инициатив РФ ожидаем. Москва не предложила реалистичных условий завершения конфликта на Украине, заявил в социальной сети Х советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, комментируя условия президента России Владимира Путина для полного окончания боевых действий. "Конечно, западные страны, в соответствии с уже отработанным сценарием, выступят против российской позиции. Но главное, что сейчас важно, - это конкретные шаги, а не пустые слова и жесты", - написала политик. По ее словам, Путин в очередной раз "дал понять всему международному сообществу: Россия выступает за ответственный и справедливый подход". "Только так мы сможем добиться мира", - уверена Лантратова.

https://ria.ru/20240614/zakharova-1952941031.html

https://ria.ru/20240614/slutskiy-1952951683.html

россия

украина

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в мире, россия, украина, луганская народная республика, владимир путин, владимир зеленский, михаил подоляк