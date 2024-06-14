https://ria.ru/20240614/kursk-1952756015.html

Над Курской областью сбили пять украинских беспилотников

Над Курской областью сбили пять украинских беспилотников - РИА Новости, 14.06.2024

Над Курской областью сбили пять украинских беспилотников

Силы ПВО сбили пять украинских беспилотников самолетного типа над Курской областью, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T04:37

2024-06-14T04:37

2024-06-14T05:22

специальная военная операция на украине

курск

алексей смирнов (политик)

курская область

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Силы ПВО сбили пять украинских беспилотников самолетного типа над Курской областью, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.Ранее врио главы региона сообщал, что в Курской области объявлена опасность атаки беспилотников и ракетная опасность."Бойцы ПВО сбили уже пять украинских БПЛА самолетного типа в курском небе", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240614/bespilotniki-1952755861.html

курск

курская область

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курск, алексей смирнов (политик) , курская область