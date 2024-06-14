Рейтинг@Mail.ru
Над Курской областью сбили пять украинских беспилотников - РИА Новости, 14.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:37 14.06.2024 (обновлено: 05:22 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/kursk-1952756015.html
Над Курской областью сбили пять украинских беспилотников
Над Курской областью сбили пять украинских беспилотников - РИА Новости, 14.06.2024
Над Курской областью сбили пять украинских беспилотников
Силы ПВО сбили пять украинских беспилотников самолетного типа над Курской областью, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T04:37
2024-06-14T05:22
специальная военная операция на украине
курск
алексей смирнов (политик)
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1595019047_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6474f19db29c5643704741008f7448b8.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Силы ПВО сбили пять украинских беспилотников самолетного типа над Курской областью, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.Ранее врио главы региона сообщал, что в Курской области объявлена опасность атаки беспилотников и ракетная опасность."Бойцы ПВО сбили уже пять украинских БПЛА самолетного типа в курском небе", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240614/bespilotniki-1952755861.html
курск
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1595019047_286:0:1726:1080_1920x0_80_0_0_4d4d72764ac51dc15c770860b3d71794.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курск, алексей смирнов (политик) , курская область
Специальная военная операция на Украине, Курск, Алексей Смирнов (политик) , Курская область
Над Курской областью сбили пять украинских беспилотников

Врио главы Курской области Смирнов: ПВО сбила над регионом пять БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСамоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования "Панцирь-С1"
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования "Панцирь-С1". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Силы ПВО сбили пять украинских беспилотников самолетного типа над Курской областью, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
Ранее врио главы региона сообщал, что в Курской области объявлена опасность атаки беспилотников и ракетная опасность.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
БПЛА повредили резервуары с топливом на нефтебазе в Воронежской области
04:28
"Бойцы ПВО сбили уже пять украинских БПЛА самолетного типа в курском небе", - написал он в Telegram-канале.
 
Специальная военная операция на УкраинеКурскАлексей Смирнов (политик)Курская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала