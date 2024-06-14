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Более 194 млн рублей кредитов получили 18 хабаровских компаний в 2024 году
Более 194 млн рублей кредитов получили 18 хабаровских компаний в 2024 году - РИА Новости, 14.06.2024
Более 194 млн рублей кредитов получили 18 хабаровских компаний в 2024 году
В Хабаровском крае 18 компаний в сфере обрабатывающего производства, а также производства стройматериалов получили поручительства от Гарантийного фонда региона, РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T14:03
2024-06-14T14:03
2024-06-14T14:05
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. В Хабаровском крае 18 компаний в сфере обрабатывающего производства, а также производства стройматериалов получили поручительства от Гарантийного фонда региона, что позволило им получить кредиты в банках на сумму 194,2 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. Поддержка оказана в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". "В 2023 году краевой Гарантийный фонд предоставил 371 поручительство, благодаря чему малые и средние предприятия края смогли привлечь свыше 4,6 миллиарда рублей кредитных средств. Из них 16% кредитов были взяты на инвестиционные цели: приобретение основных средств и недвижимости", – сообщила директор Гарантийного фонда Анастасия Танаева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что по отраслям экономики 49% полученных кредитов приходится на розничную и оптовую торговлю, а четверть - на приоритетные отрасли: производство, сельское хозяйство и другие. За неполные шесть месяцев этого года МСП края выдано 150 поручительств на 1,68 миллиарда рублей кредитных средств. По ее словам, гарантийный фонд Хабаровского края предоставляет услуги поручительства в тех случаях, когда предприятию не хватает собственного залога для обеспечения возврата банковского кредита или займа, лизинговой операции. Танаева добавила, что условия льготные: срок поручительства – до 10 лет, ставка возмещения в год 0,25%-0,75% годовых в зависимости от категории заемщика. Предприятия, у которых не прошло двух лет с момента регистрации могут рассчитывать на минимальную ставку.
https://ria.ru/20240222/podderzhka-1928965372.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хабаровский край, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , бизнес, нацпроекты
Твой бизнес, Хабаровский край, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Бизнес, Нацпроекты
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. В Хабаровском крае 18 компаний в сфере обрабатывающего производства, а также производства стройматериалов получили поручительства от Гарантийного фонда региона, что позволило им получить кредиты в банках на сумму 194,2 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
«
"В 2023 году краевой Гарантийный фонд предоставил 371 поручительство, благодаря чему малые и средние предприятия края смогли привлечь свыше 4,6 миллиарда рублей кредитных средств. Из них 16% кредитов были взяты на инвестиционные цели: приобретение основных средств и недвижимости", – сообщила директор Гарантийного фонда Анастасия Танаева, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что по отраслям экономики 49% полученных кредитов приходится на розничную и оптовую торговлю, а четверть - на приоритетные отрасли: производство, сельское хозяйство и другие. За неполные шесть месяцев этого года МСП края выдано 150 поручительств на 1,68 миллиарда рублей кредитных средств.
По ее словам, гарантийный фонд Хабаровского края предоставляет услуги поручительства в тех случаях, когда предприятию не хватает собственного залога для обеспечения возврата банковского кредита или займа, лизинговой операции.
Танаева добавила, что условия льготные: срок поручительства – до 10 лет, ставка возмещения в год 0,25%-0,75% годовых в зависимости от категории заемщика. Предприятия, у которых не прошло двух лет с момента регистрации могут рассчитывать на минимальную ставку.