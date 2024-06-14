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Белый дом: страны ЕС предложили внести половину от объема кредита Украине - РИА Новости, 14.06.2024
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22:13 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/kredit-1953035495.html
Белый дом: страны ЕС предложили внести половину от объема кредита Украине
Белый дом: страны ЕС предложили внести половину от объема кредита Украине - РИА Новости, 14.06.2024
Белый дом: страны ЕС предложили внести половину от объема кредита Украине
Страны Европы выступили с инициативой внесения как минимум половины от общего объема кредита, которые западные союзники предлагают выделить Украине в счет... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T22:13
2024-06-14T22:13
украина
европа
сша
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 14 июн – РИА Новости. Страны Европы выступили с инициативой внесения как минимум половины от общего объема кредита, которые западные союзники предлагают выделить Украине в счет доходов от замороженных российских активов, заявил в пятницу журналистам высокопоставленный представитель администрации США. "Европа выступила с инициативой о том, чтобы предоставить по меньшей мере половину от общего объема данного кредита", - сказал чиновник Белого дома. Он подтвердил, что данный кредит будет выделен за счет доходов от замороженных активов РФ, большая часть из которых хранится в странах Евросоюза. "Иначе говоря, средства на Украину будут поступать по различным каналам", - добавил чиновник.
https://ria.ru/20240613/smi-1952530181.html
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украина, европа, сша, санкции в отношении россии
Украина, Европа, США, Санкции в отношении России
Белый дом: страны ЕС предложили внести половину от объема кредита Украине

Белый дом: Европа предложила выделить Украине половину от общего объема кредита

© Fotolia / Andrea IzzottiЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© Fotolia / Andrea Izzotti
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 июн – РИА Новости. Страны Европы выступили с инициативой внесения как минимум половины от общего объема кредита, которые западные союзники предлагают выделить Украине в счет доходов от замороженных российских активов, заявил в пятницу журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
«
"Европа выступила с инициативой о том, чтобы предоставить по меньшей мере половину от общего объема данного кредита", - сказал чиновник Белого дома.
Он подтвердил, что данный кредит будет выделен за счет доходов от замороженных активов РФ, большая часть из которых хранится в странах Евросоюза.
"Иначе говоря, средства на Украину будут поступать по различным каналам", - добавил чиновник.
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G7 и ЕС дадут Украине кредиты за счет прибыли от активов России, пишут СМИ
13 июня, 11:56
 
УкраинаЕвропаСШАСанкции в отношении России
 
 
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