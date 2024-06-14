https://ria.ru/20240614/kredit-1953035495.html

Белый дом: страны ЕС предложили внести половину от объема кредита Украине

Белый дом: страны ЕС предложили внести половину от объема кредита Украине - РИА Новости, 14.06.2024

Белый дом: страны ЕС предложили внести половину от объема кредита Украине

Страны Европы выступили с инициативой внесения как минимум половины от общего объема кредита, которые западные союзники предлагают выделить Украине в счет... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T22:13

2024-06-14T22:13

2024-06-14T22:13

украина

европа

сша

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 14 июн – РИА Новости. Страны Европы выступили с инициативой внесения как минимум половины от общего объема кредита, которые западные союзники предлагают выделить Украине в счет доходов от замороженных российских активов, заявил в пятницу журналистам высокопоставленный представитель администрации США. "Европа выступила с инициативой о том, чтобы предоставить по меньшей мере половину от общего объема данного кредита", - сказал чиновник Белого дома. Он подтвердил, что данный кредит будет выделен за счет доходов от замороженных активов РФ, большая часть из которых хранится в странах Евросоюза. "Иначе говоря, средства на Украину будут поступать по различным каналам", - добавил чиновник.

https://ria.ru/20240613/smi-1952530181.html

украина

европа

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, европа, сша, санкции в отношении россии