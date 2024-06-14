https://ria.ru/20240614/kredit-1952985872.html
G7 предоставит Украине кредиты под доходы от российских активов
G7 предоставит Украине кредиты под доходы от российских активов - РИА Новости, 14.06.2024
G7 предоставит Украине кредиты под доходы от российских активов
Страны G7 обещали, что предоставят Украине до конца года кредиты на сумму порядка 50 миллиардов долларов, которые будут погашаться из доходов от активов РФ,... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T18:25
2024-06-14T18:25
2024-06-14T18:25
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БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Страны G7 обещали, что предоставят Украине до конца года кредиты на сумму порядка 50 миллиардов долларов, которые будут погашаться из доходов от активов РФ, говорится в поступившем в РИА Новости финальном заявлении саммита G7 в итальянской Апулии. "С целью удовлетворения текущих и будущих потребностей Украины… G7 запустит погашаемые за счет доходов от российских активов кредиты для Украины, чтобы предоставить до конца года дополнительное финансирование на сумму около 50 миллиардов долларов США", - указывается в документе. Там отмечается, что суверенные активы России останутся обездвиженными.
https://ria.ru/20240513/evrosoyuz-1945439111.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, украина, россия, g7, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Украина, Россия, G7, Санкции в отношении России
G7 предоставит Украине кредиты под доходы от российских активов
G7 предоставит Украине 50 миллиардов долларов под доходы от российских активов
БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Страны G7 обещали, что предоставят Украине до конца года кредиты на сумму порядка 50 миллиардов долларов, которые будут погашаться из доходов от активов РФ, говорится в поступившем в РИА Новости финальном заявлении саммита G7 в итальянской Апулии.
"С целью удовлетворения текущих и будущих потребностей Украины… G7 запустит погашаемые за счет доходов от российских активов кредиты для Украины, чтобы предоставить до конца года дополнительное финансирование на сумму около 50 миллиардов долларов США", - указывается в документе.
Там отмечается, что суверенные активы России останутся обездвиженными.