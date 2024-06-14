https://ria.ru/20240614/kredit-1952985872.html

G7 предоставит Украине кредиты под доходы от российских активов

G7 предоставит Украине кредиты под доходы от российских активов - РИА Новости, 14.06.2024

G7 предоставит Украине кредиты под доходы от российских активов

Страны G7 обещали, что предоставят Украине до конца года кредиты на сумму порядка 50 миллиардов долларов, которые будут погашаться из доходов от активов РФ,... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T18:25

2024-06-14T18:25

2024-06-14T18:25

специальная военная операция на украине

экономика

украина

россия

g7

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Страны G7 обещали, что предоставят Украине до конца года кредиты на сумму порядка 50 миллиардов долларов, которые будут погашаться из доходов от активов РФ, говорится в поступившем в РИА Новости финальном заявлении саммита G7 в итальянской Апулии. "С целью удовлетворения текущих и будущих потребностей Украины… G7 запустит погашаемые за счет доходов от российских активов кредиты для Украины, чтобы предоставить до конца года дополнительное финансирование на сумму около 50 миллиардов долларов США", - указывается в документе. Там отмечается, что суверенные активы России останутся обездвиженными.

https://ria.ru/20240513/evrosoyuz-1945439111.html

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, украина, россия, g7, санкции в отношении россии