https://ria.ru/20240614/kozhin-1952830037.html

СК возбудил уголовное дело после гибели оператора НТВ Кожина

СК возбудил уголовное дело после гибели оператора НТВ Кожина - РИА Новости, 14.06.2024

СК возбудил уголовное дело после гибели оператора НТВ Кожина

Уголовное дело по статьям об убийстве и воспрепятствовании деятельности журналистов возбуждено после гибели в Горловке оператора НТВ Валерия Кожина, сообщает... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T12:01

2024-06-14T12:01

2024-06-14T12:11

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

нтв (телеканал)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Уголовное дело по статьям об убийстве и воспрепятствовании деятельности журналистов возбуждено после гибели в Горловке оператора НТВ Валерия Кожина, сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) России в Telegram-канале.Накануне Ивлиев вместе с оператором НТВ Валерием Кожиным и офицером сопровождения попал под обстрел в Никитовском районе Горловки во время подготовки репортажа. Врачи несколько часов боролись за жизнь Кожина, но его ранения оказались не совместимы с жизнью."Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 105 УК РФ, статьей 144 УК РФ (убийство, воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов), по факту обстрела Горловки, в результате которого погиб оператор телекомпании НТВ Валерий Кожин и получил ранение военный корреспондент Алексей Ивлиев", - говорится в сообщении СК. Подчеркивается, что в рамках расследования следователи установят все обстоятельства преступления, а также причастных к нему лиц.По поручению председателя Следственного комитета (СК) России Александра Бастрыкина оба журналиста будут представлены к ведомственным наградам.

https://ria.ru/20240614/ivliev-1952786593.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, нтв (телеканал), следственный комитет россии (ск рф)