https://ria.ru/20240614/kozhin-1952830037.html
СК возбудил уголовное дело после гибели оператора НТВ Кожина
СК возбудил уголовное дело после гибели оператора НТВ Кожина - РИА Новости, 14.06.2024
СК возбудил уголовное дело после гибели оператора НТВ Кожина
Уголовное дело по статьям об убийстве и воспрепятствовании деятельности журналистов возбуждено после гибели в Горловке оператора НТВ Валерия Кожина, сообщает... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T12:01
2024-06-14T12:01
2024-06-14T12:11
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
нтв (телеканал)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952612496_0:150:1094:766_1920x0_80_0_0_aca400c0bae8dc3ab36b49778565f472.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Уголовное дело по статьям об убийстве и воспрепятствовании деятельности журналистов возбуждено после гибели в Горловке оператора НТВ Валерия Кожина, сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) России в Telegram-канале.Накануне Ивлиев вместе с оператором НТВ Валерием Кожиным и офицером сопровождения попал под обстрел в Никитовском районе Горловки во время подготовки репортажа. Врачи несколько часов боролись за жизнь Кожина, но его ранения оказались не совместимы с жизнью."Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 105 УК РФ, статьей 144 УК РФ (убийство, воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов), по факту обстрела Горловки, в результате которого погиб оператор телекомпании НТВ Валерий Кожин и получил ранение военный корреспондент Алексей Ивлиев", - говорится в сообщении СК. Подчеркивается, что в рамках расследования следователи установят все обстоятельства преступления, а также причастных к нему лиц.По поручению председателя Следственного комитета (СК) России Александра Бастрыкина оба журналиста будут представлены к ведомственным наградам.
https://ria.ru/20240614/ivliev-1952786593.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952612496_0:138:1094:960_1920x0_80_0_0_377e3eaff89d8efbc5d677a9251d6b2f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, нтв (телеканал), следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, НТВ (телеканал), Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил уголовное дело после гибели оператора НТВ Кожина
СК возбудил уголовное дело по двум статьям после гибели оператора НТВ Кожина
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости.
Уголовное дело по статьям об убийстве и воспрепятствовании деятельности журналистов возбуждено после гибели в Горловке оператора НТВ Валерия Кожина, сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) России в Telegram-канале
.
Накануне Ивлиев вместе с оператором НТВ Валерием Кожиным и офицером сопровождения попал под обстрел в Никитовском районе Горловки во время подготовки репортажа. Врачи несколько часов боролись за жизнь Кожина, но его ранения оказались не совместимы с жизнью.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 105 УК РФ, статьей 144 УК РФ (убийство, воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов), по факту обстрела Горловки, в результате которого погиб оператор телекомпании НТВ Валерий Кожин и получил ранение военный корреспондент Алексей Ивлиев", - говорится в сообщении СК. Подчеркивается, что в рамках расследования следователи установят все обстоятельства преступления, а также причастных к нему лиц.
По поручению председателя Следственного комитета (СК) России Александра Бастрыкина оба журналиста будут представлены к ведомственным наградам.