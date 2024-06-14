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Россия вышла из протокола к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха - РИА Новости, 14.06.2024
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22:21 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/konventsiya-1953036768.html
Россия вышла из протокола к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха
Россия вышла из протокола к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха - РИА Новости, 14.06.2024
Россия вышла из протокола к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха
Россия выходит из протокола к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 1979 года в ответ на закрытие центра в Москве, следует из... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T22:21
2024-06-14T22:21
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Россия выходит из протокола к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 1979 года в ответ на закрытие центра в Москве, следует из документа, размещенного на портале официального опубликования нормативных актов. "Правительство РФ постановляет: в соответствии со статьей 37 федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" принять предложение… о выходе из протокола к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 1979 года", - говорится в документе. Отмечается, что это ответная мера. Протокол касается долгосрочного финансирования Совместной программы наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП). В рамках ЕМЕП было создано три международных научных центра, один из них - в Москве. В декабре 2023 года организация закрыла свой центр в Москве и перенесла его в Любляну в Словении.
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москва, россия, европа
Москва, Россия, Европа
Россия вышла из протокола к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха

Россия отказалась от финансирования европейской экологической программы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДом Правительства РФ
Дом Правительства РФ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Россия выходит из протокола к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 1979 года в ответ на закрытие центра в Москве, следует из документа, размещенного на портале официального опубликования нормативных актов.
«
"Правительство РФ постановляет: в соответствии со статьей 37 федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" принять предложение… о выходе из протокола к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 1979 года", - говорится в документе.
Отмечается, что это ответная мера. Протокол касается долгосрочного финансирования Совместной программы наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП). В рамках ЕМЕП было создано три международных научных центра, один из них - в Москве. В декабре 2023 года организация закрыла свой центр в Москве и перенесла его в Любляну в Словении.
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