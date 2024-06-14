https://ria.ru/20240614/konventsiya-1953036768.html

Россия вышла из протокола к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха

Россия вышла из протокола к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха - РИА Новости, 14.06.2024

Россия вышла из протокола к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха

Россия выходит из протокола к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 1979 года в ответ на закрытие центра в Москве, следует из... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T22:21

2024-06-14T22:21

2024-06-14T22:21

москва

россия

европа

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Россия выходит из протокола к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 1979 года в ответ на закрытие центра в Москве, следует из документа, размещенного на портале официального опубликования нормативных актов. "Правительство РФ постановляет: в соответствии со статьей 37 федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" принять предложение… о выходе из протокола к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 1979 года", - говорится в документе. Отмечается, что это ответная мера. Протокол касается долгосрочного финансирования Совместной программы наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП). В рамках ЕМЕП было создано три международных научных центра, один из них - в Москве. В декабре 2023 года организация закрыла свой центр в Москве и перенесла его в Любляну в Словении.

https://ria.ru/20231124/vozdukh-1911626032.html

москва

россия

европа

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, россия, европа