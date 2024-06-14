Россия вышла из протокола к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха
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Дом Правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Россия выходит из протокола к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 1979 года в ответ на закрытие центра в Москве, следует из документа, размещенного на портале официального опубликования нормативных актов.
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"Правительство РФ постановляет: в соответствии со статьей 37 федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" принять предложение… о выходе из протокола к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 1979 года", - говорится в документе.
Отмечается, что это ответная мера. Протокол касается долгосрочного финансирования Совместной программы наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП). В рамках ЕМЕП было создано три международных научных центра, один из них - в Москве. В декабре 2023 года организация закрыла свой центр в Москве и перенесла его в Любляну в Словении.
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