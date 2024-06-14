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В Крыму назвали условия Путина реальной формулой мира - РИА Новости, 14.06.2024
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17:06 14.06.2024 (обновлено: 17:08 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/konstantinov-1952964441.html
В Крыму назвали условия Путина реальной формулой мира
В Крыму назвали условия Путина реальной формулой мира - РИА Новости, 14.06.2024
В Крыму назвали условия Путина реальной формулой мира
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал предложенные президентом России Владимиром Путиным условия по урегулированию военного конфликта на... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T17:06
2024-06-14T17:08
в мире
украина
россия
киев
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал предложенные президентом России Владимиром Путиным условия по урегулированию военного конфликта на Украине реальной формулой мира, основанной на прочном фундаменте политического реализма и учитывающей состояние на поле боя. "Предложения нашего президента базируются на прочном фундаменте политического реализма. Они учитывают т.н. состояние на поле боя. Замечу — нынешнее состояние, поскольку завтра оно может измениться и явно не в пользу Украины. Конечно, найдутся комментаторы с нашей стороны, которым покажутся эти предложения слишком щедрыми для Киева. Но это — вполне реальная формула мира. А дальше — посмотрим на то, какую реакцию на эти инициативы разрешат Зеленскому его хозяева", - написал Константинов в своем Telegram-канале. По его словам, на днях в Швейцарии состоится инициированный украинской стороной саммит, который не имеет ничего общего с реальным стремлением положить конец конфликту на Украине и проводится лишь для того, чтобы "представить своё поражение как победу". "Изначально там предполагалось обсудить пресловутую "формулу Зеленского". Но в ходе подготовки конференции выяснилось, что её участники как от огня шарахаются от этого дипломатического "шедевра", и "формулу" стали упрощать. В результате от неё практически ничего не осталось. Вот это ничто предполагает обсуждать кое-кто - с заранее очевидным итогом", - сказал Константинов.
https://ria.ru/20240614/putin-1952911674.html
https://ria.ru/20240614/zelenskiy-1952961759.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир константинов, владимир путин
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Константинов, Владимир Путин
В Крыму назвали условия Путина реальной формулой мира

Константинов назвал предложения Путина по Украине реальной формулой мира

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПредседатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов на ПМЭФ-2024
Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал предложенные президентом России Владимиром Путиным условия по урегулированию военного конфликта на Украине реальной формулой мира, основанной на прочном фундаменте политического реализма и учитывающей состояние на поле боя.
«
"Предложения нашего президента базируются на прочном фундаменте политического реализма. Они учитывают т.н. состояние на поле боя. Замечу — нынешнее состояние, поскольку завтра оно может измениться и явно не в пользу Украины. Конечно, найдутся комментаторы с нашей стороны, которым покажутся эти предложения слишком щедрыми для Киева. Но это — вполне реальная формула мира. А дальше — посмотрим на то, какую реакцию на эти инициативы разрешат Зеленскому его хозяева", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
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По его словам, на днях в Швейцарии состоится инициированный украинской стороной саммит, который не имеет ничего общего с реальным стремлением положить конец конфликту на Украине и проводится лишь для того, чтобы "представить своё поражение как победу".
"Изначально там предполагалось обсудить пресловутую "формулу Зеленского". Но в ходе подготовки конференции выяснилось, что её участники как от огня шарахаются от этого дипломатического "шедевра", и "формулу" стали упрощать. В результате от неё практически ничего не осталось. Вот это ничто предполагает обсуждать кое-кто - с заранее очевидным итогом", - сказал Константинов.
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