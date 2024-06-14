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В саммите по Украине в Швейцарии примут участие сто делегаций - РИА Новости, 14.06.2024
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20:01 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/konferentsiya-1953012648.html
В саммите по Украине в Швейцарии примут участие сто делегаций
В саммите по Украине в Швейцарии примут участие сто делегаций - РИА Новости, 14.06.2024
В саммите по Украине в Швейцарии примут участие сто делегаций
Сто делегаций, в том числе 57 глав государств, примут участие в конференции по Украине 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке, говорится в заявлении на сайте... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T20:01
2024-06-14T20:01
в мире
украина
швейцария
россия
джо байден
си цзиньпин
луис инасиу лула да силва
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ШТАНС (Швейцария), 14 июн - РИА Новости. Сто делегаций, в том числе 57 глав государств, примут участие в конференции по Украине 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке, говорится в заявлении на сайте Федерального совета страны. "Президент Конфедерации Виола Амхерд откроет конференцию высокого уровня по вопросам мира на Украине в субботу, 15 июня 2024 года. В ней примут участие 100 делегаций, в том числе 57 глав государств и правительств из всех регионов мира", - сказано в документе. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
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в мире, украина, швейцария, россия, джо байден, си цзиньпин, луис инасиу лула да силва
В мире, Украина, Швейцария, Россия, Джо Байден, Си Цзиньпин, Луис Инасиу Лула да Силва
В саммите по Украине в Швейцарии примут участие сто делегаций

Сто делегаций примут участие в конференции по Украине 15-16 июня в Бюргенштоке

© РИА НовостиШвейцарские военные охраняют место проведения "мирной" конференции по Украине на курорте Бюргеншток
Швейцарские военные охраняют место проведения мирной конференции по Украине на курорте Бюргеншток - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости
Швейцарские военные охраняют место проведения "мирной" конференции по Украине на курорте Бюргеншток
Читать ria.ru в
ШТАНС (Швейцария), 14 июн - РИА Новости. Сто делегаций, в том числе 57 глав государств, примут участие в конференции по Украине 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке, говорится в заявлении на сайте Федерального совета страны.
«
"Президент Конфедерации Виола Амхерд откроет конференцию высокого уровня по вопросам мира на Украине в субботу, 15 июня 2024 года. В ней примут участие 100 делегаций, в том числе 57 глав государств и правительств из всех регионов мира", - сказано в документе.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции.
Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Федеральный дворец (парламент) в городе Берн - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
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