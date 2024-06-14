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Запад не принимает всерьез конференцию в Швейцарии, заявил журналист - РИА Новости, 14.06.2024
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17:33 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/konferentsiya-1952970248.html
Запад не принимает всерьез конференцию в Швейцарии, заявил журналист
Запад не принимает всерьез конференцию в Швейцарии, заявил журналист - РИА Новости, 14.06.2024
Запад не принимает всерьез конференцию в Швейцарии, заявил журналист
Большинство людей на Западе не принимают всерьез конференцию по Украине в Швейцарии без участия России, не пригласить одну из сторон конфликта - полный... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T17:33
2024-06-14T17:33
в мире
россия
швейцария
украина
владимир зеленский
владимир хохлов
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ГААГА, 14 июн - РИА Новости. Большинство людей на Западе не принимают всерьез конференцию по Украине в Швейцарии без участия России, не пригласить одну из сторон конфликта - полный идиотизм, заявил в беседе с РИА Новости голландский журналист, политолог и создатель медиа-ресурса Alternatief ("Альтернатива") Аб Гителинк. "Мы не можем воспринимать серьезно конференцию в Женеве, так как Россия там не принимает участия. Это полный идиотизм. Более того, большинство людей на Западе – журналистов и политиков – не принимает ее всерьез. Все понимают: если вы хотите мира с Россией, вы должны говорить с Россией. Вы не можете ей сказать, что она не приглашена. Даже люди с украинской стороны понимают это", - отметил Гителинк. Он обратил внимание на то, что Владимир Зеленский собрался на конференцию в Швейцарию для того, чтобы попросить у Запада еще больше военной помощи, что уже не позволяет назвать ее мирной. "Лучшим решением для РФ будет, если Турция при поддержке России возьмет на себя инициативу о проведении мирной конференции в Стамбуле с участием арабских государств, Китая и Индии, а также западных стран – тогда Западу будет очень сложно отказать. Турция может сыграть роль посредника", - считает голландский журналист. Швейцария проведёт 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России" абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением". РФ ранее называла эту конференцию "пустой схоластикой" без перспектив получить результат.
https://ria.ru/20240521/medvedev-1947398859.html
https://ria.ru/20240614/shveytsariya-1952955808.html
https://ria.ru/20240614/ekspert-1952919091.html
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в мире, россия, швейцария, украина, владимир зеленский, владимир хохлов
В мире, Россия, Швейцария, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Хохлов
Запад не принимает всерьез конференцию в Швейцарии, заявил журналист

Гителинк: Запад не принимает всерьез конференцию по Украине без участия России

© iStock.com / Lucia GajdosikovaШвейцарский парламент в городе Берн
Швейцарский парламент в городе Берн - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© iStock.com / Lucia Gajdosikova
Швейцарский парламент в городе Берн. Архивное фото
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ГААГА, 14 июн - РИА Новости. Большинство людей на Западе не принимают всерьез конференцию по Украине в Швейцарии без участия России, не пригласить одну из сторон конфликта - полный идиотизм, заявил в беседе с РИА Новости голландский журналист, политолог и создатель медиа-ресурса Alternatief ("Альтернатива") Аб Гителинк.
"Мы не можем воспринимать серьезно конференцию в Женеве, так как Россия там не принимает участия. Это полный идиотизм. Более того, большинство людей на Западе – журналистов и политиков – не принимает ее всерьез. Все понимают: если вы хотите мира с Россией, вы должны говорить с Россией. Вы не можете ей сказать, что она не приглашена. Даже люди с украинской стороны понимают это", - отметил Гителинк.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Медведев назвал конференцию по Украине бессмысленной встречей
21 мая, 13:27
Он обратил внимание на то, что Владимир Зеленский собрался на конференцию в Швейцарию для того, чтобы попросить у Запада еще больше военной помощи, что уже не позволяет назвать ее мирной.
"Лучшим решением для РФ будет, если Турция при поддержке России возьмет на себя инициативу о проведении мирной конференции в Стамбуле с участием арабских государств, Китая и Индии, а также западных стран – тогда Западу будет очень сложно отказать. Турция может сыграть роль посредника", - считает голландский журналист.
Швейцария - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Конференция в Швейцарии не принесла пользы даже местным отелям
Вчера, 16:46
Швейцария проведёт 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России" абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением". РФ ранее называла эту конференцию "пустой схоластикой" без перспектив получить результат.
Швейцария - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Эксперт оценил влияние предложений Путина на конференцию в Швейцарии
Вчера, 15:15
 
В миреРоссияШвейцарияУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир Хохлов
 
 
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