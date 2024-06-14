https://ria.ru/20240614/konferentsiya-1952762068.html

Жители местности, где пройдет саммит по Украине, разочарованы в нем

Жители местности, где пройдет саммит по Украине, разочарованы в нем - РИА Новости, 14.06.2024

Жители местности, где пройдет саммит по Украине, разочарованы в нем

Конференция по Украине в Швейцарии не принесет никакой пользы в отсутствие России, считают жители городка Штанс по соседству с курортом Бюргеншток, где 15-16... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T07:13

2024-06-14T07:13

2024-06-14T07:41

в мире

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россия

швейцария

джо байден

си цзиньпин

луис инасиу лула да силва

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ШТАНС (Швейцария), 14 июн - РИА Новости. Конференция по Украине в Швейцарии не принесет никакой пользы в отсутствие России, считают жители городка Штанс по соседству с курортом Бюргеншток, где 15-16 июня пройдет это мероприятие, передает корреспондент РИА Новости. "Я пришел посмотреть из любопытства. Но я задаю вопрос: какой смысл проводить мирную конференцию без обеих сторон? Россия всё равно не приедет. На самом деле эта конференция просто послужит для того, чтобы поесть хорошую еду", - говорит Пьер, пенсионер, который приехал на велосипеде посмотреть на блокпост, выставленный у единственной дороги, ведущей в гору к Бюргеншотку. Дальше его не пустили - теперь туда могут проехать только жители курорта и сотрудники, которым выдали пропуска. По словам Пьера, он недавно переехал в Штанс, который находится в нескольких километрах от места будущей встречи по Украине. "Зеленский не хочет мира, он придурок", - убежденно говорит мужчина, прежде чем уехать. Что происходит на территории самого курорта, не удается узнать даже у тех, кто там работает. Проходившие мимо двое сотрудников отеля Бюргенштока объясняют, что сегодня днем они получили пропуск с инструкцией не разговаривать с журналистами. Не общаются с прессой и полицейские с военными на блокпосту. Еще один обитатель Штанса, сорокалетний Мартин, живущий неподалеку, тоже ничего не ожидает от встречи по Украине. "То, что происходит там, наверху (в Бюргенштоке - ред.), меня не касается и вообще не интересует. Могу только сказать, что пытался заснуть сегодня днем, но из-за шума самолетов (ВВС Швейцарии - ред.) мне это не удалось", - говорит он. Во время разговора в небе летают два F-18, патрулирующие эту зону. "Вы знаете, мы здесь не очень заинтересованы во всех этих историях. Самое главное, чтобы здесь или где-либо еще был достигнут мир, чтобы жители всех стран жили в мире. Это всё, чего я желаю", - вторит ему семидесятилетняя Анжелика. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240610/rossiya-1952000934.html

https://ria.ru/20240607/ukraina-1951367365.html

https://ria.ru/20240604/konferentsiya-1950484871.html

украина

россия

швейцария

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в мире, украина, россия, швейцария, джо байден, си цзиньпин, луис инасиу лула да силва