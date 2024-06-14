Рейтинг@Mail.ru
Посол в Уругвае назвал конференцию по Украине бессмысленной - РИА Новости, 14.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:34 14.06.2024 (обновлено: 03:34 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/konferentsiya-1952751814.html
Посол в Уругвае назвал конференцию по Украине бессмысленной
Посол в Уругвае назвал конференцию по Украине бессмысленной - РИА Новости, 14.06.2024
Посол в Уругвае назвал конференцию по Украине бессмысленной
Конференция в Швейцарии не будет иметь никакого смысла и практического результата без участия России, заявил посол РФ в Уругвае Андрей Будаев на торжественном... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T02:34
2024-06-14T03:34
в мире
россия
швейцария
украина
ван и (политик)
джо байден
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951989460_0:191:1280:911_1920x0_80_0_0_8d600eca6857207a7c7ec9c3f411804b.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 14 июн - РИА Новости. Конференция в Швейцарии не будет иметь никакого смысла и практического результата без участия России, заявил посол РФ в Уругвае Андрей Будаев на торжественном мероприятии в честь Дня России. "Хотел бы отметить, что все псевдомирные инициативы, как та конференция, что проведут в Швейцарии, не будут иметь никакого смысла и практического результата без участия России", - сказал он. При этом дипломат отметил, что есть и другие инициативы, "более интересные, от Бразилии и Китая". "Я думаю, что мы могли бы вместе поработать в данном направлении", - добавил Будаев. Ранее Китай и Бразилия выступили за переговоры как единственный способ урегулирования на Украине . По итогам встречи главы китайского МИД Ван И и специального советника бразильского президента Селсу Аморима страны согласились, что все стороны должны создать условия для возобновления прямого диалога. Китай и Бразилия также высказались за проведение международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, в надлежащее время, с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных предложений. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине на курорте Бюргеншток недалеко от города Люцерн. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции неприемлема для РФ, так как речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
https://ria.ru/20240610/rossiya-1952000934.html
https://ria.ru/20240430/konferentsiya-1943212092.html
россия
швейцария
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951989460_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_392f96b7107a5807e549fa68f73f58fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, швейцария, украина, ван и (политик), джо байден, си цзиньпин
В мире, Россия, Швейцария, Украина, Ван И (политик), Джо Байден, Си Цзиньпин
Посол в Уругвае назвал конференцию по Украине бессмысленной

Посол РФ в Уругвае Будаев: конференция по Украине не будет иметь никакого смысла

© РИА НовостиШвейцарские военные охраняют место проведения "мирной" конференции по Украине на курорте Бюргеншток
Швейцарские военные охраняют место проведения мирной конференции по Украине на курорте Бюргеншток - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости
Швейцарские военные охраняют место проведения "мирной" конференции по Украине на курорте Бюргеншток. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 14 июн - РИА Новости. Конференция в Швейцарии не будет иметь никакого смысла и практического результата без участия России, заявил посол РФ в Уругвае Андрей Будаев на торжественном мероприятии в честь Дня России.
«
"Хотел бы отметить, что все псевдомирные инициативы, как та конференция, что проведут в Швейцарии, не будут иметь никакого смысла и практического результата без участия России", - сказал он.
Иньяцио Кассис - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
МИД Швейцарии прокомментировал неприглашение России на саммит по Украине
10 июня, 16:45
При этом дипломат отметил, что есть и другие инициативы, "более интересные, от Бразилии и Китая".
"Я думаю, что мы могли бы вместе поработать в данном направлении", - добавил Будаев.
Ранее Китай и Бразилия выступили за переговоры как единственный способ урегулирования на Украине . По итогам встречи главы китайского МИД Ван И и специального советника бразильского президента Селсу Аморима страны согласились, что все стороны должны создать условия для возобновления прямого диалога. Китай и Бразилия также высказались за проведение международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, в надлежащее время, с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных предложений.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине на курорте Бюргеншток недалеко от города Люцерн. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции.
Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции неприемлема для РФ, так как речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
Главы МИД Швейцарии и Бразилии обсудили мирную конференцию по Украине
30 апреля, 20:51
 
В миреРоссияШвейцарияУкраинаВан И (политик)Джо БайденСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала