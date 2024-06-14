https://ria.ru/20240614/konferentsiya-1952751814.html

Посол в Уругвае назвал конференцию по Украине бессмысленной

Посол в Уругвае назвал конференцию по Украине бессмысленной - РИА Новости, 14.06.2024

Посол в Уругвае назвал конференцию по Украине бессмысленной

Конференция в Швейцарии не будет иметь никакого смысла и практического результата без участия России, заявил посол РФ в Уругвае Андрей Будаев на торжественном... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T02:34

2024-06-14T02:34

2024-06-14T03:34

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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 июн - РИА Новости. Конференция в Швейцарии не будет иметь никакого смысла и практического результата без участия России, заявил посол РФ в Уругвае Андрей Будаев на торжественном мероприятии в честь Дня России. "Хотел бы отметить, что все псевдомирные инициативы, как та конференция, что проведут в Швейцарии, не будут иметь никакого смысла и практического результата без участия России", - сказал он. При этом дипломат отметил, что есть и другие инициативы, "более интересные, от Бразилии и Китая". "Я думаю, что мы могли бы вместе поработать в данном направлении", - добавил Будаев. Ранее Китай и Бразилия выступили за переговоры как единственный способ урегулирования на Украине . По итогам встречи главы китайского МИД Ван И и специального советника бразильского президента Селсу Аморима страны согласились, что все стороны должны создать условия для возобновления прямого диалога. Китай и Бразилия также высказались за проведение международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, в надлежащее время, с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных предложений. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине на курорте Бюргеншток недалеко от города Люцерн. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции неприемлема для РФ, так как речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240610/rossiya-1952000934.html

https://ria.ru/20240430/konferentsiya-1943212092.html

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в мире, россия, швейцария, украина, ван и (политик), джо байден, си цзиньпин