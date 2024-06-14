https://ria.ru/20240614/konferentsii-1953040768.html

Эксперт: доверия к конференциям по Украине без участия России не может быть

Эксперт: доверия к конференциям по Украине без участия России не может быть - РИА Новости, 14.06.2024

Эксперт: доверия к конференциям по Украине без участия России не может быть

Доверия к конференциям по Украине без участия РФ не может быть, они нацелены на поддержку радикализма и являются проектом США, выразил мнение в беседе с РИА... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T22:49

2024-06-14T22:49

2024-06-14T22:50

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луис инасиу лула да силва

друзья сирии

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ДАМАСК, 14 июн – РИА Новости. Доверия к конференциям по Украине без участия РФ не может быть, они нацелены на поддержку радикализма и являются проектом США, выразил мнение в беседе с РИА Новости сирийский политолог Хусам Талеб. "Невозможно вести речь о мирной конференции, в которой не участвует такая заинтересованная сторона как РФ. Коллективный Запад и ранее практиковал подобное, как, например, в случае с Сирией, когда они провели несколько мирных конференций по Сирии с "друзьями Сирии", но официальный Дамаск там не присутствовал. Они тогда собрали деньги, которые полностью ушли террористической группировке "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ – ред.) и другим подобным группировкам. Это американский проект", - заявил сирийский эксперт. Он напомнил и о форумах по ливийскому урегулированию, целью которых была, по его словам, организация поддержки террористических группировок и расшатывание стабильности в стране. По словам Талеба, Швейцария доказала, что она больше не является нейтральным государством. "Нельзя доверять конференциям, которые организуются на Западе под наименованием "мирных", когда они на самом деле поддерживают радикализм, будь то исламистский, нацистский или какой-либо еще", - отметил эксперт. "США не хотят мира между РФ и Европой в целом и Украиной в частности. Вашингтон сейчас провоцирует конфликты во всех регионах мира от Индийского океана до Тихого", - отметил Талеб. По его словам, ряд стран готовы принять "настоящую" мирную конференцию, среди них Саудовская Аравия, являющаяся стратегическим партнером как США, так и РФ. "Также Алжир, КНР и многие другие страны готовы к этому, однако и другая сторона должна хотеть мира", - отметил Талеб. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. В конференции примут участие сто делегаций, в том числе 57 глав государств, говорится в заявлении на сайте Федерального совета страны. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции.

https://ria.ru/20240604/konferentsiya-1950305904.html

https://ria.ru/20240614/putin-1952939627.html

https://ria.ru/20240614/zelenskiy-1952961759.html

россия

украина

сша

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в мире, россия, украина, сша, джо байден, си цзиньпин, луис инасиу лула да силва, друзья сирии