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В "Коммерсанте" заявили, что кадровых изменений в руководстве не было - РИА Новости, 14.06.2024
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23:45 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/kommersant-1953046466.html
В "Коммерсанте" заявили, что кадровых изменений в руководстве не было
В "Коммерсанте" заявили, что кадровых изменений в руководстве не было - РИА Новости, 14.06.2024
В "Коммерсанте" заявили, что кадровых изменений в руководстве не было
Никаких кадровых изменений в руководстве ИД "Коммерсант" не производилось и решений не принято, следует из заявления совета директоров издательского дома,... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T23:45
2024-06-14T23:45
общество
россия
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Никаких кадровых изменений в руководстве ИД "Коммерсант" не производилось и решений не принято, следует из заявления совета директоров издательского дома, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в ближайшее время главный редактор "Коммерсанта" Владимир Желонкин покинет свой пост. "На данный момент каких-либо кадровых изменений в руководстве ИД не производилось и решений не принято", - говорится в заявлении. Отмечается, что Владимир Желонкин на протяжении уже более пяти лет успешно совмещает в издательском доме три поста: шеф-редактора, генерального директора, и заместителя председателя совета директоров. "Это большая нагрузка и ответственность, и вопрос о перераспределении полномочий в руководстве ИД действительно обсуждается", - говорится в заявлении.
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общество, россия
Общество, Россия
В "Коммерсанте" заявили, что кадровых изменений в руководстве не было

Совет директоров "Коммерсанта": кадровых изменений в руководстве ИД не было

© РИА Новостигазета "Коммерсантъ"
газета Коммерсантъ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости
газета "Коммерсантъ". Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Никаких кадровых изменений в руководстве ИД "Коммерсант" не производилось и решений не принято, следует из заявления совета директоров издательского дома, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в ближайшее время главный редактор "Коммерсанта" Владимир Желонкин покинет свой пост.
«
"На данный момент каких-либо кадровых изменений в руководстве ИД не производилось и решений не принято", - говорится в заявлении.
Отмечается, что Владимир Желонкин на протяжении уже более пяти лет успешно совмещает в издательском доме три поста: шеф-редактора, генерального директора, и заместителя председателя совета директоров.
"Это большая нагрузка и ответственность, и вопрос о перераспределении полномочий в руководстве ИД действительно обсуждается", - говорится в заявлении.
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