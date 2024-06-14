https://ria.ru/20240614/kommersant-1953046466.html

В "Коммерсанте" заявили, что кадровых изменений в руководстве не было

В "Коммерсанте" заявили, что кадровых изменений в руководстве не было - РИА Новости, 14.06.2024

В "Коммерсанте" заявили, что кадровых изменений в руководстве не было

Никаких кадровых изменений в руководстве ИД "Коммерсант" не производилось и решений не принято, следует из заявления совета директоров издательского дома,... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T23:45

2024-06-14T23:45

2024-06-14T23:45

общество

россия

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Никаких кадровых изменений в руководстве ИД "Коммерсант" не производилось и решений не принято, следует из заявления совета директоров издательского дома, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в ближайшее время главный редактор "Коммерсанта" Владимир Желонкин покинет свой пост. "На данный момент каких-либо кадровых изменений в руководстве ИД не производилось и решений не принято", - говорится в заявлении. Отмечается, что Владимир Желонкин на протяжении уже более пяти лет успешно совмещает в издательском доме три поста: шеф-редактора, генерального директора, и заместителя председателя совета директоров. "Это большая нагрузка и ответственность, и вопрос о перераспределении полномочий в руководстве ИД действительно обсуждается", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240325/shatunovskaya-1935775735.html

россия

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия