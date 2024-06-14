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Медведев заявил о приближении неоколониализма к границам России - РИА Новости, 14.06.2024
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00:10 14.06.2024 (обновлено: 00:16 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/kolonizatory-1952742154.html
Медведев заявил о приближении неоколониализма к границам России
Медведев заявил о приближении неоколониализма к границам России - РИА Новости, 14.06.2024
Медведев заявил о приближении неоколониализма к границам России
Амбиции западных "неоколонизаторов" не знают границ, неоколониализм уже давно вплотную приблизился к рубежам России, считает зампред Совбеза РФ, председатель... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T00:10
2024-06-14T00:16
россия
африка
азия
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Амбиции западных "неоколонизаторов" не знают границ, неоколониализм уже давно вплотную приблизился к рубежам России, считает зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. "Долгие годы было принято считать, что неоколониализм во всех его неприглядных проявлениях существует где-то далеко - в Африке, Азии или Латинской Америке. Однако на самом деле это не так. Амбиции новых метрополий не знают пределов - ни экономических, ни политических. А сами неоколонизаторы не желают соблюдать всем известные стратегические границы других государств... Приходится признать: неоколониализм уже давно вплотную приблизился и к рубежам нашей страны", - написал Медведев в своей статье для "Российской газеты". Он отметил, что первым шагом на этом направлении стало получение ими контроля над соседями России, в том числе разжигание "цветных революций" в Грузии и на Украине.
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россия, африка, азия, дмитрий медведев, единая россия, в мире
Россия, Африка, Азия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, В мире
Медведев заявил о приближении неоколониализма к границам России

Медведев: амбиции западных "неоколонизаторов" не знают границ

© AP Photo / Vadim GhirdaАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Американские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Амбиции западных "неоколонизаторов" не знают границ, неоколониализм уже давно вплотную приблизился к рубежам России, считает зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
«
"Долгие годы было принято считать, что неоколониализм во всех его неприглядных проявлениях существует где-то далеко - в Африке, Азии или Латинской Америке. Однако на самом деле это не так. Амбиции новых метрополий не знают пределов - ни экономических, ни политических. А сами неоколонизаторы не желают соблюдать всем известные стратегические границы других государств... Приходится признать: неоколониализм уже давно вплотную приблизился и к рубежам нашей страны", - написал Медведев в своей статье для "Российской газеты".
Он отметил, что первым шагом на этом направлении стало получение ими контроля над соседями России, в том числе разжигание "цветных революций" в Грузии и на Украине.
Изображение сгенерировано ИИ
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РоссияАфрикаАзияДмитрий МедведевЕдиная РоссияВ мире
 
 
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