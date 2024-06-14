https://ria.ru/20240614/kolonizatory-1952742154.html
Медведев заявил о приближении неоколониализма к границам России
Медведев заявил о приближении неоколониализма к границам России - РИА Новости, 14.06.2024
Медведев заявил о приближении неоколониализма к границам России
Амбиции западных "неоколонизаторов" не знают границ, неоколониализм уже давно вплотную приблизился к рубежам России, считает зампред Совбеза РФ, председатель... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T00:10
2024-06-14T00:10
2024-06-14T00:16
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Амбиции западных "неоколонизаторов" не знают границ, неоколониализм уже давно вплотную приблизился к рубежам России, считает зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. "Долгие годы было принято считать, что неоколониализм во всех его неприглядных проявлениях существует где-то далеко - в Африке, Азии или Латинской Америке. Однако на самом деле это не так. Амбиции новых метрополий не знают пределов - ни экономических, ни политических. А сами неоколонизаторы не желают соблюдать всем известные стратегические границы других государств... Приходится признать: неоколониализм уже давно вплотную приблизился и к рубежам нашей страны", - написал Медведев в своей статье для "Российской газеты". Он отметил, что первым шагом на этом направлении стало получение ими контроля над соседями России, в том числе разжигание "цветных революций" в Грузии и на Украине.
https://ria.ru/20240423/miroporyadok-1941462316.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, африка, азия, дмитрий медведев, единая россия, в мире
Россия, Африка, Азия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, В мире
Медведев заявил о приближении неоколониализма к границам России
Медведев: амбиции западных "неоколонизаторов" не знают границ