https://ria.ru/20240614/kolonizatory-1952742154.html

Медведев заявил о приближении неоколониализма к границам России

Медведев заявил о приближении неоколониализма к границам России - РИА Новости, 14.06.2024

Медведев заявил о приближении неоколониализма к границам России

Амбиции западных "неоколонизаторов" не знают границ, неоколониализм уже давно вплотную приблизился к рубежам России, считает зампред Совбеза РФ, председатель... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T00:10

2024-06-14T00:10

2024-06-14T00:16

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африка

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Амбиции западных "неоколонизаторов" не знают границ, неоколониализм уже давно вплотную приблизился к рубежам России, считает зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. "Долгие годы было принято считать, что неоколониализм во всех его неприглядных проявлениях существует где-то далеко - в Африке, Азии или Латинской Америке. Однако на самом деле это не так. Амбиции новых метрополий не знают пределов - ни экономических, ни политических. А сами неоколонизаторы не желают соблюдать всем известные стратегические границы других государств... Приходится признать: неоколониализм уже давно вплотную приблизился и к рубежам нашей страны", - написал Медведев в своей статье для "Российской газеты". Он отметил, что первым шагом на этом направлении стало получение ими контроля над соседями России, в том числе разжигание "цветных революций" в Грузии и на Украине.

https://ria.ru/20240423/miroporyadok-1941462316.html

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африка

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Алексей Калабанов

россия, африка, азия, дмитрий медведев, единая россия, в мире