https://ria.ru/20240614/kishinev-1952820725.html

В Кишиневе задержали участников митинга в поддержку блока "Победа"

В Кишиневе задержали участников митинга в поддержку блока "Победа" - РИА Новости, 14.06.2024

В Кишиневе задержали участников митинга в поддержку блока "Победа"

Более 30 участников митинга, который проходит у здания парламента Молдавии в поддержку лишенных права участвовать в заседаниях депутатов от блока "Победа",... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T11:33

2024-06-14T11:33

2024-06-14T12:00

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кишинев

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марина таубер

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КИШИНЕВ, 14 июн — РИА Новости. Более 30 участников митинга, который проходит у здания парламента Молдавии в поддержку лишенных права участвовать в заседаниях депутатов от блока "Победа", задержали и доставили в полицию в Кишиневе, сообщил представитель политсилы Юрий Витнянский. "Сегодня на этой акции протеста задержали простых граждан, которые хотели мирно митинговать! Около 30-35 человек были доставлены в инспекторат полиции района Буюканы. Вот методы борьбы с людьми этой власти не просто с оппозицией, а с инакомыслием", — заявил он на митинге. Накануне спикер молдавского парламента Игорь Гросу отказался давать слово членам оппозиционного блока "Победа", отключая им микрофоны. В ответ оппозиционеры заблокировали трибуну парламента, выразив протест против игнорирования их инициатив правящей партией. Спикер парламента предложил запретить этим парламентариям участвовать в пяти пленарных заседаниях. За это проголосовали 57 депутатов правящей партии. В список оппозиционеров вошли Василий Боля, Вадим Фотеску, Денис Уланов, Ирина Лозован, Марина Таубер, Регина Апостолова и Александр Нестеровский. В пятницу у здания парламента возник стихийный митинг в их поддержку депутатов оппозиции. По словам Витнянского, своими действиями власти усугубляют ситуацию и провоцируют жителей страны на протест и несогласие с их действиями. В пятницу блок "Победа" сообщил, что подготовил документы для отстранения Гросу с должности спикера парламента. Блок коммунистов и социалистов предложил внести в повестку парламента проект отставки Гросу, но получил отказ. Депутаты двух оппозиционных политсил намерены обсудить возможность совместных действий против главы парламента. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют руководство страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в республике запретили оппозиционную партию "Шор", а представители некоторых других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

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https://ria.ru/20240609/moldaviya-1951731894.html

https://ria.ru/20240613/oppozitsiya-1952734914.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, кишинев, игорь гросу, василий боля, марина таубер, возрождение