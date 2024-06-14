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В аэропорту Кишинева задержали пассажиров, прилетевших из Еревана - РИА Новости, 14.06.2024
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09:10 14.06.2024 (обновлено: 09:11 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/kishinev-1952775535.html
В аэропорту Кишинева задержали пассажиров, прилетевших из Еревана
В аэропорту Кишинева задержали пассажиров, прилетевших из Еревана - РИА Новости, 14.06.2024
В аэропорту Кишинева задержали пассажиров, прилетевших из Еревана
Пассажиров, прилетевших из Еревана, несколько часов без объяснений продержали в аэропорту Кишинева, сообщил городской советник Комрата Иван Паня. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T09:10
2024-06-14T09:11
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КИШИНЕВ, 14 июн - РИА Новости. Пассажиров, прилетевших из Еревана, несколько часов без объяснений продержали в аэропорту Кишинева, сообщил городской советник Комрата Иван Паня. Во вторник депутат парламента Молдавии Марина Таубер сообщила, что группу участников съезда молдавского блока "Победа" после возвращения из Москвы четыре часа удерживали в аэропорту Кишинева. В среду глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что в аэропорту задержали ее адвоката, а также еще более 100 пассажиров, вернувшихся из РФ, их продержали там больше шести часов. В четверг пытались задержать депутата парламента Александра Суходольского. "Ребят не выпускают их аэропорта, проводят досмотр, проверяют личные вещи, пересчитывают деньги, которые у них есть. С 3.00 (совпадает с мск) ребята там находятся. Причины задержания никто не объясняет. Режим ведет борьбу не только против депутатов парламента, но и против молодежи!" – написал Паня на своей странице в соцсети Facebook*. Он уточнил, что к восьми утра многих пассажиров отпустили "после многочасовых издевательств". При этом Паня утверждает, что несколько человек до сих пор остаются в аэропорту. В апреле в аэропорту Кишинева начались усиленные проверки пассажиров, прибывших из России. Власти задерживали участвовавших в московском съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и создавших политический блок "Победа", часть из них выпустили только через несколько часов после прибытия в Кишинев. Среди прибывших также были глава Гагаузии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов. Исполняющий обязанности главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии Виктор Фуртунэ сообщил, что полиция в ночь на 23 апреля провела 150 обысков у сторонников блока "Победа" в рамках дела о контрабанде, у них изъято более 1 миллиона долларов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240612/gutsul-1952382855.html
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в мире, кишинев, молдавия, россия, евгения гуцул, марина таубер, дмитрий константинов, facebook, евразийский экономический союз
В мире, Кишинев, Молдавия, Россия, Евгения Гуцул, Марина Таубер, Дмитрий Константинов, Facebook, Евразийский экономический союз
В аэропорту Кишинева задержали пассажиров, прилетевших из Еревана

Пассажиров рейса из Еревана несколько часов держали в аэропорту Кишинева

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкЗдание аэропорта Кишинева
Здание аэропорта Кишинева - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Здание аэропорта Кишинева. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 14 июн - РИА Новости. Пассажиров, прилетевших из Еревана, несколько часов без объяснений продержали в аэропорту Кишинева, сообщил городской советник Комрата Иван Паня.
Во вторник депутат парламента Молдавии Марина Таубер сообщила, что группу участников съезда молдавского блока "Победа" после возвращения из Москвы четыре часа удерживали в аэропорту Кишинева. В среду глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что в аэропорту задержали ее адвоката, а также еще более 100 пассажиров, вернувшихся из РФ, их продержали там больше шести часов. В четверг пытались задержать депутата парламента Александра Суходольского.
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Гуцул заявила, что ее адвоката несколько часов держат в аэропорту Кишинева
12 июня, 16:03
"Ребят не выпускают их аэропорта, проводят досмотр, проверяют личные вещи, пересчитывают деньги, которые у них есть. С 3.00 (совпадает с мск) ребята там находятся. Причины задержания никто не объясняет. Режим ведет борьбу не только против депутатов парламента, но и против молодежи!" – написал Паня на своей странице в соцсети Facebook*.
Он уточнил, что к восьми утра многих пассажиров отпустили "после многочасовых издевательств". При этом Паня утверждает, что несколько человек до сих пор остаются в аэропорту.
В апреле в аэропорту Кишинева начались усиленные проверки пассажиров, прибывших из России. Власти задерживали участвовавших в московском съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и создавших политический блок "Победа", часть из них выпустили только через несколько часов после прибытия в Кишинев. Среди прибывших также были глава Гагаузии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов. Исполняющий обязанности главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии Виктор Фуртунэ сообщил, что полиция в ночь на 23 апреля провела 150 обысков у сторонников блока "Победа" в рамках дела о контрабанде, у них изъято более 1 миллиона долларов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Вернувшиеся из Москвы представители оппозиционных партий Молдовы в аэропорту Кишинева
В аэропорту Кишинева задержали пассажиров, возвращавшихся из Москвы
26 апреля, 10:47
 
В миреКишиневМолдавияРоссияЕвгения ГуцулМарина ТауберДмитрий КонстантиновFacebookЕвразийский экономический союз
 
 
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