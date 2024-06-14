В аэропорту Кишинева задержали пассажиров, прилетевших из Еревана
Пассажиров рейса из Еревана несколько часов держали в аэропорту Кишинева
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Здание аэропорта Кишинева. Архивное фото
КИШИНЕВ, 14 июн - РИА Новости. Пассажиров, прилетевших из Еревана, несколько часов без объяснений продержали в аэропорту Кишинева, сообщил городской советник Комрата Иван Паня.
Во вторник депутат парламента Молдавии Марина Таубер сообщила, что группу участников съезда молдавского блока "Победа" после возвращения из Москвы четыре часа удерживали в аэропорту Кишинева. В среду глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что в аэропорту задержали ее адвоката, а также еще более 100 пассажиров, вернувшихся из РФ, их продержали там больше шести часов. В четверг пытались задержать депутата парламента Александра Суходольского.
"Ребят не выпускают их аэропорта, проводят досмотр, проверяют личные вещи, пересчитывают деньги, которые у них есть. С 3.00 (совпадает с мск) ребята там находятся. Причины задержания никто не объясняет. Режим ведет борьбу не только против депутатов парламента, но и против молодежи!" – написал Паня на своей странице в соцсети Facebook*.
Он уточнил, что к восьми утра многих пассажиров отпустили "после многочасовых издевательств". При этом Паня утверждает, что несколько человек до сих пор остаются в аэропорту.
В апреле в аэропорту Кишинева начались усиленные проверки пассажиров, прибывших из России. Власти задерживали участвовавших в московском съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и создавших политический блок "Победа", часть из них выпустили только через несколько часов после прибытия в Кишинев. Среди прибывших также были глава Гагаузии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов. Исполняющий обязанности главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии Виктор Фуртунэ сообщил, что полиция в ночь на 23 апреля провела 150 обысков у сторонников блока "Победа" в рамках дела о контрабанде, у них изъято более 1 миллиона долларов.
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