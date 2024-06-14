https://ria.ru/20240614/kherson-1952792094.html
В Херсонской области объявили ракетную опасность
В Херсонской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 14.06.2024
В Херсонской области объявили ракетную опасность
В Херсонской области объявлена ракетная опасность, написал в Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T10:11
2024-06-14T10:11
2024-06-14T11:34
херсонская область
владимир сальдо
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. В Херсонской области объявлена ракетная опасность, написал в Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо."В Херсонской области объявлена ракетная опасность! Оперативные службы приведены в повышенную готовность", - говорится в сообщении.Сальдо призвал жителей соблюдать спокойствие и быть внимательными, а в случае необходимости звонить на единый номер вызова пожарно-спасательного подразделения "112".
https://radiosputnik.ru/20240613/vsu-1952579519.html
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херсонская область , владимир сальдо
Херсонская область , Владимир Сальдо
В Херсонской области объявили ракетную опасность
Сальдо: в Херсонской области объявлена ракетная опасность