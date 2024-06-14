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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 14.06.2024
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09:25 14.06.2024 (обновлено: 09:48 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/kharkov-1952779060.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 14.06.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
В Харькове прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T09:25
2024-06-14T09:48
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. В Харькове прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. &quot;В Харькове слышны взрывы&quot;, — указано в материале.При этом, согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в Харьковской области не объявляли воздушную тревогу. Официальной информации о взрывах пока не поступало.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240614/ukraina-1952217480.html
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в мире, харьков, украина, харьковская область
В мире, Харьков, Украина, Харьковская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Общественное: в Харькове прогремел ряд взрывов, воздушная тревога не объявлена

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. В Харькове прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
«

"В Харькове слышны взрывы", — указано в материале.

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При этом, согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в Харьковской области не объявляли воздушную тревогу.
Официальной информации о взрывах пока не поступало.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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