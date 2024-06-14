https://ria.ru/20240614/kharkov-1952779060.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 14.06.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

В Харькове прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T09:25

2024-06-14T09:25

2024-06-14T09:48

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. В Харькове прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Харькове слышны взрывы", — указано в материале.При этом, согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в Харьковской области не объявляли воздушную тревогу. Официальной информации о взрывах пока не поступало.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240614/ukraina-1952217480.html

https://ria.ru/20240207/spetsoperatsiya-1925841482.html

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украина

харьковская область

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в мире, харьков, украина, харьковская область