https://ria.ru/20240614/kharitonov-1952934432.html

Дмитрий Харитонов: импортозамещение — создание абсолютно новых ИТ-продуктов

Дмитрий Харитонов: импортозамещение — создание абсолютно новых ИТ-продуктов - РИА Новости, 14.06.2024

Дмитрий Харитонов: импортозамещение — создание абсолютно новых ИТ-продуктов

Российские ИТ-компании в условиях большого спроса на высокотехнологичные решения активно растут, открывая для себя новые направления деятельности. О ходе... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T17:25

2024-06-14T17:25

2024-06-14T17:25

пмэф-2024

технологии

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импортозамещение

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it-специалисты

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Российские ИТ-компании в условиях большого спроса на высокотехнологичные решения активно растут, открывая для себя новые направления деятельности. О ходе импортозамещения, возможностях искусственного интеллекта и других трендах рынка ИТ рассказал РИА Новости по итогам ПМЭФ первый заместитель генерального директора холдинга Т1 Дмитрий Харитонов.— Т1 разрабатывает высокотехнологичные решения для бизнеса. В каких сегментах экспертиза компании особенно востребована сейчас?— В 1992 году холдинг начинал свою работу как системный интегратор, в дальнейшем направления деятельности постепенно расширялись. Сейчас Т1 – ИТ-холдинг широкого профиля, предоставляющий услуги абсолютно по всем направлениям в ИТ. Так, Т1 Интеграция занимается интеграторским бизнесом, Т1 Облако предлагает облачные сервисы, Т1 Иннотех – компания, разрабатывающая финтех-продукты. В прошлом году мы представили вендора ПО НОТА, "витрину" продуктов, через которую предлагаем наши продукты широкому кругу заказчиков. В этом году в холдинге появилось новое бизнес-направление Т1 Искусственный интеллект: мы увидели достаточно высокий спрос на внедрение ИИ и решили консолидировать нашу экспертизу в одном большом подразделении. С уходом западных вендоров освободилось много новых ниш, где мы видим повышенный интерес заказчиков. В холдинге Т1 мы развиваем именно эти направления.— Сейчас заказчикам особенно необходимы отечественные решения. Насколько сложен процесс импортозамещения в вашей сфере деятельности?— Импортозамещение стало актуальным не вчера, и ИТ-компании достигли позитивных результатов по замещению иностранного ПО задолго до того, как это стало критично важно, однако предстоит еще большая работа. Хочется акцентировать внимание на важном моменте: создавая отечественные продукты на замену иностранным, мы не копируем их, а переосмысливаем архитектуру. Российские игроки смотрят на этот вопрос с большой осторожностью и пересматривают ИТ-ландшафт, внедряя ту функциональность, которая действительно решает задачи бизнеса с учетом специфики рынка.При этом мы видим здесь сложность не в самой идее ускоренного импортозамещения, а в процедуре исполнения. Нам необходимо внедрять отечественные решения, не прерывая процессы, так, чтобы бизнес не остановился. Приведу пример из банковской сферы: временная неисправность банковского приложения из-за того, что в него внедряются российское ПО, будет негативно воспринята пользователями и может привести к потере клиентов, поэтому очень важно решать эту задачу незаметно для клиентов – непрерывность и отказоустойчивость приложений и сервисов – то, что ИТ-компании обязательно должны обеспечивать.— У вас есть опыт оказания услуг организациям из государственного и частного сектора. Какие тенденции и различия в их запросах вы могли бы отметить?— Сегодня мы видим между ними много общего в части запросов к ИТ. Вместе с тем отмечаем, что для бизнеса важны безопасность, разработка с учетом регуляторной среды, легкая интеграция, современный технологический стек, бесперебойное сервисное обслуживание, быстрая адаптация под новые запросы. А госсектор чаще обращает внимание на независимость от западных вендоров, стабильность работы. Кроме того, в госсекторе есть специфика, связанная с регуляторикой, межведомственным взаимодействием различных структур.Тем не менее, и бизнес, и государственные организации готовы инвестировать только в те инструменты, которые доказали свою практическую эффективность, демонстрируют стабильность и отказоустойчивость, а также обеспечивают высокий уровень безопасности.— В России формируется новый нацпроект "Экономика данных". Какие инициативы в этой сфере реализует Холдинг Т1?— Это очень значимый для отрасли проект, государство стимулирует всю экономику в работе использовать подход управления на основе данных. Концепция довольно активно развивалась ранее в финансах, ритейле, и сейчас становится все более популярной среди компаний из других отраслей. Главная задача — способствовать межиндустриальному взаимодействию: те наши наработки, которые уже доказали эффективность, например, в финансах, мы тестируем в страховом бизнесе, машиностроении, хотя иногда сценарии их использования совершенно неочевидны. Это может быть релевантно в задачах, связанных с автоматизацией закупок, логистикой, оптимизацией внутренних процессов.— Инновации наиболее ярко видны в финансовом секторе: еще несколько лет назад для совершения платежа приходилось стоять в очереди в банке, а сейчас достаточно нажать пару кнопок в смартфоне. Как вы считаете, в какую сторону будет двигаться финансовая сфера при такой высокой скорости развития?— Финсектор, действительно, лидирует среди других отраслей по уровню цифровизации. Довольно яркая тенденция – расширение сценариев использования ИИ. Уже есть ряд традиционных направлений, где применяются механизмы ИИ, например, антифрод, который определяет нетипичность транзакций, совершаемых клиентом. Эти алгоритмы совершенствуются по мере того, как атаки недоброжелателей становятся более сложными. Также ИИ стремительно проникает в рекомендательные системы. Сегодня финтех движется в сторону улучшения точности персонализации предложений для клиента на основе его предпочтений. Интересно, что это происходит не только в розничном сегменте, но и в корпоративном. Рекомендательные движки активно устанавливаются уже в систему дистанционного банковского обслуживания как для частных клиентов, так и для компаний. С учетом специфики их бизнеса можно что-то рекомендовать: например, предложить специальное депозитарное размещение или продукты из инвестпортфеля.— В каких еще сферах можно применять искусственный интеллект?— Сфера применения ИИ абсолютно безгранична. Например, рекомендательные системы приходят в медицину. У нас есть совместный проект с одной из ведущих клиник, где мы анализируем данные с аппаратов ИВЛ и помогаем принять те или иные решения в процессе лечения пациентов. На ПМЭФ мы представили платформу, созданную специально для аграриев. Это комплексное решение для сельского хозяйства, которое с помощью данных дистанционного зондирования Земли из космоса и с беспилотников помогает управлять работой агропромышленных комплексов. Эти технологии вызывают большой интерес и компании готовы к их апробации.— Какие приоритетные направления для компании вы намечаете на ближайший год?— Стратегия нашей компании – стать партнером первого выбора для государства, крупного бизнеса и сотрудников. Т1 готов к участию в сложных инфраструктурных проектах, где мы можем делиться всей экспертизой: от создания необходимой инфраструктуры до внедрения и сопровождения программных продуктов. Для сотрудников мы применяем те же самые алгоритмы искусственного интеллекта для того, чтобы сделать жизнь внутри компании более комфортной, определить пути развития людей, оптимизировать пакет компенсаций и так далее. Ну и, конечно, развитие разных перспективных направлений становится нашим безусловным приоритетом. Как я уже отмечал, это наращивание интенсивности в следующих направлениях: радиоэлектроника, включая беспилотную технику и ее активное применение, расширение использования ИИ.— Сегодня все говорят о дефиците кадров в ИТ-индустрии. Каким вы видите решение этой проблемы?— Задача импортозамещения вместе с ускоренной цифровизацией ряда отраслей провоцирует огромный кадровый голод. Выход один – подготовка собственных кадров. В этом году мы запустили такую программу, которая касается как взаимодействия с выпускниками в стажерской программе с вузами, так и работы с людьми, которые имеют небольшой опыт - от года. В нашей Т1 Цифровой академии есть программа "Открытые школы", где мы обучаем кандидатов технологиям, производственному процессу, специфике работы с заказчиками. По окончании обучения приглашаем пройти стажировку в реальных проектах, после чего успешных кандидатов приглашаем на работу. Это принципиальный сдвиг от найма к подготовке. В этом году через такие программы планируем набрать порядка тысячи человек. Кроме того, мы выстраиваем сотрудничество с целым рядом образовательных и молодежных учреждений: совместные проекты федерального уровня с "Сириусом" в Сочи или ИТ-кампусом "НЕЙМАРК" в Нижнем Новгороде. Мы продолжаем инвестировать в подобные инициативы, ведь именно такое сотрудничество в дальнейшем способно решить проблему кадрового дефицита.

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https://radiosputnik.ru/20240502/zarplata-1943471493.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, россия, сочи, дмитрий харитонов, импортозамещение, it-компании, it-специалисты, it-индустрия, группа т1, ии, искусственный интеллект (ии), интервью, наука