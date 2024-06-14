Кеннеди-младший хочет урезать военные расходы США на 50%, если будет избран
Кеннеди-младший намерен урезать военные расходы США на 50%, если будет избран
© AP Photo / Hans PenninkРоберт Ф. Кеннеди-младший
© AP Photo / Hans Pennink
Роберт Ф. Кеннеди-младший. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Независимый кандидат в президенты США Роберт Ф. Кеннеди-младший заявил, что намерен стремиться к сокращению военных расходов страны в два раза, если победит на выборах.
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"Я буду добиваться сокращения военных расходов на 50% в свои первые четыре года правления с дальнейшим урезанием - впоследствии мы будем иметь более сильную, умную и точно ориентированную национальную систему обороны", - сказал Кеннеди во время выступления в президентской библиотеке-музее Ричарда Никсона, которое транслировалось в YouTube.
Политик отметил, что намерен таким образом способствовать укреплению национальной валюты путем перенаправления средств из "раздутого" оборонного бюджета в образование, инфраструктуру, здравоохранение и поддержку экономики. По мнению Кеннеди-младшего, нынешние военные расходы США являются "бременем на жизнеспособности" страны.
Следующие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
Независимый кандидат в президенты США Роберт Ф. Кеннеди-младший также продолжает свою избирательную кампанию. Однако, как ожидается, племянник бывшего американского президента Джона Кеннеди не сможет составить серьезную конкуренцию ни Байдену, ни Трампу.
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