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Кеннеди-младший хочет урезать военные расходы США на 50%, если будет избран - РИА Новости, 14.06.2024
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18:51 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/kennedi-1952993232.html
Кеннеди-младший хочет урезать военные расходы США на 50%, если будет избран
Кеннеди-младший хочет урезать военные расходы США на 50%, если будет избран - РИА Новости, 14.06.2024
Кеннеди-младший хочет урезать военные расходы США на 50%, если будет избран
Независимый кандидат в президенты США Роберт Ф. Кеннеди-младший заявил, что намерен стремиться к сокращению военных расходов страны в два раза, если победит на... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T18:51
2024-06-14T18:51
в мире
сша
роберт ф. кеннеди-младший
джо байден
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Независимый кандидат в президенты США Роберт Ф. Кеннеди-младший заявил, что намерен стремиться к сокращению военных расходов страны в два раза, если победит на выборах. "Я буду добиваться сокращения военных расходов на 50% в свои первые четыре года правления с дальнейшим урезанием - впоследствии мы будем иметь более сильную, умную и точно ориентированную национальную систему обороны", - сказал Кеннеди во время выступления в президентской библиотеке-музее Ричарда Никсона, которое транслировалось в YouTube. Политик отметил, что намерен таким образом способствовать укреплению национальной валюты путем перенаправления средств из "раздутого" оборонного бюджета в образование, инфраструктуру, здравоохранение и поддержку экономики. По мнению Кеннеди-младшего, нынешние военные расходы США являются "бременем на жизнеспособности" страны. Следующие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки. Независимый кандидат в президенты США Роберт Ф. Кеннеди-младший также продолжает свою избирательную кампанию. Однако, как ожидается, племянник бывшего американского президента Джона Кеннеди не сможет составить серьезную конкуренцию ни Байдену, ни Трампу.
https://ria.ru/20240612/byudzhet-1952452970.html
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в мире, сша, роберт ф. кеннеди-младший, джо байден
В мире, США, Роберт Ф. Кеннеди-младший, Джо Байден
Кеннеди-младший хочет урезать военные расходы США на 50%, если будет избран

Кеннеди-младший намерен урезать военные расходы США на 50%, если будет избран

© AP Photo / Hans PenninkРоберт Ф. Кеннеди-младший
Роберт Ф. Кеннеди-младший - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / Hans Pennink
Роберт Ф. Кеннеди-младший. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Независимый кандидат в президенты США Роберт Ф. Кеннеди-младший заявил, что намерен стремиться к сокращению военных расходов страны в два раза, если победит на выборах.
«
"Я буду добиваться сокращения военных расходов на 50% в свои первые четыре года правления с дальнейшим урезанием - впоследствии мы будем иметь более сильную, умную и точно ориентированную национальную систему обороны", - сказал Кеннеди во время выступления в президентской библиотеке-музее Ричарда Никсона, которое транслировалось в YouTube.
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Политик отметил, что намерен таким образом способствовать укреплению национальной валюты путем перенаправления средств из "раздутого" оборонного бюджета в образование, инфраструктуру, здравоохранение и поддержку экономики. По мнению Кеннеди-младшего, нынешние военные расходы США являются "бременем на жизнеспособности" страны.
Следующие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
Независимый кандидат в президенты США Роберт Ф. Кеннеди-младший также продолжает свою избирательную кампанию. Однако, как ожидается, племянник бывшего американского президента Джона Кеннеди не сможет составить серьезную конкуренцию ни Байдену, ни Трампу.
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