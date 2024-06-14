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Власти Израиля считают, что США могут скрывать от них информацию, пишут СМИ - РИА Новости, 14.06.2024
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11:56 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/izrail-1952828828.html
Власти Израиля считают, что США могут скрывать от них информацию, пишут СМИ
Власти Израиля считают, что США могут скрывать от них информацию, пишут СМИ - РИА Новости, 14.06.2024
Власти Израиля считают, что США могут скрывать от них информацию, пишут СМИ
Власти Израиля полагают, что США могут скрывать от них некоторую разведывательную информацию, и требуют предоставления большего количества данных, сообщает... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T11:56
2024-06-14T11:56
в мире
израиль
сша
вашингтон (штат)
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Власти Израиля полагают, что США могут скрывать от них некоторую разведывательную информацию, и требуют предоставления большего количества данных, сообщает газета Washington Post со ссылкой на американских чиновников. "Партнёрство США и Израиля временами бывает напряженным. Некоторые чиновники США разочарованы требованием Израиля предоставить больше разведданных, которое, по их словам, неутолимо и иногда основано на ошибочных предположениях о том, что США могут скрывать некоторую информацию", - говорится в сообщении издания. Американские чиновники в свою очередь обеспокоены тем, что у Вашингтона нет эффективных средств мониторинга того, как Израиль использует разведданые, полученные от США, пишет газета. Ранее портал Axios со ссылкой на трех чиновников США и Израиля сообщал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно запрещал главам израильских служб разведки и безопасности встречаться с американскими чиновниками, так как он, вероятно, пытается контролировать информацию, поступающую из Израиля в США. Чиновники заявляли порталу, что всё это происходит на фоне глубокого раскола в израильском правительстве по поводу военной стратегии Нетаньяху и роста напряжения в отношениях страны с Соединенными Штатами.
https://ria.ru/20240609/gaza-1951796460.html
https://ria.ru/20240516/izrail-1946305173.html
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в мире, израиль, сша, вашингтон (штат), биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, США, Вашингтон (штат), Биньямин Нетаньяху
Власти Израиля считают, что США могут скрывать от них информацию, пишут СМИ

WP: власти Израиля считают, что США могут скрывать от них разведданные

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКолючая проволока на заборе у набережной в районе Яффо в Тель-Авиве
Колючая проволока на заборе у набережной в районе Яффо в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Колючая проволока на заборе у набережной в районе Яффо в Тель-Авиве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Власти Израиля полагают, что США могут скрывать от них некоторую разведывательную информацию, и требуют предоставления большего количества данных, сообщает газета Washington Post со ссылкой на американских чиновников.
"Партнёрство США и Израиля временами бывает напряженным. Некоторые чиновники США разочарованы требованием Израиля предоставить больше разведданных, которое, по их словам, неутолимо и иногда основано на ошибочных предположениях о том, что США могут скрывать некоторую информацию", - говорится в сообщении издания.
Официальная резиденция президента США - Белый дом - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
США помогали Израилю освобождать заложников в Газе, заявили в Белом доме
9 июня, 16:53
Американские чиновники в свою очередь обеспокоены тем, что у Вашингтона нет эффективных средств мониторинга того, как Израиль использует разведданые, полученные от США, пишет газета.
Ранее портал Axios со ссылкой на трех чиновников США и Израиля сообщал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно запрещал главам израильских служб разведки и безопасности встречаться с американскими чиновниками, так как он, вероятно, пытается контролировать информацию, поступающую из Израиля в США. Чиновники заявляли порталу, что всё это происходит на фоне глубокого раскола в израильском правительстве по поводу военной стратегии Нетаньяху и роста напряжения в отношениях страны с Соединенными Штатами.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
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