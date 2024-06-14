Власти Израиля считают, что США могут скрывать от них информацию, пишут СМИ
WP: власти Израиля считают, что США могут скрывать от них разведданные
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКолючая проволока на заборе у набережной в районе Яффо в Тель-Авиве
Колючая проволока на заборе у набережной в районе Яффо в Тель-Авиве. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Власти Израиля полагают, что США могут скрывать от них некоторую разведывательную информацию, и требуют предоставления большего количества данных, сообщает газета Washington Post со ссылкой на американских чиновников.
"Партнёрство США и Израиля временами бывает напряженным. Некоторые чиновники США разочарованы требованием Израиля предоставить больше разведданных, которое, по их словам, неутолимо и иногда основано на ошибочных предположениях о том, что США могут скрывать некоторую информацию", - говорится в сообщении издания.
Американские чиновники в свою очередь обеспокоены тем, что у Вашингтона нет эффективных средств мониторинга того, как Израиль использует разведданые, полученные от США, пишет газета.
Ранее портал Axios со ссылкой на трех чиновников США и Израиля сообщал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно запрещал главам израильских служб разведки и безопасности встречаться с американскими чиновниками, так как он, вероятно, пытается контролировать информацию, поступающую из Израиля в США. Чиновники заявляли порталу, что всё это происходит на фоне глубокого раскола в израильском правительстве по поводу военной стратегии Нетаньяху и роста напряжения в отношениях страны с Соединенными Штатами.