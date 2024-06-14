https://ria.ru/20240614/izrail-1952828828.html

Власти Израиля считают, что США могут скрывать от них информацию, пишут СМИ

Власти Израиля считают, что США могут скрывать от них информацию, пишут СМИ - РИА Новости, 14.06.2024

Власти Израиля считают, что США могут скрывать от них информацию, пишут СМИ

Власти Израиля полагают, что США могут скрывать от них некоторую разведывательную информацию, и требуют предоставления большего количества данных, сообщает... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T11:56

2024-06-14T11:56

2024-06-14T11:56

в мире

израиль

сша

вашингтон (штат)

биньямин нетаньяху

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Власти Израиля полагают, что США могут скрывать от них некоторую разведывательную информацию, и требуют предоставления большего количества данных, сообщает газета Washington Post со ссылкой на американских чиновников. "Партнёрство США и Израиля временами бывает напряженным. Некоторые чиновники США разочарованы требованием Израиля предоставить больше разведданных, которое, по их словам, неутолимо и иногда основано на ошибочных предположениях о том, что США могут скрывать некоторую информацию", - говорится в сообщении издания. Американские чиновники в свою очередь обеспокоены тем, что у Вашингтона нет эффективных средств мониторинга того, как Израиль использует разведданые, полученные от США, пишет газета. Ранее портал Axios со ссылкой на трех чиновников США и Израиля сообщал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно запрещал главам израильских служб разведки и безопасности встречаться с американскими чиновниками, так как он, вероятно, пытается контролировать информацию, поступающую из Израиля в США. Чиновники заявляли порталу, что всё это происходит на фоне глубокого раскола в израильском правительстве по поводу военной стратегии Нетаньяху и роста напряжения в отношениях страны с Соединенными Штатами.

https://ria.ru/20240609/gaza-1951796460.html

https://ria.ru/20240516/izrail-1946305173.html

израиль

сша

вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, сша, вашингтон (штат), биньямин нетаньяху