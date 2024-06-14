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"С XVI века": у ЦАХАЛ заметили необычное оружие

"С XVI века": у ЦАХАЛ заметили необычное оружие - РИА Новости, 14.06.2024

"С XVI века": у ЦАХАЛ заметили необычное оружие

Израильские солдаты на границе с Ливаном применили требушет — средневековую катапульту — для запуска зажигательных ядер по сопредельной территории, сообщает... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T07:13

2024-06-14T07:13

2024-06-14T11:11

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хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Израильские солдаты на границе с Ливаном применили требушет — средневековую катапульту — для запуска зажигательных ядер по сопредельной территории, сообщает CNN.Как отмечает телеканал, впервые ролики с использованием такой установки, которую практически перестали использовать еще с XVI века, появились в соцсетях в среду, при этом было установлено, что кадры сняты на израильско-ливанской границе. На них видно, как с помощью катапульты через высокий пограничный забор запускается горящий шар, вокруг стоят бойцы ЦАХАЛ.Позднее израильский вещатель Kan, аффилированный с CNN, сообщил со ссылкой на ЦАХАЛ, что использование средневековой установки было "местной инициативой" и "не получило широкого распространения".По данным Kan, катапульта с зажигательным ядром, вероятно, использовалась для поджога растительности на границе, чтобы облегчить выявление бойцов ливанского движения "Хезболлах".Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.

https://ria.ru/20240608/pozhary-1951711066.html

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в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году