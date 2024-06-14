https://ria.ru/20240614/izrail-1952761925.html
"С XVI века": у ЦАХАЛ заметили необычное оружие
"С XVI века": у ЦАХАЛ заметили необычное оружие - РИА Новости, 14.06.2024
"С XVI века": у ЦАХАЛ заметили необычное оружие
Израильские солдаты на границе с Ливаном применили требушет — средневековую катапульту — для запуска зажигательных ядер по сопредельной территории, сообщает... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T07:13
2024-06-14T07:13
2024-06-14T11:11
в мире
ливан
израиль
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952804935_0:3:1200:678_1920x0_80_0_0_503a7f13f08d28835ecb75b814d140d2.jpg
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Израильские солдаты на границе с Ливаном применили требушет — средневековую катапульту — для запуска зажигательных ядер по сопредельной территории, сообщает CNN.Как отмечает телеканал, впервые ролики с использованием такой установки, которую практически перестали использовать еще с XVI века, появились в соцсетях в среду, при этом было установлено, что кадры сняты на израильско-ливанской границе. На них видно, как с помощью катапульты через высокий пограничный забор запускается горящий шар, вокруг стоят бойцы ЦАХАЛ.Позднее израильский вещатель Kan, аффилированный с CNN, сообщил со ссылкой на ЦАХАЛ, что использование средневековой установки было "местной инициативой" и "не получило широкого распространения".По данным Kan, катапульта с зажигательным ядром, вероятно, использовалась для поджога растительности на границе, чтобы облегчить выявление бойцов ливанского движения "Хезболлах".Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
https://ria.ru/20240608/pozhary-1951711066.html
ливан
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952804935_235:0:1139:678_1920x0_80_0_0_0cabfc56cf1db9b738dd9abff196f1f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"С XVI века": у ЦАХАЛ заметили необычное оружие
CNN: израильские солдаты применили требушет на границе с Ливаном