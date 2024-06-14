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"С XVI века": у ЦАХАЛ заметили необычное оружие - РИА Новости, 14.06.2024
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07:13 14.06.2024 (обновлено: 11:11 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/izrail-1952761925.html
"С XVI века": у ЦАХАЛ заметили необычное оружие
"С XVI века": у ЦАХАЛ заметили необычное оружие - РИА Новости, 14.06.2024
"С XVI века": у ЦАХАЛ заметили необычное оружие
Израильские солдаты на границе с Ливаном применили требушет — средневековую катапульту — для запуска зажигательных ядер по сопредельной территории, сообщает... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T07:13
2024-06-14T11:11
в мире
ливан
израиль
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Израильские солдаты на границе с Ливаном применили требушет — средневековую катапульту — для запуска зажигательных ядер по сопредельной территории, сообщает CNN.Как отмечает телеканал, впервые ролики с использованием такой установки, которую практически перестали использовать еще с XVI века, появились в соцсетях в среду, при этом было установлено, что кадры сняты на израильско-ливанской границе. На них видно, как с помощью катапульты через высокий пограничный забор запускается горящий шар, вокруг стоят бойцы ЦАХАЛ.Позднее израильский вещатель Kan, аффилированный с CNN, сообщил со ссылкой на ЦАХАЛ, что использование средневековой установки было "местной инициативой" и "не получило широкого распространения".По данным Kan, катапульта с зажигательным ядром, вероятно, использовалась для поджога растительности на границе, чтобы облегчить выявление бойцов ливанского движения "Хезболлах".Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
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в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"С XVI века": у ЦАХАЛ заметили необычное оружие

CNN: израильские солдаты применили требушет на границе с Ливаном

© СоцсетиИзраильский солдат применяет требушет на границе с Ливаном
Израильский солдат применяет требушет на границе с Ливаном
© Соцсети
Израильский солдат применяет требушет на границе с Ливаном
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Израильские солдаты на границе с Ливаном применили требушет — средневековую катапульту — для запуска зажигательных ядер по сопредельной территории, сообщает CNN.
Как отмечает телеканал, впервые ролики с использованием такой установки, которую практически перестали использовать еще с XVI века, появились в соцсетях в среду, при этом было установлено, что кадры сняты на израильско-ливанской границе. На них видно, как с помощью катапульты через высокий пограничный забор запускается горящий шар, вокруг стоят бойцы ЦАХАЛ.
Позднее израильский вещатель Kan, аффилированный с CNN, сообщил со ссылкой на ЦАХАЛ, что использование средневековой установки было "местной инициативой" и "не получило широкого распространения".
По данным Kan, катапульта с зажигательным ядром, вероятно, использовалась для поджога растительности на границе, чтобы облегчить выявление бойцов ливанского движения "Хезболлах".
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
Дым над позицией израильской армии - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
Армия Израиля сообщила о пожарах после пусков с территории Ливана
8 июня, 22:47
 
В миреЛиванИзраильХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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