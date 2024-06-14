https://ria.ru/20240614/istrebiteli-1952753309.html
Посол объяснил, почему Аргентина вряд ли даст Киеву обещанные истребители
Посол объяснил, почему Аргентина вряд ли даст Киеву обещанные истребители - РИА Новости, 14.06.2024
Посол объяснил, почему Аргентина вряд ли даст Киеву обещанные истребители
Аргентина вела переговоры по передаче имеющихся у нее французских истребителей Украине, но есть определенные заверения, что этого, скорее всего, не произойдет,... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T03:10
2024-06-14T03:10
2024-06-14T03:48
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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 июн - РИА Новости. Аргентина вела переговоры по передаче имеющихся у нее французских истребителей Украине, но есть определенные заверения, что этого, скорее всего, не произойдет, сообщил журналистам посол России в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов. Ранее новостной портал Infobae сообщил, что Аргентина обсуждает с Украиной передачу пяти штурмовиков Super Etendard, такие переговоры вела с французскими коллегами и с советником президента США по национальной безопасности глава МИД Диана Мондино. По данным портала, план получил одобрение президента Аргентины Хавьера Милея. Эти самолеты ни разу не использовались из-за нехватки компонентов, которые Аргентина не может приобрести вследствие эмбарго, наложенного Великобританией после войны за Мальвинские (Фолклендские) острова."Мы находимся в плотном контакте с руководством Аргентины, ставим данные вопросы перед ним. Аргентина при нынешней администрации круто изменила вектор внешней политики и максимально уплотняет сотрудничество с США и Западом в целом", — сказал Феоктистов.Посол отметил, что, по имеющимся данным, французские самолеты "находятся практически в нерабочем состоянии": из-за британских санкций в них не работают катапульты."Однако в любом случае сам факт передачи, пусть и в таком виде, этой техники противникам России стал бы символическим со знаком минус", — указал дипломат. Посольство, по его словам, пока разбирается в деталях. Феоктистов подтвердил факт переговоров о возможной передачи самолетов через Францию, которая бы их отремонтировала. "По той первой реакции, которую мы получаем в настоящее время, можно сказать, что эти самолеты переданы все-таки не будут. Есть определенные заверения со стороны аргентинской администрации", — сказал дипломат.Как сообщил Феоктистов, Москва предупреждает Буэнос-Айрес, что возможная передача Украине военной техники — не только самолетов, но и танков — будет расцениваться как недружественный шаг."Надеемся, что Аргентина не будет вмешиваться в украинский конфликт, проявляя традиционную сдержанность. Это позволит сохранить дружеский характер российско-аргентинских отношений, не подвластный политической конъюнктуре", — сказал посол.Ранее сообщалось, что Милей примет участие в "мирной" конференции по Украине, с ним на мероприятие отправится министр обороны страны Луис Петри.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. По словам главы МИД Сергея Лаврова, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240613/f-16-1952669996.html
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аргентина, украина, россия, дмитрий феоктистов, сергей лавров, нато, в мире
Аргентина, Украина, Россия, Дмитрий Феоктистов, Сергей Лавров, НАТО, В мире
Посол объяснил, почему Аргентина вряд ли даст Киеву обещанные истребители
Посол Феоктистов: Аргентина вряд ли даст Киеву самолеты из-за отсутствия деталей
БУЭНОС-АЙРЕС, 14 июн - РИА Новости. Аргентина вела переговоры по передаче имеющихся у нее французских истребителей Украине, но есть определенные заверения, что этого, скорее всего, не произойдет, сообщил журналистам посол России в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.
Ранее новостной портал Infobae сообщил, что Аргентина обсуждает с Украиной передачу пяти штурмовиков Super Etendard, такие переговоры вела с французскими коллегами и с советником президента США
по национальной безопасности глава МИД Диана Мондино. По данным портала, план получил одобрение президента Аргентины Хавьера Милея.
Эти самолеты ни разу не использовались из-за нехватки компонентов, которые Аргентина не может приобрести вследствие эмбарго, наложенного Великобританией
после войны за Мальвинские (Фолклендские) острова
.
«
"Мы находимся в плотном контакте с руководством Аргентины, ставим данные вопросы перед ним. Аргентина при нынешней администрации круто изменила вектор внешней политики и максимально уплотняет сотрудничество с США и Западом в целом", — сказал Феоктистов.
Посол отметил, что, по имеющимся данным, французские самолеты "находятся практически в нерабочем состоянии": из-за британских санкций в них не работают катапульты.
"Однако в любом случае сам факт передачи, пусть и в таком виде, этой техники противникам России стал бы символическим со знаком минус", — указал дипломат.
Посольство, по его словам, пока разбирается в деталях. Феоктистов подтвердил факт переговоров о возможной передачи самолетов через Францию
, которая бы их отремонтировала.
"По той первой реакции, которую мы получаем в настоящее время, можно сказать, что эти самолеты переданы все-таки не будут. Есть определенные заверения со стороны аргентинской администрации", — сказал дипломат.
Как сообщил Феоктистов, Москва предупреждает Буэнос-Айрес, что возможная передача Украине военной техники — не только самолетов, но и танков — будет расцениваться как недружественный шаг.
"Надеемся, что Аргентина не будет вмешиваться в украинский конфликт, проявляя традиционную сдержанность. Это позволит сохранить дружеский характер российско-аргентинских отношений, не подвластный политической конъюнктуре", — сказал посол.
Ранее сообщалось, что Милей примет участие в "мирной" конференции по Украине, с ним на мероприятие отправится министр обороны страны Луис Петри.
Москва
не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. По словам главы МИД Сергея Лаврова
, США и НАТО
напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании
, Германии
, Италии
, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.