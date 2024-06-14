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Спасение Петра I, хитрости Елизаветы и как закрывали Лавру - РИА Новости, 14.06.2024
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19:02 14.06.2024 (обновлено: 20:22 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/istoriya-1952997644.html
Спасение Петра I, хитрости Елизаветы и как закрывали Лавру
Спасение Петра I, хитрости Елизаветы и как закрывали Лавру - РИА Новости, 14.06.2024
Спасение Петра I, хитрости Елизаветы и как закрывали Лавру
Юный Петр Алексеевич не раз укрывался в стенах Лавры, зная, что монахи не выдадут его врагам. Так было и в Стрелецкий бунт, и во время низложения его сестры Софьи. Но не только элита страны стремились получить благословение и защиту в обители. В XIX веке Лавра принимала около полумиллиона посетителей ежегодно.
2024-06-14T19:02
2024-06-14T20:22
дорога в лавру
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Спасение Петра I, хитрости Елизаветы и как закрывали Лавру
Почему в начале XX века Лавру закрыли, а колокола сняли и переплавили? Что происходило в монастырской крепости во время Великой Отечественной войны и когда снова стал слышен гул Царь-колокола?
audio/mpeg
Спасение Петра I, хитрости Елизаветы и как закрывали Лавру
Почему в начале XX века Лавру закрыли, а колокола сняли и переплавили? Что происходило в монастырской крепости во время Великой Отечественной войны и когда снова стал слышен гул Царь-колокола?
audio/mpeg
Почему уже в начале XX века Лавру закрыли, а колокола сняли и переплавили? Что происходило в монастырской крепости во время Великой Отечественной войны и когда снова стал слышен гул Царь-колокола?Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: iTunes С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыку или Simplecast. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Авторы эпизода: Полина Панина, Анна ГлушенковаГолоса эпизода: Алексей Кизенков, Артем БуфтякМонтаж: Андрей ТемновСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
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подкаст, аудио
Дорога в Лавру, Подкаст
Дорога в Лавру

Спасение Петра I, хитрости Елизаветы и как закрывали Лавру

Дорога в Лавру
Спасение Петра I, хитрости Елизаветы и как закрывали Лавру
Вчера, 19:02
Читать ria.ru в
Юный Петр Алексеевич не раз укрывался в стенах Лавры, зная, что монахи не выдадут его врагам. Так было и в Стрелецкий бунт, и во время низложения его сестры Софьи. Но не только элита страны стремились получить благословение и защиту в обители. В XIX веке Лавра принимала около полумиллиона посетителей ежегодно.
Почему уже в начале XX века Лавру закрыли, а колокола сняли и переплавили? Что происходило в монастырской крепости во время Великой Отечественной войны и когда снова стал слышен гул Царь-колокола?
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях:

iTunes С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыку или Simplecast. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Авторы эпизода: Полина Панина, Анна Глушенкова
Голоса эпизода: Алексей Кизенков, Артем Буфтяк
Монтаж: Андрей Темнов
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
 
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