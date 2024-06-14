https://ria.ru/20240614/investitsii-1952953112.html
Объем инвестиций вырос в Липецкой области на 15,4% в начале 2024 года
Объем инвестиций вырос в Липецкой области на 15,4% в начале 2024 года - РИА Новости, 14.06.2024
Объем инвестиций вырос в Липецкой области на 15,4% в начале 2024 года
Объем инвестиционных вложений в различные отрасли экономики Липецкой области в первом квартале 2024 года на 15,4% превысил показатели аналогичного периода 2023... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T16:34
2024-06-14T16:34
2024-06-14T16:35
липецкая область
липецкая область
россия
игорь артамонов
"липецк"
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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ЛИПЕЦК, 14 июн — РИА Новости. Объем инвестиционных вложений в различные отрасли экономики Липецкой области в первом квартале 2024 года на 15,4% превысил показатели аналогичного периода 2023 года и составил 41,6 миллиарда рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он отметил, что более половины всех инвестиций в начале этого года были направлены на приобретение транспорта, оборудования, хозяйственного инвентаря. На строительство и реконструкцию зданий и сооружений, улучшение земель использовано 36,4% капитальных вложений. На объекты интеллектуальной собственности и прочие инвестиции – 2,9%. На жилищное строительство – 1,5%. Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал являлись собственные средства организаций – 68,9%. За счет привлеченных средств формировалось 31,1% инвестиций в основной капитал. Инвестиции использовались на развитие металлургического производства, сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и других направление экономики. "Приток инвестиций говорит об экономической привлекательности региона. Предприятия в Липецкой области создают новые производственные мощности или расширяют существующие. Это новые рабочие места и налоговые отчисления в бюджет", – прокомментировал Артамонов. По словам губернатора, добиваться улучшения инвестиционного климата в области позволяет реализация Регионального инвестиционного стандарта 2.0 и бережливого проекта "Сквозной инвестиционный поток", в результате чего на 22% сократились сроки процедур по запуску новых проектов. В числе первых регион внедрил муниципальный инвестиционный стандарт во всех районах области. Он разработан Минэкономразвития России и представляет собой единые федеральные требования по организации сопровождения инвестиционных проектов муниципальными образованиями. Также Артамонов отметил работу ОЭЗ ППТ "Липецк", благодаря которой в регион идут инвесторы. "У нас одна их лучших ОЭЗ России, много средств направляется на развитие инфраструктуры. Действуют две площадки ОЭЗ, в этом году присоединили третью – на территории бывшего тракторного завода, где создадут производство сельскохозяйственных машин. С учетом этого участка площадь ОЭЗ "Липецк" составит более 2400 гектаров", - прокомментировал губернатор.
https://ria.ru/20240113/lipetsk-1921182276.html
https://ria.ru/20231220/klaster-1916883551.html
https://ria.ru/20231117/apk-1910141288.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, россия, игорь артамонов, "липецк", министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Липецкая область, Липецкая область, Россия, Игорь Артамонов, "Липецк", Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
ЛИПЕЦК, 14 июн — РИА Новости. Объем инвестиционных вложений в различные отрасли экономики Липецкой области в первом квартале 2024 года на 15,4% превысил показатели аналогичного периода 2023 года и составил 41,6 миллиарда рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что более половины всех инвестиций в начале этого года были направлены на приобретение транспорта, оборудования, хозяйственного инвентаря.
На строительство и реконструкцию зданий и сооружений, улучшение земель использовано 36,4% капитальных вложений. На объекты интеллектуальной собственности и прочие инвестиции – 2,9%. На жилищное строительство – 1,5%.
Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал являлись собственные средства организаций – 68,9%. За счет привлеченных средств формировалось 31,1% инвестиций в основной капитал. Инвестиции использовались на развитие металлургического производства, сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и других направление экономики.
"Приток инвестиций говорит об экономической привлекательности региона. Предприятия в Липецкой области создают новые производственные мощности или расширяют существующие. Это новые рабочие места и налоговые отчисления в бюджет", – прокомментировал Артамонов.
По словам губернатора, добиваться улучшения инвестиционного климата в области позволяет реализация Регионального инвестиционного стандарта 2.0 и бережливого проекта "Сквозной инвестиционный поток", в результате чего на 22% сократились сроки процедур по запуску новых проектов. В числе первых регион внедрил муниципальный инвестиционный стандарт во всех районах области. Он разработан Минэкономразвития России
и представляет собой единые федеральные требования по организации сопровождения инвестиционных проектов муниципальными образованиями.
Также Артамонов отметил работу ОЭЗ ППТ "Липецк
", благодаря которой в регион идут инвесторы.
"У нас одна их лучших ОЭЗ России, много средств направляется на развитие инфраструктуры. Действуют две площадки ОЭЗ, в этом году присоединили третью – на территории бывшего тракторного завода, где создадут производство сельскохозяйственных машин. С учетом этого участка площадь ОЭЗ "Липецк" составит более 2400 гектаров", - прокомментировал губернатор.