https://ria.ru/20240614/investitsii-1952953112.html

Объем инвестиций вырос в Липецкой области на 15,4% в начале 2024 года

Объем инвестиций вырос в Липецкой области на 15,4% в начале 2024 года - РИА Новости, 14.06.2024

Объем инвестиций вырос в Липецкой области на 15,4% в начале 2024 года

Объем инвестиционных вложений в различные отрасли экономики Липецкой области в первом квартале 2024 года на 15,4% превысил показатели аналогичного периода 2023... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T16:34

2024-06-14T16:34

2024-06-14T16:35

липецкая область

липецкая область

россия

игорь артамонов

"липецк"

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg

ЛИПЕЦК, 14 июн — РИА Новости. Объем инвестиционных вложений в различные отрасли экономики Липецкой области в первом квартале 2024 года на 15,4% превысил показатели аналогичного периода 2023 года и составил 41,6 миллиарда рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он отметил, что более половины всех инвестиций в начале этого года были направлены на приобретение транспорта, оборудования, хозяйственного инвентаря. На строительство и реконструкцию зданий и сооружений, улучшение земель использовано 36,4% капитальных вложений. На объекты интеллектуальной собственности и прочие инвестиции – 2,9%. На жилищное строительство – 1,5%. Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал являлись собственные средства организаций – 68,9%. За счет привлеченных средств формировалось 31,1% инвестиций в основной капитал. Инвестиции использовались на развитие металлургического производства, сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и других направление экономики. "Приток инвестиций говорит об экономической привлекательности региона. Предприятия в Липецкой области создают новые производственные мощности или расширяют существующие. Это новые рабочие места и налоговые отчисления в бюджет", – прокомментировал Артамонов. По словам губернатора, добиваться улучшения инвестиционного климата в области позволяет реализация Регионального инвестиционного стандарта 2.0 и бережливого проекта "Сквозной инвестиционный поток", в результате чего на 22% сократились сроки процедур по запуску новых проектов. В числе первых регион внедрил муниципальный инвестиционный стандарт во всех районах области. Он разработан Минэкономразвития России и представляет собой единые федеральные требования по организации сопровождения инвестиционных проектов муниципальными образованиями. Также Артамонов отметил работу ОЭЗ ППТ "Липецк", благодаря которой в регион идут инвесторы. "У нас одна их лучших ОЭЗ России, много средств направляется на развитие инфраструктуры. Действуют две площадки ОЭЗ, в этом году присоединили третью – на территории бывшего тракторного завода, где создадут производство сельскохозяйственных машин. С учетом этого участка площадь ОЭЗ "Липецк" составит более 2400 гектаров", - прокомментировал губернатор.

https://ria.ru/20240113/lipetsk-1921182276.html

https://ria.ru/20231220/klaster-1916883551.html

https://ria.ru/20231117/apk-1910141288.html

липецкая область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, россия, игорь артамонов, "липецк", министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)