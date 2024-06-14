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Белый дом отказался комментировать инициативу Путина по Украине - РИА Новости, 14.06.2024
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22:18 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/initsiativa-1953036409.html
Белый дом отказался комментировать инициативу Путина по Украине
Белый дом отказался комментировать инициативу Путина по Украине - РИА Новости, 14.06.2024
Белый дом отказался комментировать инициативу Путина по Украине
Высокопоставленный представитель Белого дома в пятницу отказался комментировать инициативу российского президента Владимира Путина по завершению украинского... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T22:18
2024-06-14T22:18
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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Высокопоставленный представитель Белого дома в пятницу отказался комментировать инициативу российского президента Владимира Путина по завершению украинского конфликта. "Я не могу дать вам какой-либо компетентной интерпретации", - сообщил он журналистам на брифинге, отвечая на вопрос о реакции американских властей на предложения президента РФ. Представитель американской администрации добавил, что, по мнению Белого дома, озвученные российским лидером предложения "не дошли непосредственно до Украины" и их следует адресовать напрямую в Киев. Ранее в пятницу на встрече с руководством МИД РФ Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России - ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента РФ, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО - Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
https://ria.ru/20240614/putin-1952939627.html
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в мире, россия, киев, украина, владимир путин, нато
В мире, Россия, Киев, Украина, Владимир Путин, НАТО
Белый дом отказался комментировать инициативу Путина по Украине

Белый дом отказался комментировать инициативу Путина по завершению конфликта

© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Высокопоставленный представитель Белого дома в пятницу отказался комментировать инициативу российского президента Владимира Путина по завершению украинского конфликта.
«
"Я не могу дать вам какой-либо компетентной интерпретации", - сообщил он журналистам на брифинге, отвечая на вопрос о реакции американских властей на предложения президента РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Путин предложил Западу выбор между плохим и катастрофическим
Вчера, 16:28
Представитель американской администрации добавил, что, по мнению Белого дома, озвученные российским лидером предложения "не дошли непосредственно до Украины" и их следует адресовать напрямую в Киев.
Ранее в пятницу на встрече с руководством МИД РФ Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России - ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей.
Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента РФ, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО - Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
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