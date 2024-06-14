https://ria.ru/20240614/indoneziya-1952954582.html

МИД Индонезии назвал условие начала мирного процесса по Украине

МИД Индонезии назвал условие начала мирного процесса по Украине - РИА Новости, 14.06.2024

МИД Индонезии назвал условие начала мирного процесса по Украине

Мирный процесс по Украине может быть начат только при условии участия всех сторон конфликта, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Индонезии... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T16:42

2024-06-14T16:42

2024-06-14T16:42

в мире

украина

индонезия

швейцария

джо байден

си цзиньпин

луис инасиу лула да силва

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Мирный процесс по Украине может быть начат только при условии участия всех сторон конфликта, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Индонезии Роллиансья Соэмирата. По словам представителя МИД, Индонезия считает, что мирные усилия по разрешению конфликта на Украине, в том числе конференция в Швейцарии, всегда были важны для Индонезии. "Мирный процесс может быть начат только тогда, когда в нем участвуют все стороны конфликта", - подчеркнул Соэмирата. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240614/tolstoy-1952936179.html

https://ria.ru/20240612/indiya-1952371724.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, индонезия, швейцария, джо байден, си цзиньпин, луис инасиу лула да силва