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МИД Индонезии назвал условие начала мирного процесса по Украине - РИА Новости, 14.06.2024
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16:42 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/indoneziya-1952954582.html
МИД Индонезии назвал условие начала мирного процесса по Украине
МИД Индонезии назвал условие начала мирного процесса по Украине - РИА Новости, 14.06.2024
МИД Индонезии назвал условие начала мирного процесса по Украине
Мирный процесс по Украине может быть начат только при условии участия всех сторон конфликта, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Индонезии... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T16:42
2024-06-14T16:42
в мире
украина
индонезия
швейцария
джо байден
си цзиньпин
луис инасиу лула да силва
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Мирный процесс по Украине может быть начат только при условии участия всех сторон конфликта, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Индонезии Роллиансья Соэмирата. По словам представителя МИД, Индонезия считает, что мирные усилия по разрешению конфликта на Украине, в том числе конференция в Швейцарии, всегда были важны для Индонезии. "Мирный процесс может быть начат только тогда, когда в нем участвуют все стороны конфликта", - подчеркнул Соэмирата. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
https://ria.ru/20240614/tolstoy-1952936179.html
https://ria.ru/20240612/indiya-1952371724.html
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в мире, украина, индонезия, швейцария, джо байден, си цзиньпин, луис инасиу лула да силва
В мире, Украина, Индонезия, Швейцария, Джо Байден, Си Цзиньпин, Луис Инасиу Лула да Силва
МИД Индонезии назвал условие начала мирного процесса по Украине

МИД Индонезии: мирный процесс по Украине возможен только при участии всех сторон

© Depositphotos.com / realinemediaДеловой район в Джакарте, Индонезия
Деловой район в Джакарте, Индонезия - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© Depositphotos.com / realinemedia
Деловой район в Джакарте, Индонезия. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Мирный процесс по Украине может быть начат только при условии участия всех сторон конфликта, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Индонезии Роллиансья Соэмирата.
По словам представителя МИД, Индонезия считает, что мирные усилия по разрешению конфликта на Украине, в том числе конференция в Швейцарии, всегда были важны для Индонезии.
Петр Толстой - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Вице-спикер ГД назвал мирное предложение Путина по Украине последним
Вчера, 15:52
"Мирный процесс может быть начат только тогда, когда в нем участвуют все стороны конфликта", - подчеркнул Соэмирата.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции.
Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Швейцария - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Индия примет участие в конференции по Украине в Швейцарии
12 июня, 15:10
 
В миреУкраинаИндонезияШвейцарияДжо БайденСи ЦзиньпинЛуис Инасиу Лула да Силва
 
 
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