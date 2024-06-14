https://ria.ru/20240614/grosu-1952798112.html

В Молдавии подготовили проекты для отстранения спикера парламента

В Молдавии подготовили проекты для отстранения спикера парламента - РИА Новости, 14.06.2024

В Молдавии подготовили проекты для отстранения спикера парламента

Депутаты парламентской группы от блока "Победа" подготовили проекты, чтобы добиться отстранения от должности спикера парламента Молдавии Игоря Гросу, сообщила... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T10:31

2024-06-14T10:31

2024-06-14T11:34

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КИШИНЕВ, 14 июн - РИА Новости. Депутаты парламентской группы от блока "Победа" подготовили проекты, чтобы добиться отстранения от должности спикера парламента Молдавии Игоря Гросу, сообщила пресс-служба политсилы в Telegram-канале. Спикер парламента в четверг отказался давать слово членам оппозиционного блока "Победа", отключая им микрофоны. Они в ответ заблокировали трибуну парламента, выразив протест против игнорирования их инициатив правящей партией. Спикер парламента предложил запретить этим оппозиционерам участвовать в пяти пленарных заседаниях. За это проголосовали 57 депутатов правящей партии. В список, кроме депутата Василия Боли, вошли Вадим Фотеску, Денис Уланов, Ирина Лозован, Марина Таубер, Регина Апостолова и Александр Нестеровский. "Парламентская группа "Победа" разработала проекты постановлений Парламента об инициировании процедуры отзыва и, соответственно, освобождения от должности председателя Парламента Игоря Гросу. Сегодня депутаты парламентской группы подписывают эти проекты и призывают коллег из оппозиции, фракции Блока коммунистов и социалистов, подписаться под этими проектами, чтобы зарегистрировать документы и законно запустить процедуру отстранения от должности господина Игоря Гросу", - говорится в заявлении блока, опубликованном в Telegram-канале. В соответствии с конституцией, глава парламента может быть отозван в любое время Парламентом тайным голосованием по инициативе 1/3 избранных депутатов. "Гросу постоянно превышает свои служебные полномочия, забывая о том, что он такой же избранник народа, как и все остальные, но не вышестоящий. Обязанности председателя парламента строго прописаны в регламенте и связаны исключительно с административными мерами, организацией и ведением заседаний в строгом соответствии с регламентом", - отмечает оппозиция. Блок "Победа" уверен, что Гросу постоянно нарушает права оппозиционных депутатов, высказывает оскорбления и необоснованные обвинения, нарушает принцип разделения властей, принцип презумпции невиновности. С критикой в адрес ПДС и его лидера ранее в четверг выступили члены другой оппозиционной силы парламента – Блока коммунистов и социалистов (БКС), которые призвали Гросу добровольно уйти в отставку. Вице-спикер законодательного собрания от БКС Влад Батрынча заявил, что нынешний парламент нефункционален и должен быть распущен, а парламентские выборы в Молдавии должны пройти одновременно с президентскими 20 октября. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240613/parlament-1952588415.html

https://ria.ru/20240613/oppozitsiya-1952734914.html

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в мире, молдавия, игорь гросу, василий боля, марина таубер, возрождение