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Суд рассмотрит дело сыновей липецкого священника, хотевших вступить в ВСУ - РИА Новости, 14.06.2024
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09:34 14.06.2024 (обновлено: 09:42 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/gosizmena-1952781655.html
Суд рассмотрит дело сыновей липецкого священника, хотевших вступить в ВСУ
Суд рассмотрит дело сыновей липецкого священника, хотевших вступить в ВСУ - РИА Новости, 14.06.2024
Суд рассмотрит дело сыновей липецкого священника, хотевших вступить в ВСУ
Второй западный окружной военный суд рассмотрит дело троих детей липецкого священника Игоря Ащеулова, которые пытались перейти границу и воевать на стороне... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T09:34
2024-06-14T09:42
украина
россия
происшествия
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд рассмотрит дело троих детей липецкого священника Игоря Ащеулова, которые пытались перейти границу и воевать на стороне Украины. "Зарегистрировано дело в отношении Алексея, Иоанна и Тимофея Ащеуловых", - сказано в карточке дела. Дата рассмотрения пока не назначена. Им вменяется покушение на госизмену, на незаконное пересечение границы РФ и участие в деятельности террористической организации. Только за последнее каждому может грозить до 20 лет. Согласно материалам дела, их задержали на границе при попытке перейти ее и присоединиться к украинским военным. Многодетная семья Ащеуловых стала известна в 2014 году, когда органы опеки изъяли детей из-за отсутствия условий для их проживания. Позднее детей вернули родителям и выделили им жилое помещение на время ремонта дома. Суд признал действия местных органов опеки и попечительства незаконными, а также отклонил иск об ограничении родительских прав.
https://ria.ru/20240207/gosizmena-1926010237.html
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украина, россия, происшествия
Украина, Россия, Происшествия
Суд рассмотрит дело сыновей липецкого священника, хотевших вступить в ВСУ

Суд рассмотрит дело о госизмене в отношении троих сыновей липецкого священника

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Статуя богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд рассмотрит дело троих детей липецкого священника Игоря Ащеулова, которые пытались перейти границу и воевать на стороне Украины.
"Зарегистрировано дело в отношении Алексея, Иоанна и Тимофея Ащеуловых", - сказано в карточке дела. Дата рассмотрения пока не назначена.
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Им вменяется покушение на госизмену, на незаконное пересечение границы РФ и участие в деятельности террористической организации. Только за последнее каждому может грозить до 20 лет.
Согласно материалам дела, их задержали на границе при попытке перейти ее и присоединиться к украинским военным.
Многодетная семья Ащеуловых стала известна в 2014 году, когда органы опеки изъяли детей из-за отсутствия условий для их проживания. Позднее детей вернули родителям и выделили им жилое помещение на время ремонта дома. Суд признал действия местных органов опеки и попечительства незаконными, а также отклонил иск об ограничении родительских прав.
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