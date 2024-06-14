https://ria.ru/20240614/gosizmena-1952781655.html
Суд рассмотрит дело сыновей липецкого священника, хотевших вступить в ВСУ
Суд рассмотрит дело сыновей липецкого священника, хотевших вступить в ВСУ - РИА Новости, 14.06.2024
Суд рассмотрит дело сыновей липецкого священника, хотевших вступить в ВСУ
Второй западный окружной военный суд рассмотрит дело троих детей липецкого священника Игоря Ащеулова, которые пытались перейти границу и воевать на стороне... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T09:34
2024-06-14T09:34
2024-06-14T09:42
украина
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд рассмотрит дело троих детей липецкого священника Игоря Ащеулова, которые пытались перейти границу и воевать на стороне Украины. "Зарегистрировано дело в отношении Алексея, Иоанна и Тимофея Ащеуловых", - сказано в карточке дела. Дата рассмотрения пока не назначена. Им вменяется покушение на госизмену, на незаконное пересечение границы РФ и участие в деятельности террористической организации. Только за последнее каждому может грозить до 20 лет. Согласно материалам дела, их задержали на границе при попытке перейти ее и присоединиться к украинским военным. Многодетная семья Ащеуловых стала известна в 2014 году, когда органы опеки изъяли детей из-за отсутствия условий для их проживания. Позднее детей вернули родителям и выделили им жилое помещение на время ремонта дома. Суд признал действия местных органов опеки и попечительства незаконными, а также отклонил иск об ограничении родительских прав.
https://ria.ru/20240207/gosizmena-1926010237.html
https://ria.ru/20230913/gosizmena-1896066261.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, россия, происшествия
Украина, Россия, Происшествия
Суд рассмотрит дело сыновей липецкого священника, хотевших вступить в ВСУ
Суд рассмотрит дело о госизмене в отношении троих сыновей липецкого священника
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд рассмотрит дело троих детей липецкого священника Игоря Ащеулова, которые пытались перейти границу и воевать на стороне Украины.
"Зарегистрировано дело в отношении Алексея, Иоанна и Тимофея Ащеуловых", - сказано в карточке дела. Дата рассмотрения пока не назначена.
Им вменяется покушение на госизмену, на незаконное пересечение границы РФ
и участие в деятельности террористической организации. Только за последнее каждому может грозить до 20 лет.
Согласно материалам дела, их задержали на границе при попытке перейти ее и присоединиться к украинским военным.
Многодетная семья Ащеуловых стала известна в 2014 году, когда органы опеки изъяли детей из-за отсутствия условий для их проживания. Позднее детей вернули родителям и выделили им жилое помещение на время ремонта дома. Суд признал действия местных органов опеки и попечительства незаконными, а также отклонил иск об ограничении родительских прав.