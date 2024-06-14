https://ria.ru/20240614/gosizmena-1952781655.html

Суд рассмотрит дело сыновей липецкого священника, хотевших вступить в ВСУ

Суд рассмотрит дело сыновей липецкого священника, хотевших вступить в ВСУ - РИА Новости, 14.06.2024

Суд рассмотрит дело сыновей липецкого священника, хотевших вступить в ВСУ

Второй западный окружной военный суд рассмотрит дело троих детей липецкого священника Игоря Ащеулова, которые пытались перейти границу и воевать на стороне... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T09:34

2024-06-14T09:34

2024-06-14T09:42

украина

россия

происшествия

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд рассмотрит дело троих детей липецкого священника Игоря Ащеулова, которые пытались перейти границу и воевать на стороне Украины. "Зарегистрировано дело в отношении Алексея, Иоанна и Тимофея Ащеуловых", - сказано в карточке дела. Дата рассмотрения пока не назначена. Им вменяется покушение на госизмену, на незаконное пересечение границы РФ и участие в деятельности террористической организации. Только за последнее каждому может грозить до 20 лет. Согласно материалам дела, их задержали на границе при попытке перейти ее и присоединиться к украинским военным. Многодетная семья Ащеуловых стала известна в 2014 году, когда органы опеки изъяли детей из-за отсутствия условий для их проживания. Позднее детей вернули родителям и выделили им жилое помещение на время ремонта дома. Суд признал действия местных органов опеки и попечительства незаконными, а также отклонил иск об ограничении родительских прав.

https://ria.ru/20240207/gosizmena-1926010237.html

https://ria.ru/20230913/gosizmena-1896066261.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, происшествия