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В Киеве боятся, что новый кредит G7 увеличит госдолг Украины в четыре раза - РИА Новости, 14.06.2024
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18:59 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/gosdolg-1952996271.html
В Киеве боятся, что новый кредит G7 увеличит госдолг Украины в четыре раза
В Киеве боятся, что новый кредит G7 увеличит госдолг Украины в четыре раза - РИА Новости, 14.06.2024
В Киеве боятся, что новый кредит G7 увеличит госдолг Украины в четыре раза
Новый кредит "Большой семерки" Украине на 50 миллиардов долларов может увеличить ее госдолг до более чем 200 миллиардов долларов, следует из анализа РИА Новости РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T18:59
2024-06-14T18:59
экономика
россия
украина
италия
сергей лавров
евросоюз
g7
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Новый кредит "Большой семерки" Украине на 50 миллиардов долларов может увеличить ее госдолг до более чем 200 миллиардов долларов, следует из анализа РИА Новости данных украинского минфина. Страны G7 ранее в пятницу в заявлении по итогам саммита в Италии официально подтвердили намерение предоставить Украине к концу года кредиты на сумму порядка 50 миллиардов долларов, которые будут погашаться из доходов от российских замороженных активов. По данным Международного валютного фонда, ВВП Украины в 2023 году составлял 177,2 миллиарда долларов. Таким образом, новый кредит равен 28% от всей экономики страны. Украинская экономика сильно зависит от международного финансирования: ее госдолг вырос с 2021 года в 1,6 раза - до рекордных 152 миллиардов долларов, при этом почти весь прирост обеспечил внешний долг, который вырос с 57 миллиардов до 109 миллиардов долларов. В случае если новые кредиты будут учитываться на украинском балансе, то ее обязательства перед кредиторами превысят 200 миллиардов долларов. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://ria.ru/20240613/kredit-1952721586.html
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экономика, россия, украина, италия, сергей лавров, евросоюз, g7, euroclear, санкции в отношении россии, киев
Экономика, Россия, Украина, Италия, Сергей Лавров, Евросоюз, G7, Euroclear, Санкции в отношении России, Киев
В Киеве боятся, что новый кредит G7 увеличит госдолг Украины в четыре раза

Минфин Украины: кредит G7 на $50 млрд может разогнать госдолг до $200 млрд

© AP Photo / David GoldmanМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / David Goldman
Монумент Независимости Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Новый кредит "Большой семерки" Украине на 50 миллиардов долларов может увеличить ее госдолг до более чем 200 миллиардов долларов, следует из анализа РИА Новости данных украинского минфина.
Страны G7 ранее в пятницу в заявлении по итогам саммита в Италии официально подтвердили намерение предоставить Украине к концу года кредиты на сумму порядка 50 миллиардов долларов, которые будут погашаться из доходов от российских замороженных активов.
Групповое фото во время саммита G7 в Борго-Эгнация, Италия - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
В G7 достигли соглашения по кредиту для Украины, подтвердила Мелони
13 июня, 21:05
По данным Международного валютного фонда, ВВП Украины в 2023 году составлял 177,2 миллиарда долларов. Таким образом, новый кредит равен 28% от всей экономики страны.
Украинская экономика сильно зависит от международного финансирования: ее госдолг вырос с 2021 года в 1,6 раза - до рекордных 152 миллиардов долларов, при этом почти весь прирост обеспечил внешний долг, который вырос с 57 миллиардов до 109 миллиардов долларов. В случае если новые кредиты будут учитываться на украинском балансе, то ее обязательства перед кредиторами превысят 200 миллиардов долларов.
После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Саммит G7
G7 и ЕС дадут Украине кредиты за счет прибыли от активов России, пишут СМИ
13 июня, 11:56
 
ЭкономикаРоссияУкраинаИталияСергей ЛавровЕвросоюзG7EuroclearСанкции в отношении РоссииКиев
 
 
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