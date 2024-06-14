https://ria.ru/20240614/gosdolg-1952996271.html

В Киеве боятся, что новый кредит G7 увеличит госдолг Украины в четыре раза

В Киеве боятся, что новый кредит G7 увеличит госдолг Украины в четыре раза - РИА Новости, 14.06.2024

В Киеве боятся, что новый кредит G7 увеличит госдолг Украины в четыре раза

Новый кредит "Большой семерки" Украине на 50 миллиардов долларов может увеличить ее госдолг до более чем 200 миллиардов долларов, следует из анализа РИА Новости РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T18:59

2024-06-14T18:59

2024-06-14T18:59

экономика

россия

украина

италия

сергей лавров

евросоюз

g7

euroclear

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Новый кредит "Большой семерки" Украине на 50 миллиардов долларов может увеличить ее госдолг до более чем 200 миллиардов долларов, следует из анализа РИА Новости данных украинского минфина. Страны G7 ранее в пятницу в заявлении по итогам саммита в Италии официально подтвердили намерение предоставить Украине к концу года кредиты на сумму порядка 50 миллиардов долларов, которые будут погашаться из доходов от российских замороженных активов. По данным Международного валютного фонда, ВВП Украины в 2023 году составлял 177,2 миллиарда долларов. Таким образом, новый кредит равен 28% от всей экономики страны. Украинская экономика сильно зависит от международного финансирования: ее госдолг вырос с 2021 года в 1,6 раза - до рекордных 152 миллиардов долларов, при этом почти весь прирост обеспечил внешний долг, который вырос с 57 миллиардов до 109 миллиардов долларов. В случае если новые кредиты будут учитываться на украинском балансе, то ее обязательства перед кредиторами превысят 200 миллиардов долларов. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

https://ria.ru/20240613/kredit-1952721586.html

https://ria.ru/20240613/smi-1952530181.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, украина, италия, сергей лавров, евросоюз, g7, euroclear, санкции в отношении россии, киев