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Голикова назначена председателем совета фонда поддержки кино - РИА Новости, 14.06.2024
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22:58 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/golikova-1953041705.html
Голикова назначена председателем совета фонда поддержки кино
Голикова назначена председателем совета фонда поддержки кино - РИА Новости, 14.06.2024
Голикова назначена председателем совета фонда поддержки кино
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил вице-премьера Татьяну Голикову председателем совета фонда социальной и экономической поддержки отечественной... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T22:58
2024-06-14T22:58
россия
михаил мишустин
татьяна голикова
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил вице-премьера Татьяну Голикову председателем совета фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии, следует из документа, опубликованного на правовом портале РФ. "Внести в состав совета Федерального фонда социальной экономической поддержки отечественной кинематографии, утвержденный распоряжением правительства Российской Федерации от 14 ноября 2018 г. No 2487-р ... следующие изменения: включить в состав совета следующих лиц: Голикова Т.А - заместитель председателя правительства Российской Федерации (председатель совета)", - сказано в документе. Также в совет включены продюсеры Гавриил Гордеев и Илья Попов, а также кинорежиссер Сергей Урсуляк. Замруководителя аппарата правительства Денис Молчанов назначен заместителем председателя совета.
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россия, михаил мишустин, татьяна голикова
Россия, Михаил Мишустин, Татьяна Голикова
Голикова назначена председателем совета фонда поддержки кино

Мишустин назначил Голикову председателем совета фонда соцподдержки кино

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова . Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил вице-премьера Татьяну Голикову председателем совета фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии, следует из документа, опубликованного на правовом портале РФ.
«
"Внести в состав совета Федерального фонда социальной экономической поддержки отечественной кинематографии, утвержденный распоряжением правительства Российской Федерации от 14 ноября 2018 г. No 2487-р ... следующие изменения: включить в состав совета следующих лиц: Голикова Т.А - заместитель председателя правительства Российской Федерации (председатель совета)", - сказано в документе.
Также в совет включены продюсеры Гавриил Гордеев и Илья Попов, а также кинорежиссер Сергей Урсуляк. Замруководителя аппарата правительства Денис Молчанов назначен заместителем председателя совета.
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