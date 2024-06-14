Голикова назначена председателем совета фонда поддержки кино
Мишустин назначил Голикову председателем совета фонда соцподдержки кино
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова . Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил вице-премьера Татьяну Голикову председателем совета фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии, следует из документа, опубликованного на правовом портале РФ.
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"Внести в состав совета Федерального фонда социальной экономической поддержки отечественной кинематографии, утвержденный распоряжением правительства Российской Федерации от 14 ноября 2018 г. No 2487-р ... следующие изменения: включить в состав совета следующих лиц: Голикова Т.А - заместитель председателя правительства Российской Федерации (председатель совета)", - сказано в документе.
Также в совет включены продюсеры Гавриил Гордеев и Илья Попов, а также кинорежиссер Сергей Урсуляк. Замруководителя аппарата правительства Денис Молчанов назначен заместителем председателя совета.
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