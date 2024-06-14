https://ria.ru/20240614/golikova-1953041705.html

Голикова назначена председателем совета фонда поддержки кино

Голикова назначена председателем совета фонда поддержки кино - РИА Новости, 14.06.2024

Голикова назначена председателем совета фонда поддержки кино

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил вице-премьера Татьяну Голикову председателем совета фонда социальной и экономической поддержки отечественной... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T22:58

2024-06-14T22:58

2024-06-14T22:58

россия

михаил мишустин

татьяна голикова

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил вице-премьера Татьяну Голикову председателем совета фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии, следует из документа, опубликованного на правовом портале РФ. "Внести в состав совета Федерального фонда социальной экономической поддержки отечественной кинематографии, утвержденный распоряжением правительства Российской Федерации от 14 ноября 2018 г. No 2487-р ... следующие изменения: включить в состав совета следующих лиц: Голикова Т.А - заместитель председателя правительства Российской Федерации (председатель совета)", - сказано в документе. Также в совет включены продюсеры Гавриил Гордеев и Илья Попов, а также кинорежиссер Сергей Урсуляк. Замруководителя аппарата правительства Денис Молчанов назначен заместителем председателя совета.

https://ria.ru/20240513/golikova-1945520654.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, михаил мишустин, татьяна голикова