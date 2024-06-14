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Гладков отчитался о работе правительства Белгородской области за 2023 год - РИА Новости, 14.06.2024
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Белгородская область
Белгородская область
 
17:18 14.06.2024 (обновлено: 17:21 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/gladkov-1952966818.html
Гладков отчитался о работе правительства Белгородской области за 2023 год
Гладков отчитался о работе правительства Белгородской области за 2023 год - РИА Новости, 14.06.2024
Гладков отчитался о работе правительства Белгородской области за 2023 год
Прошлый год выдался для приграничной Белгородской области непростым, но несмотря на сложную ситуацию, регион продолжает развиваться, привлекать инвестиции,... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T17:18
2024-06-14T17:21
белгородская область
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 14 июн – РИА Новости. Прошлый год выдался для приграничной Белгородской области непростым, но несмотря на сложную ситуацию, регион продолжает развиваться, привлекать инвестиции, строить дома и социальные учреждения, создавать рабочие места и показывать высокие результаты в разных сферах, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ходе ежегодного отчета о работе областного правительства. "По итогам 2023 года в области реализуется 173 инвестиционных проекта, благодаря которым в регион привлечено 212 миллиардов рублей, хотя этот показатель по планам должны были достичь к 2026 году. Благодаря инвестпроектам область получит больше 8 тысяч новых рабочих мест", - сообщил Гладков, слова которого приводит пресс-служба регионального правительства. Глава региона также отметил, что валовый региональный продукт составил почти 1,4 триллиона рублей - это третье место в ЦФО и 19-е место в стране по объему ВРП на человека. Белгородская область дает больше трети всего российского железорудного концентрата – по итогам 2023 года в регионе добыли почти 100 миллионов тонн руды. Для поддержки пострадавшему от обстрелов бизнесу в прошлом году направлено более 2 миллиардов рублей федеральной поддержки. С 2021 года объём поддержки малого и среднего бизнеса вырос с 200 миллионов рублей до более чем миллиарда в 2023-м. "В 2023 году белгородские строители непрерывно занимались восстановлением пострадавших домов после интенсивных обстрелов со стороны ВСУ. Более того, за 2,5 месяца построено 340 км оборонительных сооружений вдоль границы", - сообщил Гладков. Продолжается работа по капремонту и строительству: в 2023 году введено в эксплуатацию 186 объектов, объем финансирования составил почти 12 миллиардов рублей. За прошлый год в области отремонтировано и построено более 450 км автодорог - на эти цели было выделено почти 19 миллиардов рублей. По итогам прошлого года в области капитально отремонтировано 229 многоквартирных домов, что позволило улучшить условия для почти 32 тысяч человек. Также капитально отремонтировали девять многоквартирных домов, ранее имевших статус бывших общежитий. На эти цели было выделено более 570 миллионов рублей. Глава региона также отметил, что Белгородская область приняла беспрецедентные меры по обеспечению безопасности детей в приграничье. Так, к примеру, бронепленкой оклеили окна в более 1000 школах и детских садах, учреждениях дополнительного образования культуры, спорта, здравоохранения. Более 30 тысяч педагогов прошли обучение правилам поведения в случае обстрела, тренинги прошли почти 200 тысяч школьников и дошкольников. Что касается здравоохранения, то только в течение прошлого года было построено 42 и отремонтировано 17 объектов первичного звена здравоохранения, а также завершен капитальный ремонт ещё в четырех больницах и поликлиниках области. За 3 года в медицинские организации региона более чем на 70% переоснащены новым оборудованием. Льготные категории жителей обеспечены необходимыми медикаментами на 100%. Продолжается работа по сокращению дефицита врачей и среднего медицинского персонала - число вакансий врачей сократилось более, чем в пять раз. "Главной задачей этой работы является увеличение средней продолжительности жизни жителей области. К 2030 году планируется достичь одной из национальных целей, обозначенных президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, и поднять её на три с лишним года - до 78 лет", - заявил Гладков.
https://ria.ru/20240320/deti-1934551993.html
https://ria.ru/20240506/mishustin-1944068871.html
https://ria.ru/20231013/uchitelya-1902484736.html
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белгородская область, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская область, Вячеслав Гладков

Гладков отчитался о работе правительства Белгородской области за 2023 год

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
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БЕЛГОРОД, 14 июн – РИА Новости. Прошлый год выдался для приграничной Белгородской области непростым, но несмотря на сложную ситуацию, регион продолжает развиваться, привлекать инвестиции, строить дома и социальные учреждения, создавать рабочие места и показывать высокие результаты в разных сферах, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ходе ежегодного отчета о работе областного правительства.
"По итогам 2023 года в области реализуется 173 инвестиционных проекта, благодаря которым в регион привлечено 212 миллиардов рублей, хотя этот показатель по планам должны были достичь к 2026 году. Благодаря инвестпроектам область получит больше 8 тысяч новых рабочих мест", - сообщил Гладков, слова которого приводит пресс-служба регионального правительства.
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Глава региона также отметил, что валовый региональный продукт составил почти 1,4 триллиона рублей - это третье место в ЦФО и 19-е место в стране по объему ВРП на человека. Белгородская область дает больше трети всего российского железорудного концентрата – по итогам 2023 года в регионе добыли почти 100 миллионов тонн руды. Для поддержки пострадавшему от обстрелов бизнесу в прошлом году направлено более 2 миллиардов рублей федеральной поддержки. С 2021 года объём поддержки малого и среднего бизнеса вырос с 200 миллионов рублей до более чем миллиарда в 2023-м.
"В 2023 году белгородские строители непрерывно занимались восстановлением пострадавших домов после интенсивных обстрелов со стороны ВСУ. Более того, за 2,5 месяца построено 340 км оборонительных сооружений вдоль границы", - сообщил Гладков. Продолжается работа по капремонту и строительству: в 2023 году введено в эксплуатацию 186 объектов, объем финансирования составил почти 12 миллиардов рублей.
За прошлый год в области отремонтировано и построено более 450 км автодорог - на эти цели было выделено почти 19 миллиардов рублей. По итогам прошлого года в области капитально отремонтировано 229 многоквартирных домов, что позволило улучшить условия для почти 32 тысяч человек. Также капитально отремонтировали девять многоквартирных домов, ранее имевших статус бывших общежитий. На эти цели было выделено более 570 миллионов рублей.
Глава региона также отметил, что Белгородская область приняла беспрецедентные меры по обеспечению безопасности детей в приграничье. Так, к примеру, бронепленкой оклеили окна в более 1000 школах и детских садах, учреждениях дополнительного образования культуры, спорта, здравоохранения. Более 30 тысяч педагогов прошли обучение правилам поведения в случае обстрела, тренинги прошли почти 200 тысяч школьников и дошкольников.
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Что касается здравоохранения, то только в течение прошлого года было построено 42 и отремонтировано 17 объектов первичного звена здравоохранения, а также завершен капитальный ремонт ещё в четырех больницах и поликлиниках области. За 3 года в медицинские организации региона более чем на 70% переоснащены новым оборудованием. Льготные категории жителей обеспечены необходимыми медикаментами на 100%. Продолжается работа по сокращению дефицита врачей и среднего медицинского персонала - число вакансий врачей сократилось более, чем в пять раз.
"Главной задачей этой работы является увеличение средней продолжительности жизни жителей области. К 2030 году планируется достичь одной из национальных целей, обозначенных президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, и поднять её на три с лишним года - до 78 лет", - заявил Гладков.
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